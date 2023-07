Kreative Konservative braucht das Klima

Plumpe Fundamentalopposition gegen Umweltauflagen verhindert keine Waldbrände in Griechenland.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wetterextreme sind zur Normalität in Europa geworden: Während der Süden des Kontinents brennt, wüten zerstörerische Unwetter über nordeuropäischen Städten. Doch während die schlimmsten Szenarien der Klimaforscher Realität werden, scheint der sinnvolle Umgang damit politisch zum Ding der Unmöglichkeit geworden zu sein.

In konservativen Kreisen sind die Schuldigen dafür schnell erkannt. Klimaaktivisten und Grüne haben es vermasselt: Mit ihren chaotischen Klebaktionen und ihrer vermeintlichen Verbotspolitik haben sie den Kampf gegen den Klimawandel bei der Bevölkerung unbeliebt gemacht. Deswegen muss erst einmal Ruhe ins Spiel kommen. Am besten, indem Umweltschutzauflagen auf Eis gelegt werden.

Lesen Sie auch:Beim Klimaschutz spielen die EU-Konservativen mit dem Feuer

Doch dieser Diskurs, der von vielen christdemokratischen Parteien in der EU, darunter auch der CSV, gehalten wird, ist nur ein Feigenblatt. Hinter der clever anmutenden Erklärung versteckt sich nämlich blanke Ideen- und Mutlosigkeit. Griechenland brennt, in Spanien und Italien erreicht das Thermometer sogar im Norden 45 Grad. Und wem da sonst nichts einfällt, als diejenigen, die darauf aufmerksam machen, zu beschuldigen, der will einfach nicht zur Lösung beitragen.

Dabei muss man nicht alle Aktionen von Gruppen wie der "Letzten Generation" gutheißen - noch muss man mit jedem Vorstoß aus einem grünen Ministerium einverstanden sein. Das verlangt ja auch niemand. Leider ist der konservative Teil des politischen Spektrums derzeit dabei, sich in diesem rhetorischen Strohmann-Argument zu verfangen.

Es sind viele Denkansätze möglich, um Konservatismus und Klimaschutz zu vereinbaren.

Die politischen Folgen sind indes verheerend: Die Klimafrage wird dadurch zum Kulturkampf stilisiert, bei dem vermeintliche Klimafundamentalisten und - so stellen es Konservative gerne dar - vernünftige Realisten aufeinandertreffen. Kompromissmöglichkeiten werden dadurch geringer. Dabei ist ein bewohnbarer Kontinent im Interesse aller.

Indem Christdemokraten immer mehr in eine Fundamentalopposition abrutschen, verpassen sie die Chance, einen konstruktiven Einfluss auf die Klimadebatte zu haben. Dabei sind viele Denkansätze möglich, um Konservatismus und Klimaschutz zu vereinbaren.

Wie kann etwa die Klimawende im ländlichen Raum erfolgen? Wie können ältere Menschen daran beteiligt werden? Ist der Verzicht auf Flugzeug und Fleisch notgedrungen eine Freiheitsberaubung oder nicht doch eine Möglichkeit, traditionelle Gerichte und Heimat neu zu entdecken? Muss der Verbrennungsmotor wirklich der Eckstein der individuellen Freiheit sein?

Der Mentalitätswechsel rechts der Mitte wäre nicht nur intellektuell gesehen spannend - er ist auch eine Notwendigkeit. Denn durch Grünen- und Aktivisten-Bashing alleine stoppt man keine Waldbrände.

Kontakt: diego.velazquez@wort.lu