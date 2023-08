Die Pariser „Bouquinistes“ sind in Gefahr

Share this with email

Ghislaine Thibaud sitzt auf einem Klappstuhl vor ihrem dunkelgrünen Bücherkasten am Pariser Pont Neuf. Rechts von sich hat sie mehrere alte Titelseiten der „Vogue“ ausgestellt. „Ich bin auf Mode spezialisiert“, sagt die kleine, energische Frau Mitte 50, die seit 32 Jahren Buchhändlerin unter freiem Himmel ist. Im nächsten Jahr soll ihr Stand für ein paar Wochen verschwinden: Für die Olympischen Spiele will die Polizeipräfektur von Paris 570 der 900 Boxen entlang der Seine abmontieren.

Die Sicherheit der Eröffnungsfeier, zu der 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden, könne sonst nicht gewährleistet werden, heißt es zur Begründung. Zum ersten Mal sollen die Wettkämpfe nämlich nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine eröffnet werden. Unten soll das zahlende Publikum sitzen und oben auf dem Gehweg dürfen alle anderen kostenlos zuschauen. Dafür müssen allerdings die 1,60 Meter hohen Mini-Buchläden weichen.

Es ist schwer, sich die Seine-Ufer ohne die Bouquinisten vorzustellen. Das würde bedeuten, die Seele von Paris zu zerstören. Hubert Bouccara Initiator einer Initiative auf der Plattform change.org

Die Stadtverwaltung informierte die Besitzerinnen und Besitzer Mitte Juli über die Entscheidung. „Das hat uns wirklich sehr getroffen“, erinnert sich Thibaud. Die „Bouquinistes“ befürchten, dass ihre Boxen einen Umzug nicht überstehen und sie selbst durch den wochenlangen Verdienstausfall bankrott machen. Manche der Verkaufsstände, die zum immateriellen Kulturerbe Frankreichs gehören, sind in der Tat in einem schlechten Zustand: Sperrholzplatten und Planen schützen sie nur notdürftig vor dem Wetter. Andere sind dagegen gut in Schuss und brauchen keine Renovierung wie sie die Stadtverwaltung nach der Demontage vorschlägt.

Auf vier Kilometern gibt es an der Seine fast 300.000 Bücher zu durchstöbern. Foto: Shutterstock

Charles Gedor betreibt vier solcher gut gepflegten Boxen am Quai de la Mégisserie. Er bietet vor allem die französischen Klassiker an - von Marcel Proust über Albert Camus bis zu Louis-Ferdinand Céline. Alle Bücher, die über Nacht in den abschließbaren Kästen bleiben, sind sorgfältig in Plastik eingeschlagen gegen den Regen. „Das hier ist nicht so einfach abzumontieren“, zeigt er auf die Metallleisten und Schrauben, mit denen seine „boîtes“ auf der Ufermauer fixiert sind.

Prominente Unterstützer

Vorsitzende der Kulturvereinigung der Bouquinisten, Jérôme Callais, sagte der Zeitung „Le Monde“: „Uns verschwinden zu lassen ist genauso absurd wie den Eiffelturm oder Notre-Dame abzubauen.“ Unterstützung bekommt Callais, der 200 seiner 240 Kolleginnen und Kollegen vertritt, von französischen Intellektuellen. In „Le Monde“ stilisiert eine Gruppe um die Philosophen Edgar Morin und Luc Ferry die Open-Air-Buchhändler zum Zeichen der Zivilisation hoch, das gegen die „wachsende Barbarei“ verteidigt werden müsse.

Eine Initiative auf der Plattform change.org gegen die Schließung der Bücherkisten brachte bereits mehr als 74.000 Unterschriften zusammen. „Es ist schwer, sich die Seine-Ufer ohne die Bouquinisten vorzustellen. Das würde bedeuten, die Seele von Paris zu zerstören“, schreibt der Initiator Hubert Bouccara, der selbst eine Buchhandlung im 14. Arrondissement von Paris betreibt.

Die Bäume stören auch die Sicht und wir sägen sie trotzdem nicht ab. Ghislaine Thibaud Bouquiniste

Ghislaine Thibaud macht vor ihrem Stand eifrig Werbung für Bouccaras Unterschriftenliste. „Haben Sie das schon gesehen?“, fragt sie einen griechischen Touristen, der ihr gerade eine Tasche abgekauft hat, und zeigt auf einen Zettel mit dem Link. Der Kunde ist über die Pläne von Polizeipräfektur und Stadtverwaltung entsetzt. „Ich verstehe das nicht“, sagt er. „Es ist doch so schön hier mit den Bouquinisten.“

Thibaud hat zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen bereits einen Alternativplan für die Olympischen Spiele entwickelt: Die Bücherboxen könnten vor dem Sportereignis von der Polizei auf Sprengsätze untersucht und dann für ein paar Tage versiegelt werden. Zur besseren Sichtbarkeit auf die Seine müssten einfach Tribünen auf dem Gehweg errichtet werden, schlägt sie vor. „Die Bäume stören auch die Sicht und wir sägen sie trotzdem nicht ab“, zeigt sie empört auf die Platanen.

Seit mehr als 450 Jahren werden Bücher an der Seine verkauft. Die weltweit größte Buchhandlung unter freiem Himmel ist eine beliebte Touristenattraktion. Foto: Shutterstock

Mit fast 300.000 Büchern auf rund vier Kilometern sind die Bouquinistes die weltweit größte Buchhandlung unter freiem Himmel. Die Tradition des Bücherverkaufens an der Seine ist mehr als 450 Jahre alt. Nachdem zunächst ambulante Verkäufer ihre Ware anboten, gibt es seit 1859 feste Plätze. Anfangs mussten die Händler ihre hölzernen Boxen noch jeden Abend entfernen, doch seit 1891 dürfen sie ihre Ware auch nachts an der Seine lassen.

Seit 1993 ist das Geschäft in den kultigen Kästen, die häufig als Fotomotiv herhalten, genau geregelt. So müssen die Bücherboxen mindestens vier Tage die Woche geöffnet sein. Verkauft werden dürfen nur antiquarische Bücher, Second-Hand-Lektüre und Gravuren. Lediglich eine von vier Boxen darf Postkarten und Souvenirs enthalten. Einmal im Jahr vergibt eine Auswahlkommission, in der Buchhändlerinnen und Buchhändler ebenso wie Vertreter der Stadt sitzen, die frei gewordenen Plätze. Zuletzt gab es allerdings weniger Kandidaten als Verkaufsstände. Denn viel zu verdienen ist entlang der Seine nicht. „Es sind die Begegnungen, die die Arbeit interessant machen“, sagt Charles Gedor. Auf sie will er auch nächstes Jahr im Sommer nicht verzichten.