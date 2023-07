Der Prinz, der aus der Rolle fällt: Franz Herzog von Bayern wird 90 Jahre alt

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Notwendig sei eine Monarchie nicht, aber schöner wär's schon - davon war der Schriftsteller Georg Lohmeier (1926-2015) überzeugt. Herzog Franz von Bayern kann solchem Denken nichts abgewinnen: „Für mich war es großartig, den stetigen Aufstieg des Landes über die letzten 70 Jahre hinweg zu begleiten, die politische Festigung der Demokratie zu erleben, die für mich sehr bald die einzig denkbare Staatsform war“, schreibt er in seinen im März erschienenen Erinnerungen „Zuschauer in der ersten Reihe“. An diesem Freitag, dem 14. Juli, begeht Franz Bonaventura Adalbert Maria Prinz von Bayern, Chef des Hauses Wittelsbach, seinen 90. Geburtstag.

Einen Festakt wird es an seinem Ehrentag dieses Mal nicht geben; aber einen Dankgottesdienst, wie sein Neffe Ludwig von Bayern jüngst der „Süddeutschen Zeitung“ verriet. Mitte Mai wurde allerdings die kirchliche Hochzeit des 40-jährigen Adelssprosses mit Sophie-Alexandra Evekink zu einem öffentlichen Fest, das der Onkel mit ausrichtete.

Franz Herzog von Bayern (r) und sein Lebensgefährte Thomas Greinwald stehen nach der kirchlichen Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink vor der Theatinerkirche. Foto: dpa

Das passt zu einem Mann, der abgesehen von seinem späten Coming-out in diesem Jahr in den bunten Blättern selten zu sehen ist. Eher im Feuilleton. Denn der Kenner zeitgenössischer Kunst ist ein leidenschaftlicher Sammler: Ihm ist es mitzuverdanken, dass 2002 in München die Pinakothek der Moderne eröffnete und damit ein Haus für diese Gattung.

Liebhaber zeitgenössischer Kunst

Unter dem Titel „Ungekämmte Bilder“ sind dort derzeit 50 Werke aus seinem Besitz zu sehen. „Vorausschauend wie nur wenige“ hatte er in den 1960er Jahren die spätere Bedeutung von Künstlern wie Gerhard Richter, Georg Baselitz, Imi Knoebel, Sigmar Polke oder Blinky Palermo erkannt; nicht immer zur Freude der Familie, wie im Buch nachzulesen ist. Als es ihm gelungen sei, ein Bild mit breiten schwarzen Pinselstrichen von Pierre Soulages zu erwerben, habe sein Vater Albrecht Ministerpräsident Alfons Goppel gegenüber geklagt: „Jetzt ist mein Sohn ganz verrückt geworden. Jetzt hat er ein Bild gekauft, das schaut aus, wie wenn sich ein betrunkener Straßenkehrer die Stiefel drauf abgewischt hätte.“

Vor allem die Aufenthalte in New York prägten den Wittelsbacher und verschafften ihm Kontakte in die Kunstszene. Er sei mit „Faszination und Vergnügen“ durch diese Wasser geschwommen, „mitunter auch in Untiefen“, notiert er. In der Factory von Andy Warhol plauderte der Adelige dereinst mit einer jungen Dame „mit großen schwarzen Augen“ über Joseph Beuys. Auf die Frage, was sie in die Stadt geführt habe, entgegnete diese, ein Konzert ihres Mannes. Der der Klassik verbundene Münchner hakte nach: „Ist er Pianist?“ Bei der Tischdame handelte es sich jedoch um Bianca Jagger, die damalige Frau des Rolling-Stones-Sängers Mick Jagger.

Lesen Sie auch:Bayern blickt auf die Wittelsbacher-Hochzeit in München

Offenheit und einen wachen Geist hat sich Herzog Franz bewahrt. Mit seinen Memoiren, die er mit der Historikerin Marita Krauss veröffentlichte, behielt er das Heft über die Geschichte seiner Familie in der Hand. Diese war von den Nazis ins KZ Sachsenhausen deportiert worden. Als „Sonderhäftlinge“ wurden die Wittelsbacher geführt und später weiter nach Flossenbürg, Dachau und ins Hinterland von Reutte in Tirol verfrachtet, wo die Befreiung kam.

Geblieben ist ihm aus dieser Zeit ein besonderes Verhältnis zu Lebensmitteln. Rahm und Butter sehe er als Kostbarkeit. Noch heute widerstrebe es ihm, bei einem großen Essen Brot liegenzulassen, das er nicht aufgegessen habe: „Ich nehme es mit.“

Mit seinen Memoiren, die er mit der Historikerin Marita Krauss veröffentlichte, behielt er das Heft über die Geschichte seiner Familie in der Hand.

Sich sozial zu engagieren, ist für das Haus Wittelsbach Ehrensache. Sei es für die Ukraine, für Roma-Projekte in Rumänien oder Albanien. Mit seinem Neffen Ludwig rückte zunehmend die Hilfe zur Selbsthilfe in afrikanischen Ländern in den Fokus. Auch der katholischen Kirche ist Herzog Franz sehr verbunden; jahrelang engagierte er sich unter anderem in den Gremien der Katholischen Akademie in Bayern. Den Münchner Kardinal Reinhard Marx schätze er „außerordentlich“, notiert er, und nehme ihn als einen „Hoffnungsträger für die Kirche wahr“.

Franz Herzog von Bayern (l.) und sein Partner Thomas Greinwald bei der Eröffnung einer Ausstellung. Foto: dpa

Der Wittelsbacher gehört zu den Befürwortern des deutschen Reformprojekts Synodaler Weg. Zu seinem späten Coming-out im Alter von 89 Jahren steht der bayrische Adlige, der seit über vierzig Jahren mit seinem Lebenspartner Thomas Greinwald zusammen ist. Die Welt habe sich mittlerweile so verändert, „dass man von allen fordern und erwarten kann, dass sie ihre Scheuklappen ablegen und die Liebe in ihrer Vielfalt akzeptieren“.

Wie sieht ein bald 90-jähriger die Zukunft? Sie könne gelingen, schreibt er, „wenn wir Solidarität wieder zu einem zentralen Leitbegriff unserer Gesellschaft machen. Darauf setzte ich meine Hoffnung.“