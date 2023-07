Das sind die Gewinner der „Luxembourg Tourism Awards“

Kategorie „Kultur“: Der neue unterirdische Rundgang im Schiefermuseum Obermartelingen erlaubt es, die Schieferabbaukammern hautnah zu erleben und kann sowohl individuell als auch in geführten Gruppen besucht werden.

Kategorie „Abenteuer“: Nachtwanderungen bei Vollmond sind ein einzigartiges Erlebnis, das hat auch „UBS Moonwalker“ erkannt und bietet die Wanderungen in verschiedenen Längen (10, 20 und 30 Kilometer) in Kombination mit DJs, Künstlern und traditionellen luxemburgischen Gerichten an.