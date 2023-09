Biyon Kattilathu: „Ich war schon immer darauf bedacht, andere zu motivieren“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Seinem Publikum einen schönen Abend zu bescheren und vielleicht dabei auch manchen einige gute Ratschläge für die Zukunft an die Hand zu geben - das ist das Ziel von Biyon Kattilathu. Der deutsche Motivationsentertainer und Buchautor ist am 7. September mit seinem aktuellen Programm „Lebe.Liebe.Lache“ zu Gast in der Europahalle in Trier - zuvor nahm er sich einige Minuten Zeit, um mit dem „Luxemburger Wort“ am Telefon zu sprechen.

Biyon Kattilathu, Ihr Programm trägt den Titel „Lebe.Liebe.Lache“. Sie leben, wie ich höre, die Liebe ist privat, daher die Frage: Wann haben Sie zuletzt herzhaft gelacht? Das letzte Mal war gestern Abend, da habe ich mir auf Netflix eine Comedy-Show von Dave Chappelle angeschaut. Der ist wirklich gut … danach muss ich wohl mit einem Lächeln eingeschlafen sein.

Kannten Sie den Comedian schon? Er gilt ja als recht umstritten … Ich hatte ehrlich gesagt keine Hintergrundinformationen. Als Künstler schaut man sich Kollegen vielleicht auch eher aus anderen Gründen an. Man achtet da etwa auf die Körpersprache, auf das Licht, das Bühnenbild. Die Details sind wichtig, dabei kann man noch was lernen.

In den Augen indischer Väter gibt es nur zwei Berufe, die ein Sohn ergreifen kann: Man wird entweder Ingenieur oder aber Arzt.

Es war quasi Arbeit … Ja genau, harte Arbeit, harte, harte Arbeit. (lacht)

In Ihrer Jugend war Ihnen – und auch Ihren Eltern - nicht immer zum Lachen zumute. Sie haben einigen Unsinn angestellt. Wie haben Sie es doch noch zurück auf den rechten Weg geschafft, um dort anzukommen, wo Sie jetzt sind? Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, was richtig und falsch ist, und jeder verfügt über einen Gerechtigkeitssinn. Daher spürt man auch innerlich, wenn man mal Mist baut. Da gibt es eine Stimme, die dir sagt: „Nein, das ist nicht dein Weg.“ Damals hatte ich leider keine Möglichkeiten, auf die richtigen Leute zu treffen, die mir helfen konnten, oder etwa auf Videos, wie man sie heute auf YouTube findet, zurückzugreifen. Ich habe mir daher einen Büchereiausweis besorgt und habe viele Zeit in der Stadtbücherei verbracht und gelesen. Das war wie eine Flucht in eine andere Welt, hat mir aber auch nicht wirklich geholfen. Ich habe dann begonnen, mich von bestimmten Leuten loszureißen, Abstand zu nehmen und neue Routinen in mein Leben einzubauen.

Und wie sind Sie dann beim Thema Motivationspsychologie gelandet? Dass mir das Thema liegen könnte, ist mir schon als Kind bewusst geworden. Ich war schon immer darauf bedacht, andere zu motivieren, im Sport etwa. Ich war auch Klassensprecher, hatte also schon früh eine Art Gerechtigkeitssinn und war darauf bedacht, andere zu unterstützen, mit ihnen zu sprechen.

Zunächst haben Sie aber Wirtschaftsingenieurwesen studiert … Ja, in den Augen indischer Väter gibt es nur zwei Berufe, die ein Sohn ergreifen kann: Man wird entweder Ingenieur oder aber Arzt. Ich habe mich für den ersten Weg entschieden. Dann rief mich mein Professor an und fragte, ob ich im Bereich Motivationspsychologie promovieren wolle. Das fand ich super spannend: Wie motiviere ich andere Menschen oder auch mich selbst? Welche theoretischen Modelle stecken dahinter? Dazu muss ich aber sagen: Alles, was ich heute mache, basiert zu 90 oder sogar 99 Prozent auf meinen Erfahrungen.

Sie haben immerhin einen wissenschaftlichen Background – das kann nicht jeder Coach von sich behaupten. Natürlich kennt man den einen oder anderen, der noch so rumturnt. Wobei ich mich vor allem auf meine Arbeit konzentriere, da schaue ich nicht links oder rechts. Immerhin sind einige Medien mittlerweile auf das Thema aufmerksam geworden und versuchen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Und um ehrlich zu sein, denke ich auch, dass der, der etwa Negatives aussendet, es in irgendeiner Art zurückbekommt.

Gewinnspiel Das „Luxemburger Wort“ und Eventveranstalter S-Promotion verlosen 1 x 2 Tickets für den Auftritt von Biyon Kattilathu am 7. September in der Europahalle Trier. Die Gewinnfrage lautet: Wie viele Follower hat der Motivationsentertainer auf der Social-Media-Plattform Instagram? Bitte senden Sie die Antwort mit Ihren Kontaktdaten an gewinnspiel@wort.lu. Einsendeschluss ist der 3. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werfen diese Menschen kein negatives Licht auf die gesamte Branche? Ja, es ist sehr schade, dass einige – oder auch viele – schwarze Schafe dieses Image kreiert haben. Dabei ist es doch so eine schöne Sache, Menschen zu motivieren, zu trainieren und sie selbst dahin zu bringen, sich mehr zu mögen oder sogar zu lieben. Ich stehe zumindest jeden Morgen mit dem Ziel auf, dahingehend etwas zu ändern und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Sie sind nicht nur Motivationscoach, sondern auch Entertainer. Wie haben Sie es auf die Bühne geschafft? Als Kind war ich ehrlich gesagt das genaue Gegenteil von dem, was ich jetzt bin: Ich saß immer in der letzten Reihe und habe ganz verschüchtert auf den Tisch oder Boden geguckt, damit ich ja nicht aufgerufen werde oder – schlimmer noch – zur Tafel muss. Eine der größten Ängste des Menschen ist es ja, vor anderen zu stehen und zu sprechen – mir liegt das nicht im Blut, aber ich habe einfach Freude daran gefunden, diese Herausforderung anzunehmen. Eventuell haben auch meine indischen Wurzeln geholfen, es ist womöglich etwas Genetisches … Indien steht ja für Tanz, Bollywood und Lebensfreude. Wichtig war mir halt, meinen eigenen Weg zu gehen und nicht eine Flipchart aufzubauen und mit dem Zeigefinger den Leuten zu erklären, wie es funktioniert. Mein Ziel war es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Menschen wohlfühlen, sodass auch die kommen, denen es gut geht, die einfach nur ein wenig lachen wollen. Es geht um eine gute Zeit, tolle Bilder und tolle Geschichten. Dazu gibt es einige Botschaften, die jeden inspirieren können.

Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, was richtig und falsch ist, und jeder verfügt über einen Gerechtigkeitssinn.

Auf Instagram und YouTube findet man viele Ausschnitte aus Ihrem Programm, in dem Sie Fragen beantworten. Warum wählen Sie diese Form der Interaktion? Ich erhalte täglich Nachrichten mit Fragen, hunderte. Ich versuche dann immer diese in irgendeiner Form in Videos oder im Podcast zu beantworten, wenn sie sich etwa auf mich oder auf das Leben als Künstler beziehen. Es gibt natürlich auch Einzelschicksale, Menschen, die was auf dem Herzen haben. Für diese Fälle habe ich den Programmpunkt eingeführt, in dem ich drei, vier Fragen beantworte. Das kann dann ein lebensverändernder Moment für diese Person werden, denn in diesem Moment treten sie aus ihrer Komfortzone heraus, offenbaren sich und erhalten ein Feedback von vielen Menschen. Oft passiert in diesen Momenten etwas Magisches.

Welche Themen werden dabei am häufigsten angesprochen? Die Fragen sind immer unterschiedlich formuliert, häufig handeln sie von Beziehungen, aber im Grunde geht es immer um das Thema Selbstliebe. Dahinter steckt der große Wunsch von uns allen, glücklich zu sein. Viele Menschen erkennen dann, dass ihnen nichts fehlt, ich kann ihnen keinen Geheimtipp geben oder eine Methode zeigen. Darum geht es nicht. Ich zeige ihnen: „Guck mal, alles ist schon in dir. Du warst schon frei, tolerant, mutig, als Kind etwa, bist hingefallen und wieder aufgestanden.“ Die Frage ist eher: Was blockiert das und wie bekommen wir es weg?

Lesen Sie auch:

Wie Freundschaften entstehen und wie sie halten

In den Videos sieht man meist Frauen, die Fragen stellen. Finden auch Männer den Weg in Ihre Show? Ja, stimmt, das Publikum ist noch sehr frauenlastig. Aber es werden immer mehr Männer. Ob die jetzt freiwillig da sind, weiß ich nicht. (lacht) In der Zeit der Pandemie hat sich aber viel getan, viele Männer haben mir plötzlich geschrieben, weil sie dazu gezwungen waren, in sich zu gehen. Da kamen plötzlich Fragen auf, die man vorher durch den Lärm von außen nicht hören konnte: Wer bin ich eigentlich? Macht mir die Arbeit Spaß? Bin ich erfüllt in meiner Partnerschaft? Männer haben halt eher den Gedanken: „Ich finde da schon selbst eine Lösung.“ Frauen öffnen sich dagegen schneller, zeigen Gefühle. Aber ich habe das Gefühl, dass es da einen Wandel gibt, dass mehr Männer erkennen, dass es völlig okay ist, sich zu öffnen. Unter meinen 1,5 Millionen Followern sind mittlerweile auch viele junge Leute, die merken, dass es cool ist, dankbar zu sein, anderen zu helfen und einfach glücklich zu sein.

Und worin unterscheiden sich die Geschlechter noch? Bei Frauen taucht häufig das Thema Leichtigkeit auf: Viele wünschen sich, gerade dann, wenn sie schon in der Mutterrolle sind, etwas Leichtigkeit zurück. Männer wollen dagegen noch mehr Tipps, etwa zu den Themen Motivation oder Erfolg. Wie kann ich mehr erreichen? Wie kann ich mich zu etwas aufraffen? Wie schaffe ich es durchzuhalten? Das Schöne ist aber: Am Ende des Tages, am Ende der Show, treffen wir wieder aufeinander und merken, dass wir alle auf der Suche nach dem gleichen Weg sind.

An wen wenden Sie sich eigentlich, wenn Sie mal einen Rat benötigen? Meine Mutter, sie ist meine erste Ansprechpartnerin und auch meine Inspiration. Sie wusste immer schon, was gut für mich ist. Mit 17 ist sie alleine nach Deutschland gekommen. Das hat es mir ermöglicht, dort zur Schule zu gehen, das Abitur zu machen. Alles Dinge, die in einem gewöhnlichen indischen Dorf nicht selbstverständlich sind. Genau darum wähle ich als allererstes immer ihre Nummer.