Der DS 9 will mehr als nur ein Fortbewegungsmittel sein

In Zeiten, in denen viele Konstrukteure fast ausschließlich SUVs und/oder E-Autos mit futuristisch angehauchtem Design auf den Markt beziehungsweise die Straße bringen, haben Stufenheck-Limousinen Seltenheitswert. Liebhaber dieser klassischen Karosserieform können sich aber glücklich schätzen, dass noch einige Hersteller dieses Segment weiter bedienen. Darunter der relativ junge französische Hersteller DS Automobiles, der sich vor acht Jahren von Citroën abnabelte und seitdem als eigenständige Premiummarke Teil der Stellantis-Gruppe ist. Sein erst vor zwei Jahren gestartetes Flaggschiff DS 9 hat jetzt Anrecht auf eine erste Frischekur, wobei sich die wichtigsten Veränderungen unter dem Blechkleid verbergen.

Dabei versprüht die in China gebaute Limousine aus der oberen Mittelklasse, die die Nachfolge des Citroën C6 antrat, außen wie innen zeitlose Eleganz – ganz in der Tradition der historischen DS von 1955. Damals wie heute steht die „Déesse“ für die französische Art des Fahrens und hebt sich auch in dieser Hinsicht wohltuend von der Masse ab. Der DS 9 erhebt den Anspruch, mehr als nur ein Fortbewegungsmittel zu sein. So wie der Firmensitz Paris steht auch die knapp fünf Meter lange Limousine für Luxus und Design. Sie vereint nicht nur exklusive Handwerkskunst mit modernen Technologien und Nachhaltigkeit. Mit ihrem Komfort – besonders im Fond – bringt sie zudem alle Voraussetzungen mit, um das Reisen zu einem Genuss werden zu lassen.

1 / 2 Auch wenn der DS9 sportlich unterwegs sein kann, ist er bei entspannter Fahrt auf Autobahn oder Landstraße so richtig in seinem Element. © FOTO: DS Automobiles

2 / 2 Mit ihrem Stufenheck hat die Limousine in Sachen Karosserieform derzeit nicht viele Konkurrenten. © FOTO: DS Automobiles





Künftig nur noch mit E-Antrieb

War der DS 9 anfangs sowohl als Turbobenziner als auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich, so fährt der neue Modelljahrgang jetzt nur noch elektrifiziert vor. Den nächsten Schritt hat DS Automobiles bereits für das nächste Jahr angekündigt: Ab 2024 wird die Premium-Baureihe nur noch mit vollelektrischen Antrieben ausgestattet. Bis dahin müssen sich Interessenten mit den beiden Plug-in-Hybrid-Motorisierungen E-Tense 250 und E-Tense 360 4x4 begnügen.

Vom Formel-E-Know-how der Marke profitiert bei DS auch die Straße. In Sachen Performance sticht besonders der E-Tense 360 4x4 hervor. Der Vierzylinder-Benzinmotor mit 147 kW (200 PS) kombiniert seine Leistung mit zwei Elektroantrieben (81 kW/110 PS vorne und 83 kW/113 PS hinten), die auch den Allradantrieb speisen. Die Systemleistung von 265 kW (360 PS) ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h und eine Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h in 5,6 Sekunden dank eines Drehmoments von 520 Newtonmeter.

Die im Vergleich zum Vorgängermodell leistungsstärkere Batteriekapazität von 15,6 kWh (zuvor 11,9 kWh) wird von einem intelligenten Energiemanagement gesteuert, das bei unterschiedlichsten Fahrsituationen optimale Kraftentfaltung garantiert. Rein elektrisch sollen bis zu 65 Kilometer innerstädtisch möglich sein. Der Kraftstoffverbrauch liegt dann bei 1,8 Litern pro 100 Kilometer, was CO 2 -Emissionen von 35 Gramm/Kilometer entspricht.

1 / 3 Optisch punktet die „Déesse“ mit zeitloser Eleganz. © FOTO: DS Automobiles

2 / 3 Neben der Allrad-Performance-Version gibt es den ruhigeren DS 9 E-Tense 250 mit etwas weniger Sportfahrwerk und etwas kleinerer Bereifung. © FOTO: DS Automobiles

3 / 3 Mit liebevollen Design-Details will die Limousine potenziellen Kunden den Kopf verdrehen. © FOTO: DS Automobiles







Technisch auf der Höhe der Zeit

Neben der Allrad-Performance-Version gibt es den ruhigeren DS 9 E-Tense 250 mit etwas weniger Sportfahrwerk und etwas kleinerer Bereifung (19- statt 20-Zoll-Leichtmetallfelgen). Der Antrieb bietet denselben Motor mit 147 kW (200 PS) Leistung, der lediglich von einem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor ergänzt wird. Die 15,6-kWh-Batterie soll eine Reichweite von 85 Kilometern ermöglichen. Das serienmäßige Bordladegerät verarbeitet Ladestrom bis zu 7,4 kW Leistung. Bis zur vollständigen Ladung vergehen zwei Stunden und 23 Minuten.

Wenn der DS 9 demnach durchaus sportlich unterwegs sein kann, so ist er doch beim entspannten Cruisen auf Landstraßen und Autobahnen erst so richtig in seinem Element. Mit ihm reisen seine Passagiere komfortabel und souverän und kommen erholt an ihrem Reiseziel an. Technisch ist die Limousine voll auf der Höhe der Zeit. Etwa mit einem besonderen Federungssystem – eine Kamera scannt permanent den Straßenbelag vor dem Fahrzeug und passt dazu dynamisch das Fahrwerk an, um Unebenheiten abzufedern. Oder mit praktischen Helfern wie dem Spurhalteassistenten, dem Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie der Verkehrsschilderkennung. Gut gemeint ist das „Driver Attention Monitoring“, könnte aber etwas weniger empfindlich eingestellt sein.

Marktgerechte Preisgestaltung

Im Innenraum wurde besonders auf die Akustik geachtet, eine fast vier Millimeter dicke Verglasung tut ihr Übriges dazu. Die Sitze vorne und hinten lassen sich mit Massagefunktionen aufwerten und können beheizt oder belüftet werden. Dank 2,90 Meter Radstand fällt auch das Platzangebot entsprechend üppig aus. Der Beifahrersitz lässt sich aus dem Fond elektrisch nach vorn verschieben, was die Tauglichkeit des DS 9 als Chauffeur-Limousine unterstreicht.

Im Innern des DS9 dominieren hochwertige Materialien. Neu ist das Multimediasystem DS Iris. © FOTO: DS Automobiles

Neu an Bord ist das Multimediasystem DS Iris mit seiner frei konfigurierbaren und personalisierbaren Benutzeroberfläche: Ein 12-Zoll-Display beherbergt das komplette Infotainment, ein weiteres 12-Zoll-Display kümmert sich um die Fahranzeigen. Ein Head-up-Display gibt es hingegen nicht. Ein Highlight ist die mittig verbaute analoge Uhr, die aus der Pariser Uhrenmanufaktur B.R.M. stammt und nach dem Starten des DS 9 ausklappt.

Die hochwertigen Materialien, wie beispielsweise das bayerische Nappaleder, die gravierten Metallelemente im charakteristischen Hufnagelmuster (Clous de Paris-Guillochierung) oder die Perlenstickerei kennzeichnen die weitere Exklusivität der Limousine. Dass dieser Luxus mit einer marktgerechten Preisgestaltung einhergeht, versteht sich von selbst. Die Preisliste startet bei 59.486 Euro und steigt bis auf 82.302 Euro für die Topmotorisierung in der Luxusausstattung „Esprit de voyage“.