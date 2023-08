Au Spitzberg, en Norvège, un pied sur la banquise

C’est un royaume d’ombres et lumières. Lunaire et déchiqueté. Où la roche noire pactise avec un festival de glaciers scintillants. Journal de bord d’une sublime odyssée de 10 jours sans nuit dans le Svalbard.

Grâce à une flotille de zodiacs, l’arme secrète d’une croisiere d’expédition, les passagers peuvent se rapprocher au plus près des murs de glace et se remplir les yeux de leurs reflets blancs et bleus. Une sensation inoubliable. Foto: Pierre Wiels

Tromsø, au-delà du cercle polaire. «Là où commence l’aventure arctique», claironne le slogan de cette ville phare de la Norvège du Nord, et là où embarque notre croisière estampillée «Rivages du monde». Il est 17 heures à la pendule du «World Explorer» et ce yacht d’expédition 5 étoiles aux coursives veloutées appareille à destination du Svalbard, une terre désertique au sommet du globe, autrefois repaire d’aventuriers, d’explorateurs, de mineurs et de trappeurs et, aujourd’hui, de scientifiques et de chercheurs mobilisés aux avant-postes du réchauffement climatique.

Cet archipel cousu de fjords et de glaciers, dont le Spitzberg est la plus grande des îles, et la plus visitée, a été découvert en 1596 par l’explorateur néerlandais Willem Barentsz, lequel donnera son nom à une mer. Le bateau de croisière est l’unique moyen d’amener le commun des mortels au cœur de cette région sauvage, embastillée par les eaux mystérieuses du grand Nord.

Le cocktail de bienvenue réserve une surprise improbable aux 140 passagers embarqués sur ce luxueux navire battant pavillon portugais: le directeur de leur expédition est un chanteur baryton basse rangé des opéras, Thomas Huertas. Sa voix de stentor résonnera d’escale en escale, au diapason d’un paysage à la beauté extrême.

À la proue du World Explorer, l’unique navire maritime de la compagnie « Rivages du monde, qui sillonne les mers des Acores, en avril, au Spitzberg et au Groenland, en été. Foto: Pierre Wiels

Jour 2

Il faut s’y habituer. L’été, le jour polaire est infini, les nuits blanches, et la température flirte avec les 7-8°. Les guides de l’expédition sont d’impénitents baroudeurs des glaces. Leur chef d’équipe, Christophe Bassous, prévient: «Tout sera tenté pour apercevoir un maximum d’animaux», à commencer par l’ours polaire, le seigneur (en péril) de la banquise. Il martèle deux mots fétiches: patience et flexibilité. «Nous ne sommes pas dans un zoo. On s’adapte à la nature». Côté météo, le Svalbard est souvent abonné au brouillard. Pour nous, chance, il se fera plutôt royaume de lumière.

Une île est au programme du jour : l’île aux Ours. La flottille des zodiacs, fer de lance de l’expédition, touche l’eau pour la première fois. Or, ce n’est jamais gagné. La plupart du temps, cette figure de proue du Svalbard barbote dans la brume. Des nuées d’oiseaux criants (des guillemots de Brünnich) colonisent et harcèlent sans arrêt ses falaises, tels les oiseaux de Hitchcock, lui prêtant un air maudit et lugubre.

Sous ces latitudes polaires, la végétation ne peut s’épanouir qu’à hauteur de pâquerette.

Cette île romanesque nous fait penser à l’Île Noire de Tintin, ou à une île aux trésors hantée, magnétique aux aventuriers, inspirante aux écrivains. Barentsz et son équipage ont ainsi baptisé ce gros caillou perdu pour y avoir héroïquement lutté contre un ours. Mais, depuis, on n’y a plus jamais vu l’ombre de ce plantigrade à fourrure.

Jour 3

La croisière est entrée dans l’Arctique, au-delà du 74° de latitude nord. On navigue dans le Hornsund (Le Cap du Sud), l’un des plus beaux fjords du Spitzberg. Les zodiacs accostent ce sanctuaire montagneux vieux d’un milliard d’années par les plages des baies de Gåshamna et Gnålodden. D’incessantes acrobaties de volatiles, dont des piqués de mouettes tridactyles et fulmars boréaux, empêchent de nous y sentir totalement seuls au monde.

Le World Explorer s’est arrêté au milieu de la banquise disloquée. Un immense royaume de glace pilée flottant à encore 1000 kilomètres du pôle Nord. Foto: Pierre Wiels

Sous ces latitudes polaires, la végétation ne peut s’épanouir qu’à hauteur de pâquerette. Le panorama déroule un tapis de mousses et lichens épars dans un décor de toundra ocre où gisent des vestiges de cabanes de trappeurs. Redoutant toujours l’irruption d’un ours, les guides ne débarquent jamais sans leur fusil de type Browning.

Jour 4

Escale matinale à Ny-Ålesund, une petite ville posée sur le 78e parallèle, dans le fjord des Rois, où nombre d’équipages intrépides se sont élancés pour aller planter leur drapeau au pôle Nord, parfois façon Jules Verne, en avion et en dirigeable. Le Norvégien Roald Amundsen y est statufié pour l'avoir atteint en premier, par les airs, en mai 1926.

Ny-Ålesund a son bien nommé hôtel du Pôle Nord, l’auberge historique de la conquête polaire, qui vit s’envoler (souvent vers la mort) autant d’explorateurs que descendre sous terre les forçats des mines de charbon. Aujourd’hui, l’ancien village minier s’est mué en une station internationale de recherche scientifique. Pour ne pas brouiller les expériences en cours, le «World Explorer» et ses passagers ont dû couper tous leurs moyens de télécommunication. C’est à Ny-Ålesund que les scientifiques du monde entier observent le vertigineux réchauffement de l’Arctique. Le silence y est stratosphérique, presque angoissant.

Dans l’unique boutique à souvenirs de cette latitude insolite, les passagers se ruent sur les cartes postales et les timbres-poste. Par tradition, ils envoient à l’ancienne leurs bons baisers de la communauté humaine la plus perdue dans le nord, et la dernière à être desservie par un guichet postal. Au-delà, c’est le grand vide arctique, âpre et austère, mais enchanté.

Un pied sur la banquise sous les feux redoublés du soleil. Un moment d’ivresse pure que les passagers photographient à tout va, comme s’ils avaient posé le pied sur la lune. Foto: Pierre Wiels

Jour 5

Toujours plus au nord, la croisière perce un fragile monde glacé, qui craque et tonne de loin en loin. Bienvenue dans l’univers des glaciers, innombrables au Spitzberg (environ 2.650), dont on dit, quand ils lâchent une pluie de glaçons à la mer, qu’ils « vêlent ». Refrain connu : ces forteresses perlant dans l’océan fondent, reculent et perdent de la masse à vue d’oeil. Dans le fjord de la Croix, on n’imagine pas que les majestueux glaciers du 14 juillet, car découvert un 14 juillet par Albert 1er de Monaco (1848-1922) et Lilliehöök, du nom du premier commandant suédois qui le fixa sur une carte, puissent subir ce sort funeste, et disparaître un jour. Le scénario semble pourtant écrit.

Il ne faut pas nécessairement du soleil pour être happé par cette chorégraphie lunaire. Entre nuages sombres et mer moirée, le spectacle de la dérive en clair-obscur de ces sentinelles bleutées est hallucinant. On se sent comme avalé par un panorama de cinéma. Soudain, un bruit de brisure, un fracas : « Ce sont des milliers d’années qui tombent à l’eau », s’exclame notre guide, Fabrice Jonckheere. Au Svalbard, la glace date de l’an zéro du monde.

On se sent comme avalé par un panorama de cinéma.

Autre émotion grandeur nature: toucher de la roche vieille de 700 millions d’années. Et encore, ce n’est rien: les âges de la glaciologie et de la géologie locales regardent avec pitié une vie humaine. Mais le soir, à bord, celle-ci sort de l’insignifiance pour se reconstruire au contact de la musique et des artistes. Soudain, le concert de piano s’interrompt. La passerelle a signalé une baleine à tribord. D’un bond, tout le monde se colle aux hublots. Nature first.

Jour 6

Météo scintillante, idéale pour «spotter» l’ours, celui que tout le monde veut voir et finira par apercevoir à travers des jumelles, en déambulation balourde et solitaire sur une rive. Le navire monte toujours plus vers le nord, au milieu d’un Svalbard cinglé par le soleil. L’événement du jour est minimaliste et géographique: le franchissement du 80e parallèle, cette ligne de rêve des aventuriers du grand Nord. Depuis la passerelle, le directeur de la croisière célèbre le passage de cette invisible frontière par un compte à rebours. Les passagers massés sur le pont malgré le froid piquant applaudissent ce moment rare.

Soudain, le silence tombe sur la mer. Répartis entre plusieurs zodiacs, les passagers assistent médusés au repos d’un morse sur la banquise. Foto: Pierre Wiels

Jour 7

Le «World Explorer» file vers une destination surprise: la banquise. A 3 heures, le soleil dore les ponts comme en plein jour. Sensation d’être à bord d’un bateau fantôme. Au petit matin, la croisière est arrêtée au beau milieu d’une mer d’huile, jonchée de plaques fracturées. L’heure est à la contemplation ébahie de ce miroir sans fin, dans un silence sidéral. Le bout du monde? Nous sommes encore à mille kilomètres du pôle Nord, sur le 90e parallèle.

L’air est frais mais miraculeusement d’un bleu fondant. La sortie en zodiac permet de surprendre le repos d’un morse sur un morceau de banquise disloquée. Le bateau rapide slalome dans ce capharnaüm de glaces réverbérant le soleil à plein feu et, sous l’eau, infusé d’un bleu de mer des Caraïbes. La photographie claque. La joie de la croisière d’être là, dans ce décor irréel, redouble au moment de mettre pied sur cette immensité morcelée. Tout le monde flotte avec ivresse dans ce paradis blanc, à ne plus avoir assez de mots pour décrire cette émotion d’apothéose.

Jour 8

Le navire s’immobilise dans le fjord de Smeerenburg, de sinistre réputation parce qu’une station de chasse à la baleine s’y est ancrée en 1660. «Ne jugeons-pas. L’huile et la graisse de baleine, c’est le pétrole du XVIIe siècle. Paris s’éclaire à l’huile de baleine », indique le conférencier. Parce qu’il y en a comme carpes dans un vivier, c’est la ruée vers le Spitzberg. Baleines mais aussi morses et cachalots y seront impitoyablement massacrés et dépecés pendant des siècles. La flottille des zodiacs est mise à l’eau pour y observer une colonie de morses collés les uns aux autres.

Jour 9

Le navire accoste au port de Longyearbyen, la ville bâtie sur le pergélisol qui a fait de l’ours, ce dangereux visiteur surgissant parfois, son emblème et son totem. Les boutiques l’écoulent en peluches et un chocolatier le moule dans du chocolat blanc. D’octobre à mars, c’est une ville de grande solitude par la fascinante nuit polaire bleutée et indigo qui s’empare d’elle. Cette étrange cité, qui exploita elle aussi la richesse charbonnière de son sol, n’abrite plus que des cerveaux actifs.

Longyearbyen, la ville la plus septentrionale au monde, vibrante sous le soleil infini de l’été polaire et plongée d’octobre à mars dans une nuit indigo. Foto: Pierre Wiels

Parce que sa position géographique est extrême, à une heure d’avion du pôle, il est interdit d’y accoucher, d’y prendre sa retraite et encore moins d’y mourir. On peut toujours y trouver des gens à qui parler dans l’élégante église luthérienne du Svalbard, dont la silhouette de bois rouge surplombe cette colonie moderne de quelque 2.500 âmes. Ce matin-là, toutes les vives couleurs des maisons de bois flamboient sous l’astre ardent.

Jour 10

Il faudra une journée et demie de navigation au «World Explorer» pour revenir à son port de départ, Tromsø. Fin d’une expédition qui nous a transportés dans un rêve éveillé, un ailleurs violemment lunaire où, au propre, tout le monde a pu apercevoir la face visible des icebergs. Non sans que le dernier conférencier nous alerte sur l’accélération du réchauffement climatique. « Ce n’est pas la planète qui est en danger, mais l’homme. Et il pèse peu à côté des 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre. » Le temps d’un battement de paupières.