Das Blaulichtmilieu ist widerstandsfähig

Gleich zweifachen Grund zum Feiern hat Luxemburg an diesem Wochenende. Nach einem langen und hürdenreichen Parcours tritt an diesem Samstag die neue, zeitgemäße Verfassung in Kraft.

Lang und beileibe nicht frei von Hürden war auch der Weg hin zum CGDIS, das Corps grand-ducal d’incendie et de secours, das am 1. Juli seinen fünften Geburtstag feiert. Nimmt man zur Kenntnis, wie nahezu geräuschlos die Reorganisation der Rettungsdienste in den vergangenen fünf Jahren erfolgt ist, hat das CGDIS seine Widerstandsfähigkeit, um das Leitmotiv von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) zu bemühen, bewiesen und kann als Erfolgsgeschichte verbucht werden. Auch politisch.

Politische Weichenstellung

Es war der damalige Ressortminister Dan Kersch (LSAP), der das heiße Eisen – es galt in erster Linie, die unterschiedlichen Strukturen von Protection civile und freiwilligen Feuerwehren, die einen dem Intérieur unterstellt, die anderen den Gemeinden, zu harmonisieren und eine Balance zwischen freiwilligem und hauptberuflichem Engagement zu finden – ab 2014 schmiedete. Das CGDIS, das Luxemburg ein zeitgemäßes Rettungswesen beschert, darf folglich als Pluspunkt in der bisherigen blau-rot-grünen Bilanz abgehakt werden.

Dieses zeitgemäße Rettungswesen gibt es nicht zum Nulltarif – und so schreckte vor drei Jahren mehr als ein Bürgermeister auf, als im nationalen Rettungsplan die budgetäre Belastung (Kommunen und Staat finanzieren das CGDIS zu gleichen Teilen) prognostiziert wurde. Dabei ignorierte die Kritik an den Kosten zum einen, dass diese Investitionen kein „nice to have“ sind, sondern als Ausgabe in der Kategorie „unentbehrlich“ verbucht gehören.

Zum anderen lenkte die damalige Diskussion kurzzeitig von der eigentlichen Aufgabenstellung ab: Mit der schrittweisen Umsetzung des Rettungsplanes soll bis Mitte des Jahrzehnts gewährleistet werden, dass landesweit zwischen Notruf und Eintreffen am Einsatzort nicht mehr als 15 Minuten verstreichen. Der Faktor Zeit als Voraussetzung, damit gut ausgebildete und gut ausgerüstete Rettungskräfte ihre Einsätze effizient bewältigen können.

Die Freiwilligen als Fundament, die Hauptberuflichen als dessen Absicherung.

Die andere Voraussetzung ist der Faktor Mensch selbst, die Rettungskräfte. Es gilt einerseits, das Reservoir an Freiwilligen, seit jeher das Fundament des Rettungsdienstes, bestmöglich zu betreuen, angemessene Anreize zu schaffen, um Benevolat und Bereitschaftsdienst zu vereinbaren, und das vorhandene Potenzial optimal auszuschöpfen – insbesondere beim Engagement ausländischer Mitbürger besteht, oftmals sprachenbedingt, noch reichlich Luft nach oben.

Und es geht andererseits darum, jene hauptberuflichen Profile anzuwerben, die das Fundament absichern und dadurch dazu beitragen, dass ein Einsatzfahrzeug zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken kann. Wohlwissend, dass andere Behörden (beispielsweise Armee oder Polizei) ihre Rekrutierungsangel im gleichen Teich auswerfen.