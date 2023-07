35 Schüler aus Luxemburg fiebern Weltraumabenteuer entgegen

Die Gewinner des Wettbewerbs „Astronaut for a day“ stehen fest. Für fünf der 23 nominierten Jungen und zwölf Mädchen bleibt es vorerst allerdings noch eine Zitterpartie.

Ein Flug in absoluter Schwerelosigkeit: Dieser Traum wird Ende September für 30 Luxemburger Sekundarschüler wahr. Anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens hatte die Luxembourg Space Agency (LSA) in Kooperation mit diversen Ministerien fürs laufende Schuljahr zum „Astronaut for a day“-Wettbewerb eingeladen. Nicht zuletzt auch, um die Werbetrommel für die unterschiedlichen Berufe der Raumfahrtindustrie zu rühren.

Angelehnt an die Auswahlverfahren, die echte Astronauten durchlaufen müssen, wenn sie sich für eine Mission bei einer Raumfahrtagentur bewerben, mussten die „Astronaut for a day“-Anwärter zwischen April und Juli eine Reihe von Logik- und Verständnistests absolvieren. Zudem wurde ihre körperliche Eignung für einen solchen Flug überprüft.

„Astronauten sind Menschen, die sehr viel können; sie sind ein wenig wie Superhelden“, stellte dann auch Wirtschaftsminister Franz Fayot bei der Bekanntgabe der Gewinner im Centre culturel Tramsschapp fest. Folgende Schüler konnten sich unter den Bewerbern durchsetzen - wobei fünf von ihnen derzeit bloß einen Reserveplatz innehaben:

Elodie Jacques (14) Lycée Ermesinde Ben Lies (18) Atert-Lycée Redange Maximilian Frin (18) Atert-Lycée Redange Mats Jung (16) Lycée classique Diekirch Jeanne de Luppé (16) Lycée Vauban Mohammad Taher Dalili (19) Lycée Technique du Centre Félix Oberlé (14) Lycée Vauban Amandine Boisson (16) Lycée Vauban Ernest Beaubron (16) Lycée Vauban Adrien Neu (18) Lycée Aline-Mayrisch Misael Ramos (18) Lycée Josy Barthel Louis Bock (15) Lycée Michel-Rodange Samuel Thommes (13) Lycée Josy Barthel Arthur Ladonet (13) Lycée Vauban Massimo Barbolini (13) Lënster Lycée Mathilde Lacour (16) Lycée Vauban Grégoire Gourdin (14) Lënster Lycée Léonore Gibert (14) Ecole Privée Notre-Dame Sainte-Sophie Daniel Jenkin (17) Athenée Amélie Wohlgenannt (16) Schengen-Lyzeum Perl Alexandre Guittet (16) Lycée Vauban Alice Ley (17) Lycée de Garçons de Luxembourg Lily-Mai Diebold (13) Lycée Vauban Taha Fendo (14) Centre pour le développement des compétences relatives à la vue Aikaterini Totta (16) Lycée Vauban Charel Schiltz (18) Lycée classique d'Echternach Niels Teyssier (14) Lycée Aline-Mayrisch Alexandre Krombach (15) Athenée Pierre Hansen (13) Maacher Lycée Carolina Brauer de Morais (17) European School Luxembourg II Victor Emringer Alvaro (16) Athenée Kinji Yoshida (16) Lycée Technique du Centre Raphaël Harnois (13) Lycée Vauban Imogen Legge (15) Lycée Vauban Hortense Le Drezen (14) Schola Europaea Luxembourg I

Die Nachwuchshoffnungen der Luxembourg Space Agency © FOTO: Sabino Parente

Im kommenden Schuljahr sollen die ausgewählten Schüler zudem bei diversen Veranstaltungen als Weltraumbotschafter fungieren und die Gelegenheit haben, sich mit Fachleuten aus dem Raumfahrtsektor auszutauschen. „Ich hoffe, dass diese jungen Botschafter in ihren Schulen und in allen Schulen des Landes für die Raumfahrt, aber auch für ähnliche Initiativen wie diese werben werden. Das sind außergewöhnliche Möglichkeiten“, so die Hoffnung von Bildungsminister Claude Meisch.