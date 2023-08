Stell dir vor es ist Krieg und das Leben geht weiter

Kaum etwas irritiert Menschen so sehr wie Fotos vom friedlichen Alltag in der Ukraine. Doch der Krieg hat viele Dimensionen. Eine Annäherung.

Sie sind noch zu sehen, die Trümmer der Tribüne, die bei einem Luftangriff wenige Monate zuvor zerstört worden ist. Doch das interessiert an diesem schönen, sonnigen Tag kaum jemanden aus dem Publikum, das in großer Zahl aus der Straßenbahn geströmt ist, um das Pferderennen zu verfolgen. Gebannt verfolgen die Menschen das Geschehen auf der wieder hergestellten Trabrennbahn, fiebern mit ihren Idolen mit. Und vergessen für ein paar Stunden die Misere um sie herum.

Sieben Wochen lang war ich bei einer Charity Bike Tour von Luxemburg nach Kiew unterwegs. Auf wort.lu, in sozialen Netzwerken und in direkten Gesprächen habe ich meine Eindrücke von dieser so außergewöhnlichen wie intensiven und emotionalen Reise geteilt. Seit einer Woche bin ich nun zurück, und wann immer ich Anekdoten aus der Zeit in der Ukraine erzähle, wann immer Menschen meine Fotos von dieser Reise betrachten, stoße ich auf erstaunte Gesichter.

Dies ist nicht der Fall bei jenen Fotos und Impressionen, die einem aus Zeitung, Fernsehen und Internet vertraut sind. Gebäude in Trümmern. Mit Blumenschmuck überhäufte Gräber von Gefallenen, die man schon von Weitem an der blau-gelben Flagge erkennt. Hinweistafeln, die vor dem Betreten eines Waldes warnen, weil das aufgrund der vielen Minen tödlich enden könnte.

Es sind aber andere Momente, die irritieren. Denn in meinen Erzählungen scheint auch immer wieder etwas durch, was sich mit dem Wort Alltag am besten bezeichnen lässt. Es ist ein Alltag, wie er uns aus der Heimat vertraut ist, wie ihn viele jedoch nicht in der Ukraine erwarten. Viele meiner Fotos zeigen Menschen, die sich in Cafés treffen, Ukrainerinnen und Ukrainer, die mich zu sich nach Hause oder ins Restaurant einladen. Abende, die in der Kneipe oder an einer Weinbar enden.

Ein Alltag, wie er uns vertraut ist

Nicht wenige Menschen fragen sich: Wie kann man in die Kneipe gehen, wie kann man Freunde treffen, wie kann man im Kino, im Museum oder auf dem Sportplatz eine unbeschwerte Zeit haben, wenn Krieg ist?

Das mag für Beobachterinnen und Beobachter in Luxemburg, Deutschland oder anderen westeuropäischen Staaten schwer verständlich sein, doch wer selbst einmal in dem angegriffenen Land unterwegs war, lernt mit der Zeit, dass der Krieg ein Zustand ist, mit dem sich die Menschen nach anderthalb Jahren irgendwie abgefunden haben. Einige leichter, andere schwerer. Die Bandbreite ist extrem groß.

Da ist die junge Kiewerin, die so sehr an Luftalarm gewöhnt ist, dass sie die Sirenen in der Nacht zuvor gar nicht mehr bemerkt hat. Und da ist die Frau aus dem westukrainischen Lviv, die sich große Sorgen macht, sobald ihre Warnapp den Alarmzustand mitteilt. Die in Telegram-Chatgruppen jedes Detail zu den russischen Flugbewegungen und Drohnenflügen verfolgt. Und die selbst dann nicht schlafen kann, wenn in ganz anderen Teilen des Landes Alarm ist, weil sie sich um die Landsleute dort Sorgen macht.

Zwar fängt das inzwischen gut funktionierende Luftabwehrsystem die meisten Raketen und Drohnen ab, doch fast jede Nacht kommt es irgendwo in der Ukraine zu Einschlägen mit Verletzten und Toten. Erst vor wenigen Tagen schlug ein Marschflugkörper im Zentrum der Stadt Tschernihiw nördlich von Kiew ein, sieben Menschen starben. Bis zum 30. Juli 2023 verzeichnete das Hohe Kommissariat der UN für Menschenrechte 26.015 zivile Opfer in der Ukraine: 9.369 Tote und 16.646 Verletzte. Das ist die traurige Realität und eine Gefahr, die man zwar bei einem Glas Wein auf der Terrasse ausblenden kann, die aber bestehen bleibt. Binnen Sekunden kann es zur Katastrophe kommen. Jederzeit. Überall.

Wie auch immer der Einzelne mit der Belastung zurecht kommt - eines gilt für alle im Land Gebliebenen: „You have to adapt“ - man muss sich anpassen. Das Leben muss trotz allem weitergehen. Es gibt keine andere Wahl, als das Beste aus der Situation zu machen. Wie oft habe ich solche Sätze gehört.

Ich kann nur erahnen, wie viel Seelenschmerz hinter manch freundlichem Lächeln verborgen geblieben ist.

Wer in der Ukraine des Jahres 2023 lebt, hat gelernt, sich seine kleinen persönlichen Refugien zu schaffen, hat sich Menschen, Rückzugsorte oder Rituale gesucht, um das Elend vergessen zu können. Das Leben, es kann lebenswert sein in diesem ukrainischen Kriegssommer. In Kiew habe ich unzählige Menschen gesehen, die den Augenblick genießen, auch wenn die Clubs und Bars um 22 Uhr schließen, denn ab Mitternacht gilt eine Ausgangssperre. Dass die Zuhausegebliebenen versuchen, es sich so schön wie möglich zu machen, das ist etwas, mit dem auch so mancher Soldat auf Heimaturlaub erst einmal zurechtkommen muss. Der Kontrast zu den Schützengräben ist schließlich eklatant.

Doch egal, mit wem man in welch noch so lockerem Ambiente ins Gespräch kommt: Der Krieg ist immer irgendwann ein Thema. Ganz ausblenden lässt er sich nie. Jeder muss mit dieser Realität zurechtkommen. Jeder sorgt sich um Freunde an der Front, so gut wie jeder trauert um einen Gefallenen im Familienkreis oder zumindest im erweiterten Umfeld. Ich kann nur erahnen, wie viel Seelenschmerz hinter manch freundlichem Lächeln verborgen geblieben ist.

Nirgendwo war der Zwiespalt dieser Tage für mich größer als in den beiden Nachbarorten Irpin und Butscha, die aufgrund des massiven Panzerbeschusses und der von russischen Besatzern verübten Massaker traurige Berühmtheit erlangt haben. Ich habe dort zwei Tage verbracht, die sich wie zwei Wochen anfühlten. Menschen haben mir entsetzliche Dinge erzählt. Ich habe dort, bei lieben Menschen, aber auch Momente des Glücks und der Leichtigkeit erlebt. Etwa, als ich mit einem Einheimischen an einem warmen Augustabend zum See hinausgefahren bin und wir uns ein Wettrennen zwischen seinem E-Scooter und meinem Rad geliefert haben. Irpin und Butscha sind Städte inmitten des Grüns, das in diesen Abendstunden besonders idyllisch wirkte, als die letzten Sonnenstrahlen die Landschaft in ein warmes Licht tauchten. Wir lachten, wir vergaßen die traurige Realität dieses Krieges - bis sich diese durch ausgebrannte Autowracks am Wegesrand urplötzlich wieder ins Bewusstsein brannte.

Auf Freude folgen Tränen

Die Tage in Irpin und Butscha, ja die ganzen Wochen in der Ukraine waren eine emotionale Achterbahnfahrt, in der sich Momente der Freude mit Momenten der Tränen mit teils schwindelerregender Geschwindigkeit abwechselten. Großartig und schrecklich zur gleichen Zeit. Alles zusammen eine Mischung, die schwer zu verstehen ist. Viele Menschen haben mich teilhaben lassen an ihren Emotionen. Dennoch bin ich mir doch bewusst, dass ich die Dimensionen all dieses Leids nur im Ansatz erfasst habe.

Die Eingangsszene mit der wieder hergestellten Trabrennbahn, sie stammt übrigens nicht aus der Ukraine, sondern aus dem Berliner Umland, und sie ist bereits 80 Jahre alt. Unter dem Titel „Rennbahn statt Bombenkeller - Ablenkung von Krieg“ brachte der „Spiegel“ vor einigen Jahren eine Geschichte über den Berliner Alltag im Frühling/Sommer 1943, zu einer Zeit also, als bereits der „totale Krieg“ propagiert wurde und viele deutsche Städte im Bombenhagel entstellt worden waren, suchten dennoch tausende Menschen Zerstreuung und Ablenkung auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Zivilisten im Zweiten Weltkrieg hatten ebenso wie die heutigen Menschen in der Ukraine keine andere Wahl, als das Beste aus ihrer Situation zu machen. Vermutlich wird man auch damals oft den Satz gehört haben: Das Leben muss trotz allem weitergehen.