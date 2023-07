Wenn "Mister Security" zur akuten Sicherheitsbedrohung wird

Netanjahu will sich mithilfe der Justizreform vor allem selber schützen. Foto: AFP

Israels Langzeit-Premier Benjamin Netanjahu hat mit seinem Plan, die Justiz unter Kontrolle zu bringen, das Land in zwei unversöhnliche Lager gespalten und an den Rand eines Bürgerkriegs geführt. Die einen wollen dabei die Demokatie retten und Israel vor dem Abgleiten in einen autoritären Gottesstaat bewahren. Auf der anderen Seite glauben aber viele, es sei nun ein günstiger historischer Augenblick, um die Macht einer vermeintlich übermächtigen Justiz zu beschränken.

Dass dieser Graben zwischen den beiden Lagern mittlerweile unüberwindbar geworden ist, ist vor allem Netanjahus Schuld. Denn er trägt die größte Verantwortung dafür, was in den sieben Monaten seiner Kumpanei mit Radikalen, Frauenverächtern, Rassisten, Homophoben und Ungebildeten in der rechtesten Regierung der Geschichte des Landes geschehen ist. Eine derartige Schwächung Israels nach innen und nach außen, ausgelöst durch die Kompromisslosigkeit, den unstillbaren Machthunger und die Furcht eines einzigen Politikers, dass er wegen Bestechung und Amtsmissbrauch im Gefängnis landen könnte, hat es bisher nicht gegeben.

Netanjahu setzt sowohl innen- wie außenpolitisch die Sicherheitsinteressen Israels fahrlässig aufs Spiel.

Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Spalt auch durch die Armee ziehen würde. Schlimmer noch: Netanjahus zunehmend autoritäres Gebahren besorgt mehr und mehr Israels wichtigtsen Verbündeten, die USA. Und die sind für die Sicherheitsinteressen Israels von entscheidender Bedeutung. Netanjahu setzt also sowohl innen- wie außenpolitisch die Sicherheitsinteressen Israels fahrlässig aufs Spiel. Damit ist Netanjahu, dessen Erfolg auf dem Ruf eines „Mister Security“ gründet, selbst zur akuten Sicherheitsbedrohung für den Staat Israel geworden.