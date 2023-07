Der Monarch, der (fast) nichts falsch macht

Die Skepsis war groß, als König Philippe am 21. Juli 2013 den Thron in Belgien bestieg. Doch zehn Jahre danach hat Philippe seine Kritiker zum Schweigen gebracht.

Die Angst ist groß, als König Albert II. am 3. Juli 2013 abdankt und den Platz auf dem belgischen Thron für seinen Sohn Philippe frei macht. Zum einen steht die Einheit des Königreichs Belgiens auf der Kippe. Zwar nicht zum ersten Mal, doch die Gefahr einer Spaltung des Landes ist damals besonders hoch: Belgien versinkt nach den Wahlen von 2010 in einer tiefen politischen Krise.

1 / 6 2013: Königin Mathilde und König Philippe von Belgien grüßen die Bevölkerung vom Balkon des königlichen Palastes nach Philippes Vereidigung anlässlich des belgischen Nationalfeiertags. Foto: Thierry Roge/EPA/dpa

2 / 6 Das offizielle Porträt des Königspaares zur Vereidigung im Jahr 2013. Foto: Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

3 / 6 2019: Königin Mathilde und König Philippe reisen im Zug zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Luxemburg. Die Anreise per Bahn sei „eine Premiere in der jüngsten Geschichte der Staatsbesuche“, teilte das belgische Außenministerium damals mit. Das Königspaar hätte sich „aus Rücksicht auf die Umwelt und um eine nachhaltige Mobilität zu fördern“ für den Zug entschieden. Foto: LW-Archiv/dpa

4 / 6 Das Königspaar an der Seite von Großherzog Henri. Foto: LW-Archiv/SIP

5 / 6 Das Königspaar beim Besuch der Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2022. Foto: Benoit Doppagne/BELGA/dpa

6 / 6 König Philippe und Königin Mathilde als Gäste bei der Krönung von König Charles im Frühjahr 2023. Foto: AFP/Paul Ellis













In Flandern hat die rechtsnationalistische N-VA den Durchbruch geschafft, indem sie sich für eine (progressive) Teilung Belgiens starkmacht. Und der Erfolg der flämischen Nationalisten macht die Mehrheitsfindung auf nationaler Ebene unheimlich schwierig. Belgien muss deswegen 541 Tage ohne echte Regierung auskommen.

In dieser schwierigen Periode sehnt sich das Land nach Stabilität. Und ein Thronwechsel wird, so liest man es damals in den Zeitungen, wohl kaum dazu beitragen. Und schon gar nicht, indem der unerfahrene Philippe auf seinen Vater Albert II. folgt, der das Land während den jüngsten Krisen des Landes durchaus geschickt zusammenhalten konnte.

Auch im Norden beliebt

„Es gab damals unheimlich viel Skepsis“, erläutert Dave Sinardet, Politologe und Nationalismus-Experte aus Brüssel. Viele, so Sinardet weiter, befürchten, dass Philippe sich plump für die Einheit des Landes gegen die demokratisch erfolgreichen Separatisten aus Flandern äußern würde und dadurch als „parteiischer Aktivist“ wahrgenommen werden könnte. Die Angst ist umso größer, da Philippe sich bereits als Prinz diesbezüglich einige Fauxpas erlaubt hatte. Prinz Philippe sei „unbeholfen und unbehaglich, besonders vor der Kamera“, kommentiert 2013 etwa die französische Zeitung „Le Point“ seine Art, politisch Position zu beziehen.

Doch Philippe überrascht (fast) alle. „Als König hat er sich schnell durchsetzen können und bewiesen, dass er seine Rolle verinnerlicht hat“, sagt Sinardet. Die Debatten, die es rund um die Legitimität der Monarchie gab, besonders in Flandern, „sind schnell abgeklungen“, so der Experte weiter.

Philippe schafft es nämlich auf Anhieb, die Beziehungen zum Norden des Landes und den dortigen Bestrebungen nach Autonomie zu „besänftigen“, so Sinardet. Der Palast zeigt sich in politischen Krisen mehrmals offen für eine Regierungsbeteiligung der N-VA und nimmt die Sorgen der Flamen ernst. Gleichzeitig gibt der König, den man davor als tollpatschig beschrieb, oft eine gute Figur vor den Kameras und auf den sozialen Netzwerken ab.

„Philippe ist stets gut vorbereitet, ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat sich von guten Kommunikationsleuten umgeben“, meint Sinardet. Und in der Tat: In den sehr ernsten Augenblicken, die Belgien unter ihm erleben musste - dazu gehören die Terroranschläge von 2016, die Covid-Krise oder die mörderischen Überschwemmungen von 2021 - trifft er stets den richtigen Ton. Mithilfe von knappen Botschaften kann er das Land vereinen.

Es hat auch Patzer gegeben

Es ist nicht immer alles frei von Patzern: Die Durchhaltebotschaft der königlichen Familie aus dem Schloss von Laeken während des Covid-Lockdowns kommt bei jenen Familien, die in Mini-Wohnungen eingesperrt sind, schlecht an. „Ein Foto aus einem Riesengarten erweckt nicht gerade den Eindruck, dass der König absolut solidarisch ist mit Menschen, die in ihren Appartements feststecken“, stellt Sinardet fest.

Doch im allgemeinen „ist Philippe von Leuten umgeben, die eine moderne Kommunikationsweise beherrschen“, was meistens auch gut ankommt, so Sinardet. Das Video vor der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, in dem sich Philippe mit sehr viel Selbstironie als improvisierter Bundestrainer der „diables rouges“ in Szene setzt, geht viral und ist ein Meisterwerk des Genres. Philippe schafft es dabei, den etwas unbeholfenen Stil seiner Anfänge in eine Stärke zu verwandeln. Das kommt in Belgien, wo man gerne über sich selbst lacht, offenbar gut an.

Doch auch in ernsteren Angelegenheiten schafft Philippe den Drahtseilakt zwischen Modernisierung und Tradition. Bei einem Besuch 2022 im Kongo, wo die lokale Bevölkerung lange unter der brutalen belgischen Kolonialherrschaft leiden musste, drückt er sein „tiefstes Bedauern für die Wunden der Vergangenheit“ aus. Er spricht dabei von einer „ungleichen Beziehung“, die „nicht zu rechtfertigen“ sei und „von Paternalismus, Diskriminierung und Rassismus gekennzeichnet“ war. Es habe in der Kolonialherrschaft „Übergriffe und Erniedrigungen“ gegeben, gesteht er ein.

Das „Wunder von Laeken“

Eine Bitte um Entschuldigung ist es nicht, aber er geht weiter als alle seine Vorgänger. Und „er räumt auch in seiner eigenen Familie auf“, sagt Sinardet. 2020 lädt Philippe seine Halbschwester Delphine in den Palast in Laeken ein. Der Augenblick wird als „Wunder von Laeken“ in die Geschichte eingehen. Denn zwischen Delphine, der unehelichen Tochter von Albert II., und ihrem Vater herrschte seit Jahren ein verbitterter Rechtsstreit um die Anerkennung der Vaterschaft. Der Skandal gehörte zweifelsohne zu den Tiefpunkten der Amtszeit von Albert II., und enthält viele Elemente, die Königshäuser derzeit unbeliebt machen. Doch Philippe empfängt seine Halbschwester an jenem Tag mit offenen Armen und obendrein ganz offiziell. Sie unterhalten sich lange und sprechen von einem „lien familial“, der sich entwickelt. Medien nennen König Philippe den „Kaiser der guten PR“.

„Er hat es bislang immer geschafft, auf der Höhe des Augenblicks zu sein“, schlussfolgert der Experte Dave Sinardet. Wer hätte das gedacht?