Bentleys Aushängeschild dreht seine letzten Runden als Verbrenner

Einen doppelten Geburtstag kann Bentley in diesen Tagen feiern. Vor genau 20 Jahren erblickte nicht nur der Continental GT das Licht der Welt, der in der Folge zum ultimativen Grand Tourer werden sollte. Sein 20. Jubiläum begeht zeitgleich auch der mächtige 6,0-Liter-Twin-Turbo-W12-Motor, der erstmals im branchenprägenden Continental GT verbaut wurde und die britische Luxusmarke sowohl sinnbildlich als auch wortwörtlich stetig vorangetrieben hat.

Bei aller Freude über die seit 2003 erzielten Erfolge mit über 100.000 produzierten Continental GT und ebenso vielen W12-Aggregaten kommen die Feierlichkeiten dennoch nicht ohne eine gewisse Wehmut aus. Die nächste Generation des Continental GT wird sich nämlich motortechnisch neu aufstellen müssen, weil Bentley seine mittlerweile legendäre Antriebskomponente im April 2024 in den Ruhestand entlassen wird.

Bevor sich aber der Continental GT der verordneten Elektrifizierung beugen muss, legt sein Motor ein letztes Mal zu und wird im bereits ausverkauften und von der Veredelungsschmiede Mulliner handgefertigten Bentley Batur – die Stückzahl ist auf 18 begrenzt – eine dramatische Steigerung erfahren: Zum Abschied erzielt er eine Leistung von 552 kW (750 PS) und ein Drehmoment von 1.000 Newtonmeter. Dabei bildet die nochmals erhöhte Drehmomentzahl das typische „Drehmoment-Plateau“ von Bentley mit Werten zwischen 1.750 und 5.000 U/min bei einer Spitzenleistung von 5.500 U/min.

Ultimativer Grand Tourer

Als der VW-Konzern 1998 den britischen Luxuswagen-Hersteller für 479 Millionen Pfund kaufte, sah die Bentley-Welt noch ganz anders aus: Gerade einmal 414 Autos lieferte der angeschlagene Konstrukteur damals aus. Volkswagen kündigte eine Investition von 500 Millionen Pfund in das veraltete Werk im englischen Crewe an, erteilte dafür aber einen schwierigen Auftrag. Um neue Kunden zu gewinnen, sollte in nur vier Jahren ein neues Auto entwickelt werden, das sowohl sportlicher als auch erschwinglicher als alle bisherigen Bentley-Modelle sein sowie Platz für vier Personen und zwei Sätze Golfschläger und die Leistung des Aston Martin DB7 und des Porsche 911 Turbo bieten sollte.

Automobile Bentley-Prominenz in farbenfroher Runde am See von Nantua: Continental GTC S (v.l.), GT Speed (v.r.), GT Azure (h.l.) und GTC Azure (h.r.) Foto: Bentley

Die Briten nahmen die Herausforderung an und hielten auch Wort mit ihrem am 26. September 2002 in Paris als Prototyp enthüllten und am 5. März 2003 in Genf in der endgültigen Produktionsversion vorgestellten Continental GT. Der viersitzige Langstreckenkreuzer, der für die Überquerung des Kontinents bestimmt war (daher sein Name), war der erste vollkommen neue Bentley der neueren Zeit, der erste mit Allradantrieb und auch der erste mit dem innovativen W12-Motor. Mit dem ultimativen Grand Tourer schaffte das Unternehmen die Wende und trug wesentlich zu Bentleys heutigem Status als begehrteste Luxusautomarke der Welt bei.

Bei seiner Markteinführung im Jahr 2003 bot der Continental GT eine einmalige Kombination aus herausragendem Design, Fahrleistungen auf dem Niveau eines Supersportwagens und unvergleichlicher Handwerkskunst. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h und einer Zeit von nur 4,8 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h galt er seinerzeit als schnellstes wirklich viersitziges Coupé der Welt. Ohne vergleichbare Rivalen in seiner Preisklasse entwickelte sich der Continental GT schnell zu einer weltweiten Sensation und schuf zudem ein völlig neues Marktsegment.

1 / 5 Der Continental GT (hier in der ersten Generation) sollte Bentley verändern, den Verkauf um das Zehnfache steigern und den Konstrukteur aus Crewe für die moderne Zeit neu definieren. Foto: Bentley

2 / 5 Mit einer Träne im Knopfloch feiert Bentley das doppelte 20. Jubiläum seines erfolgreichen Grand Tourers (hier in der zweiten Generation) und seines mächtigen 6,0-Liter-Twin-Turbo-W12-Motors. Foto: Bentley

3 / 5 Die aktuelle Version dürfte im Jahr 2026 durch eine elektrische Variante abgelöst werden. Foto: Bentley

4 / 5 Ein Treffen der Continental-Generationen. Foto: Bentley

5 / 5 Ein Treffen der Continental-Generationen. Foto: Bentley











In den letzten 20 Jahren haben der mittlerweile in der dritten Generation gebaute Continental GT und sein Stallgefährte Continental GTC Rennsporterfolge in der ganzen Welt gefeiert. Hinter dem Bentayga ist der Continental GT das zweitbeliebteste Modell von Bentley. Auch ist die Familie größer als je zuvor, mit W12- und 4,0-Liter-V8-Motorvarianten, und reicht vom Wellness-orientierten Azure über die leistungsorientierten S- und Speed-Modelle bis hin zum Spitzenmodell Continental GT Mulliner. Vor zwei Jahren wurde in Crewe die Herstellung des 80.000. Exemplars gefeiert, Anfang 2025 soll das 100.000. Auto gebaut werden.

Mit der Geschichte des Continental GT geht auch die Geschichte des legendären 6,0-Liter-W12-Motors mit Doppelturboaufladung einher. Seit der Ersteinführung im Jahr 2003 hat das Ingenieursteam in Crewe den Motor in puncto Leistung, Drehmoment, Emissionen und Verarbeitung kontinuierlich optimiert. Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden die Leistung um 37 Prozent und das Drehmoment um 54 Prozent gesteigert, bei einer Reduzierung der Emissionen um 25 Prozent.

Zur Einführung des Bentayga im Jahr 2015 wurde der W12 von Grund auf komplett überarbeitet. Diese Version des Motors wird noch heute produziert − mit Zylinderabschaltung, Direkt- und Saugrohreinspritzung sowie Twin-Scroll-Turboladern. Jeder W12-Motor wird in mehr als 6,5 Stunden von einem Team aus Technikern von Hand zusammengebaut. Noch vor dem 20. Jubiläum in diesem Jahr wird die W12-Fertigungsanlage mehr als 105.000 Motoren produziert haben.

Reise in eine neue Motorwelt

Der W12 kann aber nur noch bis Dezember dieses Jahres bestellt werden. Im April 2024 läuft die Produktion des Motors aus. Diese Entscheidung erfolgte im Zuge des Engagements von Bentley auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Unter dem Dach der Strategie Beyond100 wird das komplette Modellportfolio des Unternehmens bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts vollständig elektrifiziert, wodurch die durchschnittlichen Emissionen auf 0 g/km CO 2 reduziert werden.

Diese Reise in andere Motorwelten hat bereits mit der Einführung der Modelle Bentayga Hybrid und Flying Spur Hybrid begonnen − und die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen soll sogar die kühnsten Erwartungen des Unternehmens übertroffen haben. Der Continental GT schickt sich an, es ihnen gleich zu tun – zuerst ebenfalls als Hybrid und ab 2026 dann als vollelektrisches Modell. Seinen Klang wird das Nobel-Coupé dabei unweigerlich verändern und beständig leiser werden, bevor es wie alle anderen Stromer lautlos unterwegs sein wird. Nicht verändern wird sich allerdings das berauschende Erlebnis des luxuriösen Fahrens, das seit jeher das elegante britische Flaggschiff mit dem starken Sportler-Gen auszeichnet.