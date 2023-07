Anne Faber auf den Spuren vergessener Lebensmittel

Die luxemburgische Kochbuchautorin ist in ihrer neuen Show in ganz Deutschland unterwegs. Die Herausforderung: Lebensmitteln, die nicht mehr in Mode sind, neues Leben einhauchen.

Eigentlich kann die Kochbuchautorin Anne Faber aus jedem Lebensmittel etwas zaubern. Für ihre neue, vom Saarländischen Rundfunk produzierte Sendung „Schmeckt das oder kann das weg?“ stand sie vor der Herausforderung, in einer Scheune, einem Gewächshaus und auf einem Feld etwa mit Unkraut zu kochen. Über sentimentale Gerichte, „Zero Waste“ und ihre Entscheidung, die kreativen Zügel loszulassen.

In Ihrer neuen Sendung machen Sie sich in Deutschland auf die Suche nach „vergessenen“ Lebensmitteln. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Ich will zwar nicht zu viel verraten, aber die neue Sendung ist wie eine Art Schnitzeljagd. Das heißt, ich bin mit meinem Co-Host Moses in ganz Deutschland unterwegs. Wir fahren in jede Region des Landes – immer mit einem andersfarbigen VW-Bulli, was visuell wirklich sehr schön ist – und entdecken dort Schatzkisten. In jeder Kiste liegt ein „vergessenes“ Produkt, das vor Ort wächst und das man eigentlich nicht so wirklich kennt. Wir hatten dann die Aufgabe, herauszufinden, was es ist, wo und wie es angebaut und geerntet wird. Die Herausforderung war, mit dem „vergessenen“ Lebensmittel etwas zu kochen – zum Beispiel eine Schokoladenmousse mit Unkraut. Wir haben immer eine Feldküche aufgebaut, mal haben wir also in einem Gewächshaus gekocht, mal in einem Feld, mal in einer alten Scheune. Deswegen mussten wir auch mit sehr wenig Material auskommen, um in jeder Episode ein einfaches, leckeres Drei-Gänge-Menü zu kochen.

Auf Ihrer Internetseite „Anne‘s Kitchen“ schreiben Sie, dass sich Ihr Geschmack verändert hat, seit Sie wieder in Luxemburg wohnen: Sie seien auf der Suche nach den Aromen Ihrer Kindheit und wollen Ihr gastronomisches Erbe entdecken. Ist so auch die Idee zur Sendung entstanden? Ich persönlich habe die Sendung gar nicht produziert, sondern wurde als Moderatorin vom Saarländischen Rundfunk gecastet. Meine anderen Sendungen produziere ich normalerweise ja selbst. Ich wusste also auch nicht, mit was wir da kochen würden und sollte auch nicht im Vorfeld recherchieren. Das war für mich also eine wirkliche Entdeckungsreise! In der Unkraut-Episode im Saarland sollten wir als Vorspeise eine Brennnesselsuppe kochen und als Hauptspeise Nocken. Erst wusste ich nicht, was Nocken sind – im Prinzip sind die wie unsere Kniddelen aus Luxemburg. Die regionale deutsche Küche zu entdecken, hat also nochmal gezeigt, wie nah wir aneinander sind und wie viel wir gemeinsam haben. In einer anderen Folge ging es um Steckrüben, die habe ich in Luxemburg auch schon gesehen. Ich hatte aber noch nie wirklich damit gekocht und musste in der Sendung dann ein Tiramisu machen. Das war nicht einfach, aber super lecker! Ich fand es auch sehr interessant, herauszufinden, wo die Lebensmittel herkommen und was denn ursprünglich damit gemacht wurde. Steckrüben haben zum Beispiel einen schlechten Ruf, weil es während und nach dem Zweiten Weltkrieg alles war, was man noch zum Essen hatte. Es war cool, das jetzt neu zu entdecken.

Hat es Sie gestört, dass die Rezepte vorgegeben waren? Das war für mich schon eine große Herausforderung, weil ich ja eigentlich eine Freestyle-Köchin bin. Ich habe aber von Anfang an gesagt, dass ich trotzdem immer einen kleinen Joker brauche. Und hatte deshalb immer ein Nähkästchen mit ganz vielen Gewürzen von meinen Reisen dabei: Zum Beispiel Zaatar aus Israel, geräuchertes Paprikapulver, Ras el Hanout oder Lebkuchen-Gewürz. So konnte ich jedem Rezept meinen eigenen raffinierten Twist geben. Für die Nocken habe ich übrigens auch einfach mein Kniddelen-Rezept genommen, und habe da dann Unkraut reingemacht. (lacht) Außerdem war es spannend, mal bei einer Produktion dabei zu sein, wo ich eigentlich nur ankomme und nicht vorher alles selbst organisieren muss. Ich fand es schön, mich auch mal führen zu lassen, wie beim Tanzen. Manchmal ist es schön, wenn auch mal ein anderer den Schritt vorgibt. Das passt jetzt gut, denn mein Sidekick Moses ist eigentlich Tänzer und wir haben uns ganz gut ergänzt.

1 / 3 Das Cordon bleu aus der Steckrübe ist für Anne Faber eine tolle Alternative zum Sellerie-Schnitzel. © FOTO: Andy Michaelis

2 / 3 Die Steckrübe hat es in sich: Anne Faber zaubert daraus in der zweiten Folge einen amerikanischen Krautsalat, Coleslaw genannt. © FOTO: Andy Michaelis

3 / 3 Kochbuchautorin Anne Faber fällt vor allem auf Reisen auf, dass es überall das Gleiche gibt – zum Beispiel Avocado Toast. © FOTO: Andy Michaelis







Gibt es ein „vergessenes“ Lebens­mittel, das Ihnen besonders gut geschmeckt hat? Oder eines, das man getrost wieder vergessen kann? Was ich wirklich interessant fand, ist eben diese Steckrübe, weil ich die absolut nicht auf dem Radar hatte. Wir haben damit ein Cordon bleu gemacht, also sehr ähnlich zum Sellerie-Schnitzel. Ich bin allergisch auf Knollensellerie und kann nie Sellerieschnitzel essen. Jetzt bin ich so froh, in der Steckrübe eine Alternative gefunden zu haben. Das Unkraut Gundermann hingegen muss nicht sein. Ich denke, meine Schokoladenmousse schmeckt auch ohne Unkraut super. (lacht)

Im Moment sind Sie in London, wo Sie auch zwölf Jahre gelebt haben. Gibt es auch dort „vergessene“ Lebensmittel? Ja, die Engländer sind definitiv interessiert an ihren eigenen lokalen Produkten. Was jetzt zum Beispiel total Renaissance hat, ist die englische Käse-Produktion. Da kennt man ja Cheddar oder Stilton, aber sonst nicht viel. Und in den letzten Jahren gab es da total Zulauf, sodass jetzt ganz viele kleine Käsereien existieren. Und auch Brotbacken ist wieder im Trend, es werden wieder alte Brotsorten gebacken. Ich finde sehr traurig, dass solche Sachen bei uns verschwinden. Früher gab es in jedem Dorf in Luxemburg einen Bäcker, jetzt sind das alles große Ketten. Das Artisanale, das Handwerk, ist ein bisschen verloren gegangen.

Ist das traditionelle Essen von früher heute wieder „in“, also im Trend? Ja. Ich denke schon, dass es super interessant ist, seine Wurzeln wiederzufinden. Dieses globale Denken ist zwar schön, aber eigentlich ist es auch wirklich wichtig, sich mit dem Slow Food Movement auseinanderzusetzen und sich stattdessen die Lebensmittel und Gerichte aus dem regionalen Umkreis anzuschauen. Da macht es Sinn, alte Rezepte herauszusuchen und zu schauen, was früher mit den Sachen gemacht wurde. Man kann es ja immer noch ein bisschen modernisieren! Und ich finde, man merkt inzwischen zum Beispiel auf Reisen, dass es überall das Gleiche gibt – die gleichen Geschäfte, das gleiche Essen. Überall gibt es Avocado-Toast. Aber es ist doch viel schöner, wenn man auch mal Arme Ritter macht, wie es sie früher gab.

Was ist denn für Sie ein traditionelles oder besonders nostalgisches Essen? Kniddelen und natürlich so eine Bouneschlupp mit Paangech, die gab es bei uns zu Hause ganz oft. Wir mussten immer die Suppe fertig essen, bevor wir unseren Pfannkuchen bekommen haben. Das ist für mich wirklich sehr, sehr nostalgisch. Und auch Pfann­kuchen mit Apfelstücken drin, das gab es immer bei meiner Oma. Also ganz einfache Sachen.

Der nationalen Restabfallanalyse 2021/2022 zufolge produziert jeder Luxemburger jährlich 163 Kilogramm Abfall. Wie versuchen Sie denn, das Ziel des „Zero Waste“ in Ihrer Küche umzusetzen? Themen wie Nachhaltigkeit und „Zero Waste“ interessieren mich total! Ich versuche, ein bisschen zu schauen, was man mit Resten machen kann. Wie kann man zum Beispiel eine ganze Karotte benutzen? Das ist auch wieder eine Challenge, bei der man kreativ denken muss. Man kann zum Beispiel aus dem Karottengrün ein Pesto machen und aus den Karotten selber einen Hummus. Das war der Hintergedanke der neuen Sendung: Vergessene Lebensmittel können ja auch solche sein, die normalerweise in den Müll fliegen! Persönlich halte ich mich auch nicht immer an das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern finde, dass man mit Menschenverstand an die Sache herangehen muss. Ich denke aber, das große Problem fängt schon beim Einkaufen an. Die Versuchung, mehr zu kaufen, als man eigentlich braucht, ist groß. Im Supermarkt gibt es Angebote und Maxi-Formate – da muss man sich manchmal bremsen und sich fragen, was man denn überhaupt noch zu Hause hat. Ein weiteres Problem sind Obstbäume, Rhabarber-Sträucher oder Holunderblüten im Garten: Wenn man die Lebensmittel nicht erntet, vergammeln sie einfach. „Das gelbe Band“ ist da ein schönes Projekt des Landwirtschaftsministeriums: Wenn ein solches um einen Obstbaum gestrickt ist, darf man dort pflücken. So versucht die Regierung, der Lebensmittel­verschwendung entgegenzuwirken.

1 / 2 In den fünf Folgen der neuen TV-Sendung werden Gerichte wie ein Steckrüben- Tiramisu zubereitet. © FOTO: Andy Michaelis

2 / 2 Zum Dessert gibt es auch Mandel-Pfannküchle mit Bratbirnenkompott. © FOTO: Andy Michaelis





Die Verwertung von Resten und Reste-Essen ist zwar eine gute Sache, aber auch etwas „unsexy“ … Ich habe Freunde, die einfach keine Reste mögen, weil sie es langweilig finden, zwei Tage in Folge dasselbe zu essen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich zum Beispiel habe ein paar kleine Tricks, um zu vermeiden, dass Reste-Essen langweilig ist. Wenn ich Gemüse übrig habe, kann ich daraus immer ein Stir Fry machen. Oft werfe ich einfach Lebensmittel in den Wok, gebe ein bisschen Sojasoße dazu und esse das mit Reis. Auch in ein Omelette oder ein Risotto kann man einfach alles hineinwerfen. Vor Kurzem habe ich zum Beispiel Pulled Pork gemacht und es portionsweise eingefroren. Als ich dann Lust auf eine Lasagne hatte, konnte ich das einfach auftauen – fertig ist die Pulled Pork Lasagne. Das hat total anders als sonst und ein bisschen süßlich geschmeckt, war aber super lecker. Also ich bin ein Riesenfan vom Tiefkühler! So hat man immer etwas Frisches da, was man als Grundlage oder Baustein für andere Gerichte verwenden kann. So könnte man aus einem eingefrorenen Ratatouille zum Beispiel auch ein Curry machen. Das interessiert mich sehr und ich würde wirklich ganz gerne mal an einem Buch darüber arbeiten.

Was bedeutet es Ihnen, zur Abwechslung eine deutsche Sendung gefilmt zu haben? Also ich bin schon ein bisschen stolz. Es war immer schon mein Ziel, etwas in Deutschland zu machen und auch über die Grenzen hinaus etwas drehen zu können. Und wer weiß, vielleicht ergeben sich da ja noch andere Gelegenheiten. Ich liebe es, Sachen in Luxemburg zu produzieren und werde das auch weiterhin tun, aber ich würde mich auch sehr freuen, meinen Radius ein bisschen zu erweitern. Also ich bin zu haben. (lacht)

Und was steht als Nächstes auf Ihrem Plan? Ich bin gerade umgezogen und muss mich jetzt in meiner neuen Küche einleben und mal gucken, wie ich die als Studio benutzen werde. Und für nächstes Jahr habe ich ein größeres Projekt geplant, aber da kann ich offiziell noch nichts zu sagen.