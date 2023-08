Das sind die zehn längsten Flüge der Welt

In der kommerziellen Luftfahrt geht der Langstrecken-Trend dank effizienterer Flugzeuge immer mehr in Richtung Nonstopflüge. In den kommenden Jahren dürften dabei auch die letzten Grenzen fallen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der erste Flug von England nach Australien kam am 10. Dezember 1919 in Darwin an. Für die 17.910 Kilometer lange Strecke hatten Kapitän Ross Smith, Leutnant Keith Smith und die Sergeants Wally Shiers und James Bennett ganze 28 Tage gebraucht. Dank immer effizienter werdender Langstrecken-Flugzeuge ist die Welt zusammengeschrumpft und fast jeder Winkel der Erde kann innerhalb von 24 Stunden erreicht werden. Die Fluggesellschaften und Flugzeugbauer arbeiten fieberhaft daran, auch die letzten Reichweitengrenzen in der Luftfahrt einzureißen. Dabei sprengen schon die aktuell zehn längsten Flüge der Welt jegliche Vorstellungskraft und strapazieren das Sitzfleisch des ein oder anderen Passagiers, die nun vom Luftfahrtjournalisten Sam Chui zusammengetragen wurden.

Platz 10: Philippine Airlines - Manila (MNL) - New York (JFK)

Die Flugzeit im Philippine Airlines-Airbus von Manila nach New York beläuft sich auf 17 Stunden und 15 Minuten. Foto: Shutterstock

13.711 Kilometer! Seit Oktober 2018 bedient die philippinische Fluggesellschaft Philippine Airlines die Strecke zwischen Manila und New York mit Langstreckenmaschinen vom Typ Airbus A350-900 oder Boeing 777-300ER. Die Flugzeit für die Ultralangstrecke beträgt ganze 17 Stunden und 15 Minuten.

Platz 9: Qantas - Sydney (SYD) - Dallas (DFW)

Die Boeing 787-9 Dreamliner hat eine Reichweite von bis zu 14.140 Kilometern. Foto: Shutterstock

13.803 Kilometer fliegt die australische Qantas mit einer Boeing 787-9 Dreamliner von Sydney ins amerikanische Dallas. Der erste Flug dieser Strecke wurde bereits am 29. September 2014 durchgeführt. Die Passagiere müssen sich ganze 17 Stunden und 20 Minuten gedulden, bis sie die Langstreckenmaschine wieder verlassen können.

Platz 8: United Airlines - Houston (IAH) - Sydney (SYD)

Die US-Airline United ist als einzige amerikanische Fluggesellschaft in der Liste vertreten. Foto: Shutterstock

Auch die US-Airline United verbindet Texas mit dem australischen Kontinent: Seit dem 18. Januar 2018 begibt sie sich von ihrer Basis am George Bush Intercontinental Airport in Houston auf die lange Reise nach Sydney. Mindestens 13.834 Kilometer muss die Boeing 787-9 Dreamliner zurücklegen, um wieder festen Boden unter ihrem Fahrwerk zu haben. Dafür ist der Zweistrahler mindestens 17 Stunden und 35 Stunden in der Luft.

Platz 7: Air India - Bengaluru (BLR) - San Francisco (SFO)

Die Air India-Boeing beim Taxiing am Internationalen Flughafen von San Francisco. Foto: Shutterstock

Seit dem 2. Dezember 2022 knackt die wegen Sicherheitsbedenken nicht immer positiv bewertete Air India die 14.000 Kilometer-Marke bei ihrem Flug von Bengaluru ins kalifornische San Francisco. 17 Stunden und 55 Minuten ist die schon nicht mehr ganz frische Boeing 777-200LR unterwegs.

Platz 6: Singapore Airlines - Singapur (SIN) - Los Angeles (LAX)

Singapore Airlines betreibt zur Zeit als einzige Airline die Ultra Long Range-Fassung des Airbus A350-900. Foto: Shutterstock

Ebenfalls an die amerikanische Westküste geht es mit Singapore Airlines, die dafür auf den Airbus A350-900 in der regulären, als auch in der ULR (Ultra Long Range)-Variante setzen. Für die seit Ende 2018 im Flugplan angebotene Strecke von 14.114 Kilometern benötigt der Zweistrahler 17 Stunden und 50 Minuten.

Platz 5: Emirates - Dubai (DXB) - Auckland (AKL)

Der auf Ultralangstrecken eingesetzte Airbus A380-800 von Emirates bietet Platz für 484 Passagiere. Foto: Shutterstock

Der Emirates-Flug von Dubai nach Auckland belegt mit einer Entfernung von 14.200 Kilometern den fünften Platz. Obwohl von der Entfernung weiter, ist die Flugzeit im eingesetzten Airbus A380-800 mit 17 Stunden und 25 Minuten etwas kürzer als bei den vorangegangenen Flügen.

Der imposante Doppeldecker bietet für die höheren Reiseklassen an Bord zudem ein ganz besonderes Erlebnis. Gäste der Business- und First Class haben neben verschwenderisch großen Liegesitzen einen eigenen Bar-Bereich zur Verfügung, in dem sie sich bei Snacks und Drinks die Beine vertreten können. Zudem gibt es für die First Class eine eigene Dusche an Bord. Wer sich vor Landung also nach 16 Stunden Flug kurz noch über den Wolken erfrischen möchte, kann dies - sofern die Reisekasse es zulässt - bei Emirates problemlos tun.

1 / 3 In der Emirates First Class lassen sich auch über 17 Stunden komfortabel überstehen. Foto: Shutterstock

2 / 3 Für Business- und First-Class-Passagiere bietet die Airline aus Dubai zudem einen kleinen Barbereich. Foto: Shutterstock

3 / 3 Mit einem First-Class-Ticket haben Passagiere zudem die Möglichkeit über den Wolken zu duschen. Foto: Shutterstock







Die Emirates First Class war auch Hauptthema eines viralen Videos des US-Youtubers Casey Neistat, der den teils absurden Luxus in einem seiner Vlogs thematisierte.

Platz 4: Qantas, Air New Zealand - Auckland (AKL) - New York (JFK)

Air New Zealand bekam nur wenige Monate nach Start der New York-Route Konkurrenz durch die australische Qantas. Foto: Shutterstock

Air New Zealand (seit September 2022), als auch die australische Qantas (seit Juni 2023) bieten die 14.207 Kilometer lange Strecke vom neuseeändischen Auckland nach New York an. Geflogen wird bei beiden Airlines mit einer Boeing 787-9 Dreamliner, die für die Entfernung 17 Stunden und 30 Minuten benötigt.

Platz 3: Qantas - Melbourne (MEL) - Dallas (DFW)

Während die Qantas-Strecke von Sydney in die Texas-Metropole Dallas bereits den neunten Platz bei den längsten Flügen der Welt belegt, ist der seit Dezember 2022 angebotene Flug von Melbourne mit 14.471 Kilometern nochmal geringfügig länger. Konkret ist die eingesetzte Boeing 787-9 Dreamliner 17 Stunden und 35 Minuten in der Luft, um Passagiere von Australien nach Texas zu bringen.

Platz 2: Qantas - Perth (PER) - London Heathrow (LHR)

Seit März 2018 gibt es mit der Strecke zwischen Perth und London erstmals eine direkte Flugverbindung zwischen Europa und Australien. Die Qantas-Boeing 787-9 Dreamliner ist für die fast 14.500 Kilometer lange Strecke gar nicht mal so lange 17 Stunden und 25 Minuten in der Luft.

Platz 1: Singapore Airlines - Singapur - New York/Newark (JFK/EWR)

In der Singapore-Airlines-Business-Class lässt sich auch der längste Flug der Welt komfortabel aushalten. Auf den Einbau einer Economy Class haben die Asiaten für ihr Ultralangstrecken-Angebot komplett verzichtet, lediglich Premium-Economy-Plätze werden noch verkauft. Foto: Shutterstock

Die Singapore-Airlines-Flugnummern 21 und 22 haben schon beinahe historischen Charakter. Vor fast 20 Jahren, am 28. Juni 2004, bot die asiatische Airline erstmals Nonstop-Flüge von Singapur nach New York an und hatte damit schon damals den längsten Linienflug der Welt im Portfolio. Bis ins Jahr 2013 flog Singapore die Strecke in einem vierstrahligen Airbus A340-500, der aufgrund seines hohen Kerosinverbrauchs aber mit der Zeit unwirtschaftlich wurde.

Nach fast fünfjähriger Pause nahm die Airline die Strecke am 11. Oktober 2018 wieder auf, diesmal mit dem brandneuen Airbus A350-900 ULR. Das Kürzel ULR steht für „Ultra Long Range“, also Ultralangstrecke, und soll Entfernungen von bis zu 18.000 Kilometern ermöglichen. Im Vergleich zum Vorgänger braucht die neue Maschine dabei rund 25 Prozent weniger Kerosin.

Lesen Sie auch:Mit Kreditkarte und Treuepunkten in die Business-Class

Auf der Strecke von Singapur nach New York legt die Maschine 15.348 Kilometer zurück und ist insgesamt 18 Stunden und 50 Minuten in der Luft. Eine enge Economy-Bestuhlung ist in den Spezialmaschinen für diese Strecke bewusst nicht eingebaut. Stattdessen gibt es lediglich 67 Business-Class-Sitze, sowie 94 Premium-Economy-Plätze. Mit an Bord sind zudem vier Piloten und 13 Flugbegleiter, um die enorme Zeitspanne abdecken zu können.

Ein Blick in die Zukunft

Experten sind sich einig, dass der Trend allgemein zu Ultralangstrecken-Flügen geht, da Passagiere somit direkter und schneller an ihr weit entferntes Ziel kommen.

Auch Qatar Airways will in Zukunft wieder bei den längsten Flügen der Welt mitmischen. Foto: Shutterstock

Voraussichtlich schon am 1. September gesellt sich mit dem Qatar-Airways-Flug von Doha nach Auckland ein alter Bekannter (Erstflug auf der Strecke war 2017) zu der Ultralangstrecken-Runde dazu und reiht sich dann mit einer Streckenlänge von 14.535 Kilometern auf dem zweiten Platz in der Top-10-Liste ein. Geflogen wird mit dem Airbus A350-1000, in welchem die Passagiere 17 Stunden und 15 Minuten ausharren müssen, bis sie in Neuseeland ankommen.

Noch größeres schwebt der australischen Qantas vor, die ab 2025 mit ihrem „Project Sunrise“ endgültig alle Reichweitengrenzen der Luftfahrt einreißen will. Mit einem nochmals deutlich optimierten Airbus A350-1000 sollen dann Flüge von Sydney nach London (17.015 Kilometer) und New York (16.013 Kilometer) möglich werden. Zudem sind ebenfalls Direktverbindungen nach Paris und Frankfurt im Gespräch. So werden dann Passagiere aus der Großregion in nicht allzu ferner Zukunft per Direktflug nach Australien reisen können.

Im Gegensatz zu Singapore Airlines will Qantas auf ihren Ultralangstrecken auch normale Economy-Plätze anbieten. In den Flugzeugen soll aber zumindest eine kleine „Wellbeing Zone“ mit Snackangeboten integriert sein, wo sich Passagiere die Beine vertreten können. Weniger anstrengend dürfte der Flug für Business-Class- und First-Class-Passagiere sein. Letztere sollen ein brandneues Suite-Produkt mit breitem Sessel und zusätzlichem Bett erhalten.