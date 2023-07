«Les démocraties sont-elles une espèce menacée?»

Par Norbert Campagna *

C’est avec cette question que Robert Goebbels termine une contribution publiée dans le «Wort» du 10/11 juin 2023 et intitulée «Der rasante Umbruch der Weltordnung». La question vient après le constat qu’à peine 10% de la population mondiale vivent dans des démocraties qui méritent ce nom.

Avant de répondre à la question posée par Robert Goebbels, il convient de s’arrêter un instant sur la notion-même de démocratie. Comme tout le monde, ou presque, le sait, le mot vient de l’ancien grec et signifie «le pouvoir (kratos) du peuple (demos)». Platon n’aimait pas la démocratie, parce qu’il estimait que le peuple n’était pas sage – la démocratie athénienne n’avait-elle pas condamné à mort Socrate? Notons d’ailleurs qu’au temps du triomphe de la démocratie athénienne, seulement une infime partie de la population participait aux prises de décision, les femmes, les métèques et les esclaves étant exclus. Platon ne voulait bien entendu pas une extension de la démocratie à ces catégories, mais, dans un premier temps, le remplacement de la démocratie par le gouvernement des philosophes-rois, puis, dans un deuxième temps, après avoir remarqué qu’il n’était pas facile de trouver des hommes sages, par le gouvernement de la loi.

Démocratie opposée à autocratie

Aujourd’hui, on associe généralement une valeur positive au terme «démocratie» et on l’oppose au terme «autocratie». Ce dernier terme est aujourd’hui souvent utilisé dans le sens où on parlait jadis de «monarchie absolue», à ceci près que dans un régime autocratique comme l’est par exemple la Russie, l’autocrate n’est pas un roi, mais un président.

Ce qu’on oublie de dire, ici, c’est qu’une démocratie peut être tout aussi absolue qu’une monarchie et qu’elle peut donc aussi être une sorte d’autocratie. Tocqueville parlait d’ailleurs déjà de la tyrannie de la majorité. Et c’est d’ailleurs un tel glissement vers une autocratie démocratique ou vers une démocratie absolue que l’on observe aujourd’hui dans certains pays. On a encore les formes démocratiques, mais la substance n’existe plus. A la question de Robert Goebbels de savoir si la démocratie est une espèce menacée, je répondrais que la démocratie libérale est une espèce menacée et que la démocratie populiste, qui est une variante de la démocratie absolue, est par contre une espèce en voie d’expansion, peu importe que ce populisme soit de droite ou de gauche.

Ce type de diagnostic n’est pas nouveau, car on le trouve déjà dans les écrits de Carl Schmitt, et notamment dans «Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus». Mais comme Schmitt est un penseur conservateur et catholique, qui a, pendant un certain temps, pactisé avec les nazis, la gauche d’aujourd’hui ne veut rien savoir de lui – alors que dans les années 60, l’extrême-gauche s’intéressait énormément à ce qu’il écrivait sur la démocratie. Et s’il est tout à fait légitime de ne pas être d’accord avec la solution schmittienne, le problème qu’il pose est bien réel et doit être affronté.

L’idée centrale défendue par Schmitt dans le livre que je viens d’évoquer est que la démocratie parlementaire classique présuppose un climat intellectuel dans lequel la priorité est donnée à la recherche de la vérité dans le cadre d’un débat ouvert et policé, le parlement étant le lieu privilégié pour un tel débat. Or dans les démocraties de masse qui sont nées avec l’introduction du suffrage universel – au début exclusivement masculin – et la création de partis politiques de masse, la donne a radicalement changé, selon Schmitt. Le personnel politique ne recherche plus tant la vérité que l’approbation par le peuple. Et en outre se profilent des chefs capables, par leur charisme, d’attirer à soi le peuple afin de le mener là où ils veulent qu’il aille. Et dans ce contexte, les parlements se transforment en lieu d’enregistrement de décisions qui sont déjà prises autre part, à savoir au sein du gouvernement.

S’il n’a pas utilisé le terme, Schmitt a néanmoins vu que la démocratie parlementaire libérale prenait un nouveau tournant et qu’elle devenait populiste. Et quiconque suit d’un peu plus près les débats de plus en plus affligeants qui se déroulent au sein de la Chambre des députés luxembourgeoise ainsi que les non-débats qui ont accompagné la campagne électorale pour les élections communales – avec des têtes plus ou moins sympathiques placardées partout et des slogans dont la nullité est digne du livre Guinness des records –, ne peut que donner raison à Schmitt, du moins en ce qui concerne le diagnostic. Et même s’il ne faut pas idéaliser les débats parlementaires du 19e siècle, qui servent de modèle à Schmitt, force est néanmoins de constater que la «geistesgeschichtliche Lage» de l’époque était différente, car on y croyait encore à l’existence d’une vérité absolue, ou du moins faisait-on semblant d’y croire, et même si on pensait qu’il ne serait peut-être jamais possible de l’atteindre, on pensait néanmoins que par le biais d’un débat sérieux, honnête et ouvert, on pouvait du moins s’en approcher.

C’est là une idée que l’on trouve, pour le débat scientifique, chez Charles Saunders Peirce, et qu’au 20e siècle Karl-Otto Apel et Jürgen Habermas ont repris, en l’appliquant aussi au discours politique. Mais cette idée d’une vérité objective est aujourd’hui dépassée, voire obsolète aux yeux de celles et de ceux qui voient derrière chaque prétention à l’objectivité une tentative de prise de pouvoir. Nous vivons à une époque où chaque volonté individuelle décrète sa vérité et ne veut plus rien savoir d’une vérité objective qui s’impose comme fait qui transcende tout ressenti ou tout voulu. Le sexe de l’individu, pour prendre un exemple flagrant de déni de vérité objective, ne doit plus être déterminé par ses chromosomes – XX pour les femmes, XY pour les hommes – ou par son anatomie, mais par un ressenti qui peut changer tous les jours, de sorte qu’on sera homme le lundi, femme le mardi, non-binaire le mercredi, etc.

Par ailleurs, beaucoup jugent d’abord les intentions supposées se cacher derrière une affirmation qui est faite, et si ces intentions semblent condamnables, on ne se soucie plus du contenu de l’affirmation. Nous vivons à l’ère de la suspicion généralisée, et il suffit d’affirmer que selon la doctrine officielle classique de l’islam, l’apostasie doit être punie de mort pour se voir reprocher d’être un raciste islamophobe d’extrême-droite qui veut exciter la haine contre les immigrés, comme si cela suffisait pour réfuter la vérité de l’affirmation.

On parle aujourd’hui énormément du climat au sens météorologique du terme et on nous dresse des tableaux plus ou moins apocalyptiques de ce qui nous attend. Ce souci est légitime. Mais il serait aussi peut-être temps de s’intéresser au climat culturel. Car si nous ne nous en occupons pas dans un délai assez bref, les conséquences seront tout aussi catastrophiques.

Et une dernière chose. Dans les Miroirs des Princes du Moyen-Âge et du début des temps modernes, on évoquait certes le droit du roi de régner, mais on soulignait aussi toujours que ce droit impliquait le devoir d’être prêt à sacrifier son individualité pour le bien commun. Encore en plein milieu du 18e siècle, Friedrich Carl von Moser écrit dans son «Der Herr und der Diener»: «Ein Herr gewoehne sich doch die Pflichten seines Amts den Rechten desselben allzeit vorzuziehen.»

Dans une démocratie, le peuple souverain est le maître. Mais ce peuple souverain n’existe qu’à travers les actes des individus. Or dès que les individus – ou leurs représentants – se conçoivent comme souverain et dès que ces mêmes individus font passer leurs droits et leurs intérêts particuliers avant leurs devoirs et l’intérêt général, la démocratie libérale classique – qui n’a, je l’avoue, toujours existé que dans les têtes et écrits de ses théoriciens – est, sinon une espèce en voie de disparition, du moins une espèce qui n’est pas sur la voie de l’apparition, alors que nous en aurions grandement besoin.

* L'auteur est professeur-associé de philosophie à l’Université du Luxembourg et auteur de nombreux livres consacrés à la question du pouvoir politique, dont récemment «Staat, Gott und Vernunft»(Baden Baden 2022) et Christine de Pizan «Une conseillère des princes» (Paris 2023).

