Diese Frauen treten für die Brustkrebsforschung in die Pedale

Nachdem die „Girls on Fire" im vergangenen Jahr bereits die Niederlande unsicher gemacht haben, nehmen sie nun Luxemburg in Angriff.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Vom 15. bis 17. September wollen 29 Frauen das Großherzogtum auf dem Fahrrad umrunden, um Geld für den Kampf gegen Brustkrebs zu sammeln. „Die Strecke hat sich recht natürlich ergeben, da wir uns entschieden haben, der Grenze zu folgen, um ein schönes Bild zu zeichnen“, erklärt Joëlle Kremers, Mitglied der Bergeronnettes, des Frauenradclubs der Gemeinde Arlon, der das Projekt ins Leben gerufen hat.

Die Route wurde dann in drei Etappen aufgeteilt, um die Kilometer und Höhenmeter einigermaßen gleichmäßig aufzuteilen und um den Fahrerinnen logistische Unterstützung zu bieten. „Es ist nicht immer einfach, eine Unterkunft für 30 Personen zu finden“, erklärt die Radfahrerin.

Die geplante Route des ambitionierten Radprojekts ist rund 330 Kilometer lang und überwindet fast 3.000 Höhenmeter. Die „Girls on Fire“ - so nennen sich die Teilnehmerinnen der Challenge - sind voller Vorfreude auf die luxemburgischen Straßen, doch es sind die Steigungen, die den Fahrerinnen zu schaffen machen könnten. „Im Vergleich zu unserer Reise in die Niederlande im vergangenen Jahr werden die Höhenunterschiede die eigentliche Herausforderung sein. Aber unser Ziel ist es, unsere Grenzen zu überschreiten, und das für einen guten Zweck“, so Joëlle.

Zwischen 22 und 65

Als die Radfahrerinnen aus Arlon im Sommer 2022 400 Kilometer durch die Niederlande fuhren, gelang es ihnen, mehr als 23.000 Euro für die Brustkrebsforschung zu sammeln. Das Geld ging an ThinkPinkBelgium. „Als ich aus den Niederlanden zurückkam, kam mir logischerweise die Idee, beim luxemburgische Pendant nachzufragen, ob wir den Plan auch im Großherzogtum umsetzen können“, sagt Vanessa Grandjean, ein Mitglied der Bergeronettes, die als Psychologin in der Onkologieabteilung des Centre hospitalier du Luxembourg arbeitet.

Einige der Teilnehmerinnen sind Überlebende von Brustkrebs. Für sie hat diese Erfahrung eine besondere Bedeutung. Vanessa Grandjean Mitglied des Radsportclubs Les Bergeronnettes.

Sport und Gesundheit zu verbinden, ist also das Leitmotiv der Bergeronnettes. Im Jahr 2021 hatten sich fünf bis sechs Hobbysportlerinnen zusammengeschlossen, heute zählt der Verein deutlich mehr Anhängerinnen. „Am Anfang ging es um sonntägliche Ausflüge unter Mädels, aber dann wurde der Club größer, weil wir Projekte wie dieses organisierten“, berichtet Vanessa, die darauf hinweist, dass die Bergeronnettes auch Mitglieder aus Luxemburg und Frankreich haben.

Zu den Frauen, die am Freitag, dem 15. September, in Fond-de-Gras an den Start der Luxemburg-Umrundung gehen, zählen Stéphanie, Muriel, Sarah und Martine. „Die Altersspanne der Sportlerinnen reicht von 22 bis 65 Jahren, und einige von ihnen sind Brustkrebsüberlebende. Für sie hat diese Erfahrung eine besondere Bedeutung“, erzählt Vanessa.

Geselligkeit, Wohlwollen und gegenseitige Unterstützung

In den Köpfen der Fahrerinnen überschlagen sich die Emotionen, je näher der Termin rückt. „Es gibt eine regelrechte Euphorie bei allen Teilnehmerinnen. Alle sind super motiviert“, berichtet Joëlle. Sie ist überzeugt, dass sie und ihre Mitstreiterinnen auf den 330 Kilometern von Martelingen über Befort bis nach Altwies gute Laune haben werden.

„Wir machen uns keine Sorgen um die Stimmung! Was wir von unserer Erfahrung in den Niederlanden im vergangenen Jahr mitnehmen, ist die Begeisterung so vieler Frauen, die sich für einen guten Zweck engagieren, aber auch an die Geselligkeit, das Wohlwollen und die gegenseitige Unterstützung“, erinnern sich die beiden belgischen Fahrerinnen.

Lesen Sie auch:

„Der Krieg ist immer präsent“

Die Fahrt hat zwar noch nicht begonnen, aber die Spendenaktion für die Organisation Think Pink Luxembourg ist bereits in vollem Gange. Und die „Girls on Fire“ haben ein Ziel vor Augen. „Wir möchten auf jeden Fall den Betrag von 23.000 Euro erreichen, den wir im vergangenen Jahr gesammelt haben, und wir können sagen, dass wir schon jetzt überrascht sind von der Großzügigkeit und der Mobilisierung, die unsere Sponsoren an den Tag legen, denen wir herzlich danken“, sagt Vanessa. Um die angepeilte Summe zu erreichen, haben die Sportlerinnen zudem neben Socken mit dem „Girls on Fire“-Logo auch Kochbücher verkauft.

„Wir fahren, um eine Botschaft an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen und merken, dass es die Leute berührt. Es ist unglaublich, wie viel positive Energie man spürt“, so Joëlle lächelnd.

Bergeronnettes on Tour Insgesamt werden 29 „Girls on Fire“ auf rund 330 Kilometern unterwegs sein, die die Route dieser Ausdauerherausforderung bilden. Joëlle, An, Stéphanie, Muriel, Rita, Sarah, Martine, Marie-Astrid, Typhanie, Cécile, Stéphanie, Laëtitia, Marie-Laure, Eléonore, Sophie, Laurence, Mélody, Elisabeth, Séverine, Fabienne, Emilie, Laëtitia, Anne, Hilde, Isabelle, Luan, Rachel, Tessi und Vanessa werden vom 15. bis zum 17. September für den Kampf gegen den Brustkrebs in die Pedale treten. Um die Sportlerinnen bei ihrer Herausforderung zu unterstützen, wird es möglich sein, sie auf der Strecke anzufeuern, indem man ihren Fortschritt live auf ihrer Facebook-Seite verfolgen kann. Die Spendenkampagne ist bereits angelaufen.

Dieser Artikel ist zuerst bei Virgule erschienen.



Übersetzung: Dustin Mertes