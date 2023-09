Auf den Spuren der früheren Königin

In kaum einem royalen Anwesen war die Queen derart Privatperson wie in ihrem englischen Landsitz Sandringham in Norfolk. Ein Besuch in einer Residenz, die ihre verstorbene Königin nicht vergessen hat.

In Gedenken an Queen Elizabeth II.

Offiziell sind die royalen britischen Residenzen ein Jahr nach der Thronbesteigung natürlich in der Hand von König Charles. Und doch gibt es in England weiterhin ein Anwesen, in dem einen die frühere Königin willkommen heißt - zumindest im übertragenen Sinne. Wer durch die schwere Eingangstür des Sandringham House in der Grafschaft Norfolk, drei Autostunden nördlich von London, tritt, blickt auf eine leicht lächelnde Königin Elizabeth. So leuchtend sind die Farben des Gemäldes, dass sie für einen kurzen Moment lebendig scheint. Ihr Blick ist direkt, die Haltung locker; gekleidet ist sie in einen dunklen Cardigan, „ihre Version des Jogginganzugs“, verrät ein Tour-Guide. „Es war ihr bequemstes Outfit.“

Bis auf den roten Besucherläufer zum Schutz der darunterliegenden Teppiche ist alles so, wie König Charles es benutzt.

Passend für das Anwesen, das als eines von zwei der Königsfamilie persönlich gehört, und das für Königin Elizabeth stets eine besondere Bedeutung hatte: Ihr Vater, König George, wurde hier geboren und starb auch an diesem Ort. Elizabeth verbrachte nicht nur die Weihnachtsfeiertage hier, sondern blieb bis zum 6. Februar, dem Tag ihres Thronantritts, der auch Todestag ihres Vaters ist. Diese Tradition führt Charles in seiner Weise fort. Er war zum ersten Jahrestag seiner Thronbesteigung im Schloss Balmoral; dem schottischen Anwesen, das als zweites im Privatbesitz der Windsors ist, und in dem Elizabeth ihre letzten Stunden verbracht hat.

Ein Tag wie kein anderer

Es war für die Briten einer jener Momente, die sie nicht vergessen werden, als am 8. September vergangenen Jahres BBC-Journalist Huw Edwards um 18.30 Uhr den Tod der Königin verkündete. „Ich war zu der Zeit noch in der Arbeit“, erinnert sich Derry Thompson (54) aus Essex. „Ich konnte es gar nicht glauben. Sie ist ja mein ganzes Leben lang Königin gewesen.“ Das Jubiläum war zwar nicht Auslöser des Besuchs in Sandringham, aber das Thema sei jedenfalls präsent. „Wir haben heute schon darüber gesprochen“, sagt seine Frau Sue. Ebenso wie Michael und Denise Sandy, die den Landsitz als Ausflugsziel für ihren 42. Hochzeitstags gewählt haben. Die Königin selbst hätten sie zwar nie getroffen, aber Princess Anne habe einmal ihre Arbeit besucht, ein Brautmodengeschäft, erzählt Denise. Und obwohl das 30 Jahre her ist, ist ihr der Tag ins Gedächtnis eingebrannt.

Die Sandringham-Besucher Sue und Darry Thompson Foto: Anna Maria Bauer

Gastgeberin Emma Ryan stand wiederum in der Küche, als sie die Nachricht hörte. Ohne es zu wollen, kamen ihr die Tränen. Natürlich war der Tod nicht überraschend, aber dann war die Meldung doch irgendwie ein Schock. Ryan betreibt das „Bed and Breakfast“ im Manor House ein paar Autominuten von Sandringham. In den zwei Wochen nach dem Tod der Königin, erhielt sie mehr Gästeanfragen, als sie unterbringen konnte: Viele Engländer, für die der Weg zum Buckingham Palace zu weit war, beschlossen, Sandringham zu besuchen, um sich zu verabschieden. Die Blumen vor dem schwarzen, hohen Tor wuchsen schnell zu einer Welle an Danksagungen heran, türmten sich auf, schwappten den Zaun entlang bis um die Kurve.

Von Puzzlen und verborgenen Türen

Die Blumen sieht man heute nicht mehr; doch Erinnerungen an die Königin gibt es zahlreiche. Im rechten Eck des länglichen Wohnzimmers steht der hell gemusterte Armsessel, in dem Elizabeth auf dem letzten Foto aus Sandringham zu sehen ist. Aufgenommen im Frühling vergangenen Jahres, anlässlich des Platinjubiläums. Auf dem Foto wirkt der Sessel voluminös, die Monarchin füllt ihn kaum aus. Doch wenn man davor steht und erkennt, wie klein er ist, kommt die Erkenntnis, wie schmächtig die Königin zu dem Zeitpunkt gewesen sein muss.

Auf Sandringham kommen die Besucher auf Wunsch auch in den Genuss des traditionellen Nachmittagstees. Foto: Anna Maria Bauer

In der Mitte des Raumes liegt eine grüne, raue Stoffplatte auf einem Holztisch. Hier wird jedes Weihnachten ein Puzzle gelöst. Manche Weihnachtstraditionen sind ganz gewöhnlich; andere Rituale einmaliger: Hinter dem kleinen Holzkästchen, in dem der Fernseher versteckt ist, liegt eine verborgene Wandtür. Und dahinter befindet sich jener Raum, in dem König George 1932 die erste weihnachtliche Radiobotschaft aufnahm. Es wurde ein Ritual, das Elizabeth fortsetzte; ab 1957 nicht mehr nur als Tonaufnahme, sondern als Fernsehbotschaft, gefilmt in der Bibliothek.

Bewusster Blick ins Grüne

Im Januar vor drei Jahren wurde an diesem Ort noch einmal Geschichte geschrieben. Acht Stühle wurden in dem Raum positioniert, berichtet der britische Tatler. Denn für 14 Uhr war ein Gipfel der höchsten Royals anberaumt. Der Grund: der mögliche Rücktritt der Sussexes - Prinz Harry und Meghan Markle - als aktive Mitglieder der Königsfamilie. Nach eineinhalb Stunden wurde die Unterredung vorerst abgeschlossen - Berichten britischer Medien zufolge auch, damit die Königin ihren Nachmittagstee wie gewohnt um vier Uhr einnehmen konnte.

König Charles' Augenmerk liegt insbesondere auf den Gartenanlagen seiner Residenz. Foto: Anna Maria Bauer

Der König, erfährt man dann im weißen Gesellschaftszimmer, war erst vor einigen Wochen durch exakt diese Räume geschritten; er war anlässlich der Blumenschau angereist. Danach wurde einzig der rote Besucherläufer zum Schutz der darunterliegenden Teppiche wieder ausgerollt und die Absperrungsseile aufgestellt; ansonsten ist alles so, wie er es benutzt. „Es ist eben ein Privathaus“, sagt eine der Freiwilligen, die Anekdoten über das Haus erzählt und gleichzeitig penibel darauf achtet, dass kein Tourist während des Rundgangs Fotos macht oder über die Absperrung greift.

Das umtriebige erste Jahr von Charles III.

Der kleine Teetisch, fährt die Führerin fort und deutet auf den mehreckigen Tisch im „Drawing Room“, steht nicht mehr im hinteren Teil neben dem Kamin, sondern direkt am Fenster. „Charles möchte nach draußen blicken können.“ Denn auf der riesigen Grünfläche vor dem Haus, die im Zweiten Weltkrieg ein Gemüsefeld war, mit dessen Erzeugnissen die britische Bevölkerung versorgt wurde, wurden Dutzende kleine Bäume gepflanzt. König Charles möchte den Ziergarten wieder etablieren, den er aus seiner Kindheit kannte. Ausgewählt wurden die Bäume hinsichtlich ihrer Biodiversität. Ein wenig möchte jeder Monarch sein Zeichen setzen.