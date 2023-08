Beim Caravaning boomen kompaktere Modelle

Bald ist in Düsseldorf wieder das Freizeit-Konzept Caravaning in seiner kompletten Form erlebbar. Am 25. August öffnet der 62. Caravan-Salon seine Pforten.

Es ist vor allem die enorme Bandbreite, die der Caravan-Salon bietet und damit eine immer beliebtere Urlaubsform besonders anschaulich und lebendig vermittelt: das Verreisen mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Camper-Van. Die Branche boomt unverändert, unter anderem weil seit der Corona-Pandemie für viele Menschen die individuelle Art, Freizeit zu gestalten, plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Andererseits kämpfen die Hersteller von Wohnmobilen mit Lieferkettenproblemen. Kunden müssen bei Neubestellungen oft mit Wartezeiten von drei bis neun Monaten rechnen.

Mehr Geduld ist das eine, höhere Preise kommen obendrauf. Dabei sind die Preissteigerungen recht erheblich, sie liegen zwischen 15 und 25 Prozent. Bei einem Hymer-Model explodierten sie sogar um 35 Prozent. Als Gründe werden unterbrochene Produktionsprozesse genannt. Wenn ein Bauteil nicht geliefert wird, stehen die Fließbänder still. Die Branche hat also auch weiterhin mit Sorgen zu kämpfen.

Gute Prognosen

Trotz dieser Probleme sagen aktuelle Prognosen dem europäischen Freizeitfahrzeugmarkt ein Wachstum von jährlich vier Prozent bis 2025 voraus. Damit steigert sich das Marktvolumen der Branche europaweit von 7,6 auf 9,6 Milliarden Euro, wobei der deutsche Markt Triebfeder für die gesamte Entwicklung bleibt. Einen um zehn Prozent gesunkenen Absatz registrierten die Hersteller allerdings bei Wohnwagen.

Rekordverdächtige Zahlen erwartet die Messe Düsseldorf 2023 bei den Besuchern: Bis zu 270.000 Caravan-Interessierte könnten in der Rheinstadt in die Messehallen strömen. Entscheidend ist dabei die Zahl der Erstbesucher, im vergangenen Jahr waren es 37 Prozent, ein Wert, der in den kommenden Tagen noch übertroffen werden könnte. Laut einer Allensbach-Studie haben allein in Deutschland 1,2 Millionen Camper konkrete Kaufabsichten für ein neues Fahrzeug in den kommenden ein bis zwei Jahren.

Neueinsteiger in diese mobile Urlaubsform können sich in Halle 7 in der „Starter-Welt“ einen Eindruck verschaffen, welches Fahrzeug ihren Vorstellungen am meisten entspricht. Dort kann jeder die unterschiedlichsten Modelle besichtigen und sich bei Experten erkundigen.

1 / 5 Nach oben sind keine Grenzen gesetzt: Gut betuchte Camper können auch das eigene Supercar im Luxus-Wohnmobil mitnehmen. Foto: Messe Düsseldorf

2 / 5 Hymer feiert den Markteintritt des Modells Venture S, welches mit zahlreichen Innovationen die Vorstellungen und Sehnsüchte einer exklusiven, performanten Zielgruppe bedient. Grundpreis: 225.000 Euro. Foto: Messe Düsseldorf

3 / 5 Aber auch spannende Kompaktlösungen werden auf dem Caravan Salon vorgestellt. Foto: Messe Düsseldorf

4 / 5 Wer mit seinem Wohnmobil gerne die Straße verlassen möchte, kommt mit Pickup-Aufbauten auf seine Kosten. Foto: Messe Düsseldorf

5 / 5 Blick in die Vergangenheit: Auch Fans von Wohmobil-Oldtimern werden beim Caravan-Salon fündig. Foto: Messe Düsseldorf











Auch wer selbst einen Kastenwagen zu einem Wohnmobil umbauen will, wird hier kompetent beraten. Eine spezielle Do-it-yourself-Präsentation hatte die Düsseldorfer Messe im vergangenen Jahr erstmals im Programm. In diesem Jahr wird die Fläche dafür sogar vergrößert. Hier gibt es Vorträge für Anfänger, aber auch fortgeschrittene Camper, die über Themen wie Strom und Energieversorgung, Heizen und Kochen im Wohnmobil oder über spezielle Dämmung für das Wintercampen informieren.

Trend zu kompakten Modellen

Fast 750 Aussteller in den 16 Messehallen und auf dem Freigelände bilden die jährlich wachsende Vielfalt von rund 2.000 Freizeitfahrzeugen ab – vom Mini-Camper bis zum teuren Drei-Achsen-Luxusliner. Dabei schreitet die Entwicklung hin zu kleineren, kompakten Reisemobilen weiterhin fort. Das hat mehrere Gründe: Einmal sind die Camper-Vans deutlich handlicher im Straßenverkehr und sie überzeugen durch eine ausgeklügelte Raumaufteilung und Innenraumtechnik. Zwar haben auch sie preislich inzwischen die 50.000 Euro-Marke überschritten, aber sie liegen immer noch deutlich unter dem Niveau von Reisemobilen in der Sieben-Meter-Klasse.

Der Caravan-Salon läuft vom 25. August bis zum 3. September. Die Messe startet mit einem sogenannten Preview-Day, der für Fachbesucher und Presse vorbehalten ist. Der Düsseldorfer Salon wird wieder einmal bestätigen, dass die hier präsentierte individuelle Freizeit- und Urlaubsform dem heutigen Zeitgeist entspricht. Denn: Caravaning sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen - sagt zumindest der Messedirektor des Caravan-Salons, Stefan Koschke.