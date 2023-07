La police de France hors-la-loi?

Share this with email

Le Luxembourg à son tour découvre, consterné, des faits présumés de violences policières, mais reste très loin sans doute de l’animosité qui en France est à l’oeuvre face aux «forces de l’ordre». Français et Françaises les aimaient bien pourtant, leurs «poulets». C’était au siècle dernier. Quand gendarmes et «gendarmettes» patrouillaient sur les routes de Saint-Tropez, quand 4L et «paniers à salade» sillonnaient les routes communales de la «douce France». Il est fini désormais le temps où l’on prenait un pastis avec «monsieur l’agent»: aux gendarmes se substituent des policiers harnachés en robocops, chargés de contenir les fureurs d’une France devenue inquiète, tendue, violente. Et quand la France «part en vrille» la police «dérape» à son tour, selon une dialectique lamentable mais inéluctable - il est vain de chercher là une responsabilité première quand régit un principe de surenchère.

La police de France cependant tend à sortir du cadre républicain, Emmanuel Macron laisse faire et cela n’est pas très sain. Rappelons les faits. Dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 juillet un homme est grièvement blessé par un équipage de la brigade anti-criminalité à Marseille, il aurait reçu un tir de LBD à la tempe, avant d’être roué de coups. Le parquet ouvre une information judiciaire et l'Inspection générale de la police est saisie, huit policiers sont placés en garde à vue, quatre d’entre eux mis en examen, l’un d’eux en détention.

Les rouages de l’autorité doivent être accessibles à la justice.

Or le directeur général de la police nationale affiche son soutien et prononce ces mots que la République ne saurait entendre: «…ils ont fait preuve de courage physique et moral» et, surtout, «je considère qu’avant un éventuel procès un policier n’a pas sa place en prison, même s’il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail».

Ce sont des mots intolérables, mais Macron, qui par les temps qui courent ne peut se mettre la police à dos, réagit mollement. Une mollesse dangereuse, parce qu’en refusant de sévir à l’encontre des forces de l’ordre le président devient l’otage de celles-ci, et prête le flanc aux critiques de ceux qui affirment qu’en ces jours d’insurrection populaire c’est grâce à leurs grenades qu’il se maintient à l’Elysée. Une mollesse coupable surtout, par laquelle le président ouvre la voie à un état d’exception. L’Etat certes repose sur l’autorité, mais les rouages de celle-ci doivent être accessibles à la justice, faute de quoi il s’expose aux pires dérives.