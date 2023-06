Beatrice Egli: „Ich habe keine Angst, Risiken einzugehen“

Interview: Steffen Rüth

„Balance“ heißt das neue Album der Schweizer Schlagerkönigin, das offiziell von Freitag an im Handel erhältlich ist. Und wenn man ihr so zuhört, der gerade 35 Jahre alt gewordenen Beatrice Egli, dann hat man keinen Zweifel daran, dass die Sängerin das schon ziemlich gut hinbekommt mit den Phasen der Anspannung und der Erholung.

Beatrice Egli, sind Sie derzeit gut in Balance?

Neben mir steht eine volle Flasche Wasser und nach unserem Gespräch habe ich Mittagspause. Von daher: Ja, es geht mir hervorragend, und ich genieße es, wieder voll in Aktion zu sein. Balance ist für mich die Kunst, sich immer wieder einzupendeln zwischen der Ruhe und der Kraft, die beide sehr wichtig sind. Mit sich selbst in Harmonie zu sein, das ist ein lebenslanger Prozess. Immer wieder aufs Neue gilt es, die Balance zu finden.

Wo oder wie finden Sie denn Ihre Balance?

Es hängt immer ganz davon ab, was ich gerade brauche. Mal auf der Bühne, mal im Privatleben, mal in der Großstadt, mal in der Natur. Der Weg zur Balance ist aber nicht, sie erst suchen zu müssen. Sondern immer wieder tief in dich hineinzuhorchen und in dir selbst zu hören, was du gerade brauchst. Das kann Sport sein, eine Wanderung, ein Tag am Badesee. Manchmal ist es wichtig, einfach gar nichts zu tun. Dann wieder habe ich neugierige Phasen, will mich inspirieren lassen, in neuen Ländern auf Reisen gehen. Und natürlich werde ich unruhig, wenn ich lange nicht auf der Bühne war. Jeder Tag ist anders, daher ist es immer sehr unterschiedlich, wie ich meine Mitte finde.

Ich spüre Aufbruchstimmung, große Lust, Neugier, Mut und ganz viel Energie.

Haben Sie heute früh schon Sport getrieben?

Ja, ich bin aufgewacht und war voller Energie. Dann habe ich Yoga und Kraftübungen gemacht.

Vor zwei Jahren haben Sie erfolgreich den Gipfel des Matterhorns erklommen. Gibt es aktuell ein ähnliches Projekt?

Nein, die volle Konzentration und mein ganzer Fokus liegen gerade auf dem neuen Album. Die Matterhorn-Expedition gab mir Halt und Orientierung in einer Zeit, in der die Bühne ja durch Corona ein bisschen genommen worden war. Jetzt genieße ich wieder voll und ganz die Musik. Sie ist gerade das Allerschönste in meinem Leben.

Die neuen Lieder sind sehr lebensfreudig und lebensbejahend. Sie stürzen sich auf „Balance“ in jedes sich bietende Abenteuer.

Das Album steht extrem unter dem Zeichen des Neuanfangs. Ich spüre Aufbruchstimmung, große Lust, Neugier, Mut und ganz viel Energie. Das Album hat deshalb sehr viel kraftvolle, aber auch ein paar leise und überraschende Momente.

Worin besteht der Neuanfang denn konkret? Was haben Sie geändert?

Alles. (lacht) Ich habe eine neue Plattenfirma, ein neues Management, ein neues Produzententeam, neue Songtexter und Komponisten, sogar eine neue Band. Das ist echt kein kleiner, sondern ein kompletter Neuanfang.

Haben Sie nach zehn Jahren Karriere neue Leute mit frischen Ideen gebraucht?

Es gab keinen Knall, es lief alles gut mit meinen früheren Partnern. Und doch war da die innere Stimme, die gesagt hat „Das kann es noch nicht gewesen sein“. Ich wollte mich selbst nochmal neu entdecken, auch beeinflusst von außen, von neuen musikalischen Ideen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Reise weitergeht.

Eine spannende Zeit.

Total. Auch für mich ganz persönlich. Ich bin jetzt eine Frau von 35 Jahren, da verändern sich manche Dinge, auch manche Perspektiven. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen das Mädchen abgelegt habe und dabei bin, zur Frau zu werden.

Die Musik ist mein Spielplatz. Hier bleibe ich für immer Kind.

Woran machen sie das fest?

Auch wieder an meinem Bauchgefühl. In den zehn Jahren mit meiner bisherigen musikalischen Familie bin ich sehr gewachsen und ich habe auch superviel gelernt. Aber irgendwann habe ich gespürt, dass es Zeit ist auszuziehen. Ich bin jetzt erwachsen und will auf meinen eigenen Beinen stehen, selbstbewusst eine neue Ära einläuten. Mit mehr Verantwortung, mehr Selbstvertrauen und dem Vorsatz, wirklich für mich selbst einzustehen.

„Es war noch nie so leicht, wieder ich selbst zu sein“ singen Sie im Stück „Neuanfang“.

Genau. Ich habe mich verändert, es wäre ja auch traurig, wenn nicht. Ich weiß inzwischen genau, was ich will. Das ist mein Leben, meine Karriere. Ich übernehme die volle Verantwortung für mich selbst und habe keine Angst, Risiken einzugehen.

Sie verkörpern mit Ihrer Musik und Ihrem Auftreten immer eine gewisse Leichtigkeit. Wie gelingt Ihnen die Balance zwischen spielerischer Lockerheit und verantwortungsbewusstem Ernst?

Die Musik ist mein Spielplatz. Hier bleibe ich für immer Kind. Aber natürlich ist das trotz allem ein Beruf, in den ich sehr viel Arbeit stecke und in dem es dann auch nicht immer nur lustig zugeht. Ich mache Musik, die sehr positiv ist und die Partystimmung verbreitet, und das liebe ich auch sehr. Doch natürlich bedeutet das nicht, dass mein Leben eine einzige Party ist. Ich habe ja noch viele andere Dinge zu tun, die nicht oder nur indirekt etwas mit der Musik zu tun haben. Auch hier ist es wichtig, weder die Ernsthaftigkeit, noch die Unbeschwertheit zu verlieren.

Viele Ihrer neuen Songs, etwa „Herzgesteuert“ oder „Heute Nacht“, beschreiben Momente, in denen irgendetwas zwischen zwei Menschen geschieht. Oft sind diese Augenblicke des gemeinsamen Glücks aber nur kurz und flüchtig. Sind das typische Schlagergeschichten oder schon auch persönliche Erlebnisse?

Musik eröffnet Welten, in denen alles schön und positiv ist, auch wenn es in deiner echten Welt vielleicht gerade ganz anders aussieht. In meinen Songs steckt schon auch sehr viel Fantasie mit drin. Und natürlich will man in den zwei Stunden auf der Bühne eine fröhliche und positive Stimmung verbreiten. Nehmen wir Tina Turner. Sie hat, wie wir wissen, ein Leben geführt, das nicht immer leicht war. Und doch hat sie als Künstlerin immer absolut positiv gewirkt. Bei ihr hörte sich alles nicht nur ganz leicht und wunderbar an, sie hat den Menschen auch sehr, sehr viel Kraft gegeben.

Tina Turner hat lange in der Schweiz am Zürichsee gelebt. Sind Sie sich mal begegnet?

Leider nicht. Ich habe sie nur einmal von weitem in Zürich auf der Bahnhofstrasse (Einkaufsstraße mit Luxusboutiquen, Anm. d. Red.) gesehen. Tina Turner war einfach eine ganz tolle Frau mit einer sehr, sehr starken Persönlichkeit. Sie hat Generationen von Menschen positiv beeinflusst. Ich finde es bewundernswert, was sie aus ihrer Geschichte gemacht hat, wie sie ihr Leben gemeistert hat. Ihr gebührt jeder Respekt. Tina Turner ist als Mensch eine absolute Inspiration gewesen, und ihre Musik wird für immer bleiben.

Wie viele Generationen kommen denn mittlerweile zu Ihren Konzerten?

Mindestens drei. Großeltern, Eltern, Kinder. Meine Konzerte sind oft richtige Familienevents. Gerade erst habe ich in einer Show ein neunjähriges Mädchen gehabt, die hat geweint. Ich fragte sie, wieso, und sie meinte „Es sind Freudentränen. Seit fünf Jahren habe ich mich auf diesen Moment gefreut“. Ich dachte nur „Wow, sie war mit vier schon ein Fan“.

Das neue Album von Beatrice Egli erscheint am 30. Juni. © FOTO: Sony

In „Verlieb dich nicht ohne mich“ singen Sie „Irgendwann wird aus Du und Ich ein Wir“. Wie stark ist bei Ihnen der Wunsch nach der Person, mit der Sie sich vorstellen können, vielleicht den Rest des Lebens zu verbringen?

Erstmal eignet sich die Zeile „Verlieb dich nicht ohne mich“ supergut zum Mitsingen. Es wird mir ein besonderes Vergnügen sein, diesen Song bei meiner Tournee im Programm zu haben. Aber die Frage nach meinem persönlichen Liebesleben ist schon sehr privat, deshalb möchte ich darauf nicht eingehen.

Ganz anders als gewohnt klingt das ruhige, nachdenkliche „Zwischen den Wolken“. Um wen geht es in dem Lied?

Das ist ein Song für meine Großeltern. Oma und Opa sind beide im vergangenen Jahr gestorben. 34 Jahre meines Lebens habe ich mit ihnen teilen dürfen, ich bin mit den beiden aufgewachsen und habe alles mit ihnen erlebt. Wir haben zusammen Urlaube verbracht, von Opa habe ich gelernt Ski zu fahren, meine Oma hat mich immer eingekleidet.

Wo sind Sie zusammen hingefahren?

Zum Beispiel nach England. Überhaupt haben meine Großeltern mir beigebracht, Englisch zu sprechen. Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand – den Ehering und den Ring zur Goldenen Hochzeit. Für mich bleiben sie immer da, und ich glaube auch, dass sie dort oben sind, eben zwischen den Wolken.

„Mein Leben selbst gestalten war euer bester Rat“ - haben Sie Ihre Unabhängigkeit und Ihr Selbstvertrauen auch von den Großeltern geerbt?

Ja. Meine Oma ist in einer Zeit aufgewachsen, in der es für Frauen nochmal ganz anders schwierig war als heute. Sie hat mir immer geraten, mich nicht beirren zu lassen, mir selbst treu zu bleiben, an mich zu glauben und auch dafür dankbar zu sein, dass es Frauen vor mir gab, die viel dafür getan haben, dass ich heute das Leben leben kann, das ich auch wirklich leben möchte. „Nutze deine Freiheit“, sagte sie mir oft, und ich denke, das tue ich. Opa wiederum war sehr kreativ, mit ihm zusammen habe ich zum Beispiel Vogelhäuser gebaut. Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen.

Schon erstaunlich, wie weit wir als Gesellschaft gekommen sind, seit die Generation Ihrer Großeltern, zu der ja auch Tina Turner gehörte, in Ihrem Alter war.

Ja, total. Aber ausruhen ist nicht. Wir können und müssen immer noch sehr viel tun, um an uns und an der Gesellschaft zu arbeiten. Ich denke, auf allen Ebenen ist noch sehr viel möglich. Doch es ist ebenso wichtig, auch das schon Erreichte und das Positive zu sehen.

Eine letzte Frage: Werden Sie bei aller Konzentration auf das neue Album in diesem Sommer eigentlich auch Zeit für ein wenig Urlaub haben?

Ich nehme mir immer wieder mal kleine Auszeiten in der Heimat, Stichwort Balance. Was ich gerade sehr gerne mache, ist Mountainbiken. Die Schweiz hat superschöne Strecken, auf denen man mit dem Mountainbike die Landschaft erkunden kann. Und so einen Biketrail auch mal ordentlich runter zu düsen, das macht mir sehr viel Spaß. Da geht es richtig ab. Ich bin und bleibe einfach ein Lebensadrenalinjunkie. (lacht)

Zur Person Beatrice Egli wurde 1988 in Lachen in der Schweiz geboren. Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung als Frisörin in der Schweiz, anschließend besuchte sie die Schule für Schauspiel in Hamburg. Der große Durchbruch gelang der passionierten Hobbysängerin 2013 mit dem Sieg in der zehnten Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Mit ihrer ersten Single „Mein Herz“ (aus der Feder von Dieter Bohlen) stürmte sie sofort die Charts - seitdem zählt sie zu den bekanntesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren ist Beatrice Egli auch als Moderatorin bei TV-Shows im Einsatz.

