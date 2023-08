Auf dieses traditionelle Accessoire verzichten manchmal auch Luc Frieden und Franz Fayot

Share this with email

Jahrhundertelang galt sie als ein beliebtes modisches Accessoire und Statussymbol. Doch inzwischen scheint die Krawatte nach und nach aus der Garderobe des Mannes von Welt zu verschwinden. Politik und Finanzwelt haben sich vielfach bereits von ihr verabschiedet. Der moderne Mann tritt lieber lässig auf: offenes Hemd und Jeans statt Anzug und Krawatte. Wer heute etwa in Kirchberg unterwegs ist, trifft zwar ab und an noch auf einen Schlipsträger. Doch sie sind in der Unterzahl. Ein lässiges Hemd, im Sommer gerne ein Poloshirt, darüber ein Sakko - fertig ist der zeitgemäße Businesslook.

Selbst die Politiker des Landes, die stets um einen korrekten Auftritt bemüht sind, lassen den Binder ab und an im Kleiderschrank. Luc Frieden etwa, Spitzenkandidat der CSV bei den Parlamentswahlen im Herbst, zeigt sich auf Instagram beinahe ausnahmslos krawattenlos. Bei einem Termin in der Poissonnerie Arctic in Sandweiler trug er etwa ein hellblaues Hemd mit - thematisch passendem - Haifischkragen und hochgekrempelten Ärmeln. Dazu: kein Binder.

Auch beim CSV Konvent im Juli: Luc Frieden mit Hemd und Sakko und ohne Schlips. Der Binder wird nur zu besonderen Anlässen umgelegt, etwa bei einem Treffen mit dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa oder beim Besuch des Te Deums in der Kathedrale am Nationalfeiertag.

Andere Politiker gehen ähnlich vor: Bei Franz Fayot (LSAP), Minister für Wirtschaft sowie Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten, bleibt ebenfalls meist der oberste Knopf offen und die Krawatte im Schrank. Selbst Xavier Bettel (DP) kann es sich ab und an leisten, auf das Accessoire zu verzichten. Auf Instagram zeigt sich der Premierminister mal förmlich, mal lässig. Vor allem dort, wo er auf potenzielle Wähler trifft oder wo es weniger um Politik geht, bleibt das Outfit leger. Der Look: zugänglich, freizeitlich, sympathisch.

Vom Kroaten zur Krawatte

Die Idee, sich ein Stück Stoff kunstvoll um den Hals zu binden, ist über 2.000 Jahre alt. Schon chinesische Soldaten im 3. Jahrhundert vor Christus trugen eine Art Schlips. Auch römische Soldaten schützten mit einem Tuch ihren Hals: nicht nur vor der Kälte, sondern auch vor den scharfen Kanten ihrer Rüstung. Diese Mode ging jedoch im Mittelalter weitgehend verloren. Nur in einem Land nicht: Kroatien.

Indem Hedi Slimane schwarze Uni-Krawatten populär gemacht hat, hat er die Krawatte einerseits cool gemacht und andererseits ihres Charmes beraubt. Carl Tillessen Chefanalyst am Deutschen Mode-Institut

Der Ausdruck „Krawatt“ (L) beziehungsweise „Krawatte“ (D) stammt vom französischen Wort „cravate“ ab, einem alten Ausdruck für „Kroate“ Während des Dreißigjährigen Krieges trugen kroatische Reiterverbände Halstücher. Ihre französischen Kameraden übernahmen diese Mode und benannten das Kleidungsstück nach den Kroaten.

Und heute? Die Krawatte sei lange der einzige Spielraum gewesen, der Männern in ihrem streng reglementierten Business-Dresscode zugestanden wurde, sagt Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut (DMI). „Hier konnte ‚Mann‘ sein privates Ich aufblitzen lassen und Geschmack, Mut, Stil und Raffinesse beweisen.“

Aber das war einmal. Der französische Modedesigner Hedi Slimane habe der Krawatte in den Nullerjahren zu einem Comeback verholfen - und ihr gleichzeitig einen Todesstoß versetzt, sagt DMI-Chefanalyst Tillessen. „Indem er schwarze Uni-Krawatten populär gemacht hat, hat er die Krawatte einerseits cool gemacht und andererseits ihres Charmes beraubt.“

Bewegte Geschichte hin oder her, die Krawatte ist längst kein Muss mehr. Früher undenkbar: Mittlerweile sieht man sogar in Nachrichtensendungen Männer oben ohne, also ohne Schlips. Zumindest für den früheren Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert ist das noch ein No-Go: „Mit einer Krawatte verbinde ich den Respekt, den ich meinem Gegenüber zeige“, sagt der 80-Jährige. Er habe in einem sehr heißen Sommer die Tagesthemen auch mal ohne Jacke moderiert, aber nie ohne Krawatte. „Das verbat mir der Respekt gegenüber den Zuschauern.“

Ein anderer bekannter Krawattenträger im deutschen Fernsehen und Krawattenmann des Jahres 1991, Moderator Günther Jauch (67), ist zwar auf dem Bildschirm häufig mit Schlips zu sehen. Doch außer für seine Sendung „Wer wird Millionär“ trage er ihn kaum noch, sagt er. „Ich halte Krawatten inzwischen im Prinzip für entbehrlich.“

Die Pandemie als Todesstoß

2019 zeichnete man in Deutschland den bislang letzten Krawattenmann des Jahres aus: Trompeter Till Brönner. In den Pandemie-Jahren sei der Branche nicht nach Feiern zumute gewesen. „Aber das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern“, heißt es auf Nachfrage.

Also doch noch nicht Schluss mit des Mannes besonderem Schmuck? Die Zahlen großer Modemarken sagen etwas anderes. Von Hugo Boss heißt es, die Produktion von Krawatten sei vor allem in den vergangenen fünf Jahren zurückgegangen. Das Modehaus C&A verzeichnete mit Blick auf Krawatten und Fliegen seit 2011 einen Umsatzrückgang von etwa 70 Prozent.

Ein möglicher Grund: „Dresscodes lockern sich“, sagt Tillessen. Die Pandemie habe diese Entwicklung enorm beschleunigt. Befürworter einer strengeren Kleiderordnung hätten bis zum Lockdown argumentiert, Krawatten seien eine Respektbekundung. „Nun ist man sich in Video-Calls in Sweatshirts begegnet und hat festgestellt, dass der Respekt nicht darunter leidet.“

Um die Krawatte zu retten, müsse sie zurück zu ihrem Ursprung - als sie ein buntes Tuch gewesen sei, das man sich als Ausdruck der Lebensfreude um den Hals band, glaubt Tillessen. „Wenn sie zu diesem Ursprung zurückkehren würde, könnte sie ihr vollständiges Verschwinden sicherlich noch eine ganze Zeit lang hinauszögern.“

Die luxemburgischen Politiker setzen dem Untergang der Krawatte in dieser Hinsicht nur wenig entgegen. Grau- und Blautöne dominieren das Bild, dazu ein dezentes Rot oder Nude bei Xavier Bettel. Bislang bleiben die Herren unauffällig. Vor allem im Hinblick auf die Wahlen wäre es daher doch an der Zeit, farblich ein wenig aus der Reihe zu tanzen.