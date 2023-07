Acht Gründe, Brüssel in diesem Sommer einen Besuch abzustatten

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Grand-Place wieder in einen gigantischen "Tapis de Fleurs" (11. bis 15. August) - doch es gibt in den kommenden Wochen in Brüssel noch mehr zu entdecken und erleben. Foto: Shutterstock

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Luxemburg und Brüssel trennen drei Stunden Bahnfahrt: Genug Zeit also, um sich mit seiner Reisebegleitung über die möglichen Anlaufstellen auszutauschen, die man während eines Kurztrips in die wohl europäischste aller Städte ansteuern sollte. Das Atomium und die anderen beliebten Klassiker bleiben dieses Mal jedoch außen vor. Lediglich der große Blumenteppich auf der Grand-Place bleibt ein Muss ... zumindest dann, wenn er zu bewundern ist: vom 11. bis 15. August.

1. Botanisches Paradies

Wer auf der Suche nach einem Hotel ist, hat in Brüssel die Qual der Wahl. Gut gelegen, zwischen Nordbahnhof und Innenstadt, findet sich das Indigo Brussels City (20, Place Charles Rogier), ein Boutique-Hotel, dessen dekorative florale Innenausstattung zu einem Besuch im benachbarten botanischen Garten und dem Kulturzentrum "Le Botanique" animiert.

Ein eigener Gärtner kümmert sich mit großer Sorgfalt um die mehr als 300 Pflanzen in und vor dem Gebäude. Der Eingangsbereich erinnert an ein cooles Café - dazu trägt wohl auch der DJ bei, der regelmäßig für die passenden Beats sorgt.

1 / 2 Grüner wird's nicht! Im Hotel Indigo Brussels City und dem dazugehörigen Restaurant "Serra" wird in botanischem Ambiente genächtigt und gespeist. Foto: Foto: Pandox

2 / 2 Grüner wird's nicht! Im Hotel Indigo Brussels City und dem dazugehörigen Restaurant "Serra" wird in botanischem Ambiente genächtigt und gespeist. Foto: Foto: Pandox





2. Grüne Küche

Von der Anreise ein wenig matt und trotzdem noch etwas Appetit? Dann führt der kürzeste Weg ins hoteleigene Restaurant "Serra" (20, Place Charles Rogier), das auf Zutaten von lokalen Produzenten setzt und sich dem Thema "Garden Kitchen" verschrieben hat. Aber keine Angst: Hier kommen nicht nur Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten.

Im Restaurant finden zahlreiche Events statt, etwa im Juli und August immer donnerstags ein "BBQ Afterworks", bei dem auf der Terrasse unter anderem Gemüse- und Fischkombinationen auf dem Grill landen. Wer seinen grünen Daumen auf die Probe stellen will, ist beim hier regelmäßig stattfindenden "Terrarium Tribe"-Workshop gut aufgehoben.

Auf der Place du Châtelain im Herzen von Ixelles treffen mittwochs Anwohner und Besucher bei einem gemütlichen Markt aufeinander.

3. Muss am Mittwoch

Wer sich an einem Mittwoch in Brüssel aufhält, sollte in jedem Fall am späten Nachmittag die Place du Châtelain im Herzen von Ixelles ansteuern: Dort steppt der Bär – zum Glück aber nicht wortwörtlich. Hier treffen Anwohner und Besucher bei einem gemütlichen Markt aufeinander, um sich an einem der Verkaufsstände mit Käse und anderen Leckereien einzudecken oder bei Bier, Spritz und Wein ein wenig zu plaudern. Danach geht es feuchtfröhlich in den umliegenden Bars und Restaurants weiter.

4. Pizza und Pasta

Italienische Küche mit belgischen Zutaten – das ist das Motto von "Nona" (unter anderem zweimal in der Rue Sainte-Catherine), einer noch recht neuen Restaurantkette, die sich für einen Zwischenstopp zur Mittagszeit anbietet. Ananas und Sauce hollandaise sucht man auf den Pizzen im neapolitanischen Stil jedoch vergeblich, denn Tradition wird auch bei diesem jungen Konzept groß geschrieben.

Im "Nona" gibt’s neapolitanische Pizzen und dazu selbstgemachte Soft Drinks und kühles Bier. Foto: EquinoxLightPhoto

Dazu wird (Bio-)Wein und (Bio-)Prosecco serviert … oder ein erfrischender Limoncello Spritz. Wer es ganz klassisch mag, genießt seine Pizza natürlich mit einem Soft Drink oder einem kühlen Bier.

5. Wunderwelt

Die klassische Urlaubsfotografie ist vom Aussterben bedroht. Vor allem die Generation Z hält alle Erlebnisse - auch die Reiseerlebnisse - mit dem Smartphone fest. Und genau dieses tragbare Telefon ist im neuen Museum namens World of Mind (WOM) im Kulturzentrum Tour & Taxis (13, Rue Picard) im Dauereinsatz.

Selbst schlecht gelaunte Teenager werden in den verschiedenen Räumen voller optischer Illusionen, die Kopf und Kameralinse verwirren, auf ihre Kosten kommen. Auf rund 1.500 Quadratmetern warten hier viele fantastische Motive auf Smartphonebesitzer jeden Alters, die über sich und die Welt herzhaft lachen können.

Diesen Moment muss man einfach festhalten: Das Smartphone ist im neuen Museum World of Mind im Dauereinsatz. Foto: N. Lobet/PRYZM

6. Leichte Looks

Weiter ins nächste Museum? Warum nicht … hier sorgt zumindest die Klimaanlage für ein wenig Abkühlung. Und Inspirationen kann der kulturelle Ausflug ebenfalls liefern, wie beispielsweise der Besuch der Ausstellung "Diane von Furstenberg. Woman Before Fashion" im Musée Mode & Dentelle (12, Rue de la Violette), die sich dem Lebenswerk der Designerin widmet, die in Brüssel ihre Kindheit und Jugend verbrachte.

Wer der 76-jährigen, die in den 1970er-Jahren in den Modeolymp aufstieg, vollkommen verfallen ist, sollte seinen Aufenthalt in Brüssel noch um einen Tag verlängern und im benachbarten Hotel Amigo absteigen: Dort ist derzeit eine Suite im Stile der Schöpferin des ikonischen Wickelkleides eingerichtet.

Das Wickelkleid machte Diane von Furstenberg zum Star. Das Musée Mode & Dentelle setzt ihr Lebenswerk derzeit in Szene. Foto: Musée Mode & Dentelle

7. Daydrinking

Nach dem Museumsbesuch noch Lust auf eine Runde Shopping? Kein Problem: Bis zur Luxuseinkaufsmeile der Stadt sind es nur wenige Minuten Fußweg. Vorbei an weiteren Sehenswürdigkeiten, wie etwa dem "Jardin du Mont des Arts" geht es zum Boulevard de Waterloo, wo zahlreiche Nobelbrands auf die zahlungsfreudige Kundschaft warten.

Wenn die Kreditkarte glüht, sollte man auf der Nummer 47, genauer gesagt im Store des Labels Emporio Armani, eine Verschnaufpause einlegen: Dort können auf der kleinen Terrasse im ersten Stock nicht nur kostenlos Softdrinks und Kaffee-Spezialitäten, sondern an Samstagen, an denen ein DJ für die musikalische Beschallung sorgt, auch leckere Cocktails konsumiert werden. Außerdem natürlich Mocktails … damit der Einkaufsbummel nicht schon mit einem Kater am frühen Abend endet.

Noch bis Mitte September darf von Montag bis Samstag auf der Emporio-Armani-Terrasse auf den Sommer angestoßen werden. Foto: Emporio Armani

8. Männermode

Auch die Jungs beziehungsweise Männer kommen modisch auf ihre Kosten, etwa im Pop-up-Store Le Jardin (2, Rue Saint Georges) einer echten Brüsseler Institution: des Herrenausstatters Maison Degand, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert.

Lesen Sie auch:Eine Luxemburgerin erklärt das dänische Lebensgefühl Hygge

Die Miniboutique hält alles bereit, was das sommerlich gestimmte Herz begehrt – von Sneakern (unter anderem von Veja und Hogan) über Espadrilles und T-Shirts bis hin zu Coffeetable Books von Assouline, die das Fernweh wecken. Aber aufgepasst: Allzu lange sollte man sich nicht Zeit lassen: Der Store schließt am 29. Juli seine Tore.

Im Pop-up-Store Le Jardin finden die Herren der Schöpfung Schuhe, Mode und sommerliche Lektüre. Foto: Maison Degand