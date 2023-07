Der „Speed Eco Waterproof“  von Merrell im Redaktionstest

Egal ob eine Tour im Mullerthal, eine Wanderung in den Ardennen oder doch nur die Runde mit dem Hund durch den Wald – bei all diesen Gelegenheiten bietet es sich an, in bequeme Wanderschuhe zu schlüpfen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wie in vielen anderen Lebensbereichen, so wird auch bei der Bekleidung die Nachhaltigkeit immer wichtiger. Outdoorschuh-Hersteller Merrell hat nun mit den „Speed Eco“ eine besonders umweltverträgliche Variante auf den Markt gebracht und der Redaktion ein Paar zum Testen zur Verfügung gestellt. Der wasserdichte „Speed Eco“ soll laut eigenen Angaben Merrells nachhaltigster und umweltfreundlichster Wanderschuh überhaupt sein – inklusive recycelter Schnürsenkel und recycelter Gummi-Laufsohle. Das Obermaterial besteht aus 77 Prozent recyceltem Jacquard.

Reisetaugliches Leichtgewicht

Was schon beim Entgegennehmen des Pakets auffällt, in dem die Schuhe geliefert werden: Sie sind extrem leicht. Das Paket wiegt quasi nichts – diesen Eindruck bestätigt auch ein Blick auf die Waage: Gerade einmal 320 Gramm wiegt ein Schuh. Damit ist er vor allem auf Touren und Reisen mit begrenztem Gepäckgewicht ein guter Begleiter.

Rein äußerlich sehen die Merrell „Speed Eco“ dabei nicht unbedingt wie der typische Wanderschuh aus. Das Design scheint eher an Sneaker angelehnt, dafür spricht auch die Farbauswahl. Für Damen sind die Schuhe in den Farben „Sedona/Herb“, „Charcoal/Orchid“ und „Oyster/Burlwood“ erhältlich – wobei man sich durchaus fragen darf, ob Wanderschuhe in weiß-rosa eine gute Idee für Touren im Matsch sind.

Die Farbvariante „Sedona/Herb“. Foto: Hersteller

Die erste Anprobe überrascht. Die Schuhe bieten sehr viel Platz für die Zehen, fallen dabei aber recht groß aus. Durch die relativ dicke Sohle hat man fast das Gefühl, erhöht zu stehen – wer das Barfußfeeling sucht, sollte eher eine andere Alternative wählen.

Beim Einsatz im Gelände geben die Merrell „Speed Eco“ ein ordentliches Bild ab. Sie sind - unter anderem Dank der Zwischensohle aus EVA-Schaumstoff - bequem, bieten ausreichend Platz für die Füße und drücken nicht. Durch die grobe Stollenstruktur der Sohle bieten die Schuhe auf felsigem Gelände Halt – im Schlamm wird es allerdings etwas rutschig.

Das Herrenmodell ist unter anderem in der Farbausführung „Charcoal/Tangerine“ erhältlich. Foto: Hersteller

Die „Speed Eco“ sind laut Herstellerangaben wasserdicht und lösen dieses Versprechen im Test auch weitestgehend ein. Allerdings sind sie nicht sehr hoch geschnitten - wer also tiefe Pfützen oder Bachläufe passieren möchte, dem könnte das Wasser schlicht oben in die Schuhe hineinlaufen.

Lesen Sie auch:Das sind die Gewinner der „Luxembourg Tourism Awards“

Fazit

Wie so oft kommt es letztlich darauf an, wo man seine Touren machen möchte. Merrell wirbt mit „Perfekt für jede Wanderung“. Wenn es das Mullerthal werden soll, ist man mit den „Speed Eco“ sicherlich gut bedient – soll es die Bergsteigertour in den Alpen werden, empfehlen sich aber wohl eher Wanderschuhe mit hohem Schaft, die mehr Halt bieten.

Die Nachhaltigkeit hat übrigens auch ihren Preis: 140 Euro werden für die wasserdichte Ausführung fällig. Wer auf das Wörtchen „wasserdicht“ verzichten kann, liegt preislich bei 125 Euro.