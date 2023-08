Die schnellste Servicekraft Luxemburgs

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(LW) - Wer in der Gastronomie arbeitet, brauch nicht nur Geduld und ein Händchen für den Umgang mit Kundinnen und Kunden. Nein, auch die körperliche Ausdauer ist gefragt. Vor allem die Beine sind gefordert, denn der Weg von der Theke oder der Küche zu den Tischen - vor allem zu denen am Ende der Terrasse - legt sich nicht von alleine zurück. Auch Steigungen (also Treppen) müssen häufig gemeistert werden. Viele Meter stehen so am Ende einer langen Schicht auf dem Zähler.

Wer in einem Lokal arbeitet, das auf mehreren Etagen angesiedelt ist, hatte an diesem Sonntagmittag bei der kuriosen „Course de côte des filles & garçons de café“ vermutlich die besten Chancen. Ausgerichtet wurde der Wettkampf der besonderen Art, der an der Corniche stattfand, vom Team der Bar de Gudde Wëllen in Luxemburg-Grund.

1 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

2 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

3 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

4 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

5 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

6 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

7 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

8 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

9 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

10 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

11 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

12 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

13 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

14 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

15 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

16 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

17 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

18 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

19 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

20 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

21 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

22 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

23 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

24 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

25 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

26 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

27 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

28 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

29 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

30 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

31 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

32 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

33 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum

34 / 34 Der etwas andere Laufwettbewerb zwischen zahlreichen Servicekräften stieß am Sonntagmittag auf große Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Laurent Blum





































































In der Disziplin „Vitesse & Agility“ gewann Butterfly Ken (Diogo Ricardo Vieira Ramalho) den ersten Preis, in der Disziplin „Pure Speed“ hatte der Kandidat Santiago die Nase vorn. Den Jury-Preis für „Style“ räumte Momma Duke (Kerrydwen) ab, der „Coup de Gudde Wëllen“ ging an den Kandidaten Thibaut (Thibaut Engel).

Lesen Sie auch:

Wie Jan Schneidewind seinen Auftritt bei „Mein Lokal, dein Lokal“ erlebt hat

Ob vor dem Wettkampf mithilfe alkoholischer Getränke gegen die Dopingbestimmungen verstoßen wurde, konnte die Redaktion leider nicht in Erfahrung bringen.