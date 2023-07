Burg Vianden zählt zu den schönsten Schlössern der Welt

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ob trutzige Ritterburg oder romantisches Märchenschloss, historische Bauwerke faszinieren Jung und Alt gleichermaßen. Die beliebten Ausflugsziele bieten Touristen auf der ganzen Welt meist eine tolle Aussicht über das umliegende Land, geschichtsträchtige Räume und königliche Eleganz.

Ein neuer Online-Artikel, der vom US-amerikanischen Reiseportal CNN Travel veröffentlicht wurde, hat nun die schönsten Schlösser und Burgen rund um den Globus aufgeführt.

1 / 4 Die Burg Himeji ist eines der ältesten erhaltenen Bauwerke aus dem Japan des 17. Jahrhunderts. Foto: Shutterstock

2 / 4 Das Schloss Neuschwanstein steht im südöstlichen bayerischen Allgäu. Foto: Shutterstock

3 / 4 Die Burg Edinburgh Castle gilt als eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Schottlands. Foto: Shutterstock

4 / 4 Der Palast der Großmeister war eine Burg und der Amtssitz der Großmeister des Johanniterordens auf der Insel Rhodos. Foto: Shutterstock









Auf die Liste hat es auch ein Bauwerk aus dem Großherzogtum geschafft: Schloss Vianden, das von den Autoren in einem Atemzug mit Schloss Neuschwanstein in Deutschland, dem Edinburgh Castle in Schottland, Burg Himeji in Japan oder dem Palast der Großmeister auf der griechischen Insel Rhodos genannt wird.

„Spektakuläres“ Schloss Vianden

Wie es in dem Beitrag heißt, sei Luxemburg trotz seiner geringen Größe reich an Burgen und Schlössern. „Mehr als 50 davon befinden sich auf einer Fläche, die kleiner ist als das Stadtgebiet von London. Das spektakulärste von ihnen ist Schloss Vianden, das hoch über dem Fluss Our im Norden des Landes thront“, schreibt CNN.

Zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert an der Stelle einer alten römischen Festung erbaut, gilt die Burg heutzutage als eine der größten Attraktionen, die das Großherzogtum zu bieten hat: Jedes Jahr zählt die feudale Residenz aus der romanischen und gotischen Zeit tausende Besucher aus aller Welt.

Lesen Sie auch:Das sind die Gewinner der „Luxembourg Tourism Awards“

Wie CNN Travel berichtet, vereine sie „Aspekte der Romanik, Gotik und Renaissance und blieb bis 1977 in königlichem Besitz, als der Großherzog sie dem Staat vermachte. Das größte jährliche Fest in Vianden ist ein mittelalterliches Festival im August mit Ritterduellen, Troubadouren, Gauklern und Kunsthandwerkern.“