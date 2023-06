Die Ukraine muss die Krim in die Zange nehmen

Nach dem Marsch der Wagner-Söldner auf Moskau stehen die Zeichen in Russland nun auf Schönfärberei und Propaganda. Wladimir Putin versucht, die Risse in seinem System zu übertünchen und dem Land Stabilität vorzugaukeln. Denn er weiß, dass er sich nur mit Stärke an der Macht halten kann. Dies kann sich die Ukraine zunutze machen.

Lesen Sie auch:Vom Vertrauten zum Verräter: Wagner-Chef Prigoschin gegen Putin

Doch schöne Reden und große Auftritte vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, dass der Kremlchef angeschlagen und geschwächt ist. Es musste ein wahrer Albtraum für Putin sein, dass seine Marionette Prigoschin ihn derart herausgefordert und vorgeführt hat. Schwerer als die öffentliche Blamage wiegt jedoch die Tatsache, dass Prigoschins Meuterei nicht ohne Rückhalt aus Teilen des Militärs und der Geheimdienste möglich war. Das weiß Putin ganz genau. Darüber hinaus könnte der Aufstand des Wagner-Führers auch andere Kräfte inspirieren, nach der Macht zu greifen.

Als ebenfalls gefährlich könnten sich Prigoschins Worte über die Kriegsgründe erweisen - wenn auch nur langfristig. Denn erstmals hat ein Akteur in Russland die wahren Gründe für den Einmarsch in die Ukraine benannt und die offizielle Version der Regierung als Lügen enttarnt. Die Wahrheit ist nun öffentlich, und Putin wird diese Worte nicht wieder einfangen können. Zwar wird das Volk, das diesem Krieg bislang vor allem gleichgültig gegenüberstand, noch so bald keinen Aufstand proben. Aber das Vertrauen in den russischen Führer erodiert - langsam, aber sicher.

Lesen Sie auch:Xavier Bettel für Gespräche zwischen Selenskyj und Putin

Aber auch wenn Putin noch nicht demnächst vom Hof gejagt wird, gibt die Revolte vom vergangenen Wochenende doch Grund zur Hoffnung. Denn sie hat gezeigt, dass Narrative durchaus geändert werden können. Während Putin morgens die Prigoschin-Leute noch als Verräter geißelte und ihnen mit hohen Strafen drohte, hatte er am Abend eine 180-Grad-Wende vollzogen und gewährte den Aufständischen Straffreiheit. Dies zeigt, dass der Kremlchef durchaus flexibel sein kann und auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu Zugeständnissen fähig sein könnte - anders als bislang vom Westen wahrgenommen. Putin kann zu Verhandlungen bereit sein - wenn er riskiert, seine Macht zu verlieren.

Russland annektierte die Krim 2014 durch ein umstrittenes Referendum. © FOTO: AFP

Das ist eine gute Nachricht für die Ukraine, denn wenn sie die Krim in die Zange nimmt, hat sie eine Chance, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. "Die Entscheidung wird im Kampf um die Krim fallen", sagt der britische Historiker Antony Beevor. Die im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektierte Schwarzmeer-Halbinsel ist Putins Kronjuwel, er darf sie nicht verlieren. Wenn ihm die Krim abhandenkommt, wird er nicht nur das Gesicht verlieren, sondern auch seinen Kopf.

Die Befreiung der Ukraine steht und fällt mit der westlichen Unterstützung. Aus diesem Grund müssen die Alliierten Kurs halten und dem überfallenen Land das geben, was es braucht. Alles andere würde Putin in die Hände spielen.