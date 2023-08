Bevölkerungswachstum und Wohnungsbau: zwischen Dichtung und Wahrheit

Bei so manchen Gemeinden halte sich die Begeisterung für ein weiteres starkes Wachstum zunehmend in Grenzen, stellt der Autor fest.

Das Programme directeur der Landesplanung sieht einen Zuwachs der Bevölkerung von derzeit 640.000 auf eine Million Einwohner bis 2100 vor: satte 55 Prozent in 75 Jahren, nach einer Verdoppelung in den letzten 50 Jahren. Es könnte aber auch schneller gehen.

Ohne eine Vielzahl größerer Bauprojekte und der damit einhergehenden Erschließungen dürfte das kaum zu schaffen sein. Sechs Vorhaben als Beispiele – Kehlen, Wiltz, Düdelingen, Schifflingen, Kirchberg und Hollerich dürften Wohnraum für grob 30.000 Menschen schaffen. Wobei sich nur das Erstgenannte derzeit in der Realisierung befindet. Die übrigen sind bestenfalls in der Planung und die Fertigstellung dürfte mindestens 15 wenn nicht 20 Jahre beanspruchen.

Sicher, auch in Einzelprojekten wird Wohnraum geschaffen. Insgesamt stehen 3.500 Hektar innnerhalb des Bauperimeters zur Verfügung. Nichtsdestotrotz entspricht der angepeilte Zuwachs über 360.000 Einwohner dem Zwölffachen der eingangs genannten Großprojekte. Daraus lässt sich die Dimension der Herausforderung erkennen. Eine dynamische Herangehensweise wäre also vonnöten. Die Realität sieht derweil recht nüchtern aus.

Das große Ausbremsen

Bei so manchen Gemeinden hält sich die Begeisterung für ein weiteres starkes Wachstum zunehmend in Grenzen, da die damit verbundenen Aufgaben und Belastungen entsprechend ansteigen. Zudem möchten sie bevorzugt der eigenen Bevölkerung den Zugang zu (bezahlbarem) Wohnraum ermöglichen. Durchaus verständlich, andererseits jedoch erfolgt der Zuwachs ausschließlich über die Zuwanderung. Dies umso mehr, als dass die hiesige Demographie defizitär ist und nur noch über den Weg der Einbürgerung ausgeglichen wird.

Die Unterbringung von immer mehr Menschen bei gleichzeitiger Reduzierung des Landverbrauchs erfordert, dass die verfügbaren Flächen im Perimeter verstärkt genutzt werden. Zudem muss die Effizienz der Bodennutzung gesteigert werden: engeres Bauen und die Ausnutzung der Bauhöhe. Dabei wird der teure Boden auf mehr Wohneinheiten verteilt und erleichtert somit die Finanzierbarkeit für Kaufinteressenten. Die zehnte Etage ist immer noch besser als gar keine Wohnung beziehungsweise die Verdrängung in die Grenzregionen.

Stellenweise regt sich gar Widerstand gegen Sozialwohnungen, als ob wirtschaftlich Benachteiligte eine Bedrohung für andere seien.

Dagegen regt sich jedoch verstärkt Widerstand. Angeführt werden unter anderem die Wahrung schützenswerter Bausubstanz bis hin zum Erhalt des Charakters von Siedlungen beziehungsweise Stadtteilen. Das ist an sich in Ordnung. Mich zwickt jedoch zuweilen der Verdacht, dass manches dabei vorgeschoben ist, also eher Vorwand zum Erreichen eines anderen Zieles. Zum Beispiel sich den Zugang von neuen Nachbarn vom Leibe halten: Man bleibt lieber in gewohnter Umgebung unter sich. Beispiel: Das absurde Gerangel um eine heruntergekommene Buvette in Weiswampach oder die Verhinderung von Wohnraum längs des Boulevard Kennedy auf Kirchberg. Bis hin zu denen, die ein Problem mit dem Ausblick haben.

Stellenweise regt sich gar Widerstand gegen Sozialwohnungen, als ob wirtschaftlich Benachteiligte eine Bedrohung für andere seien. Der einzige aber wesentliche Unterschied ist nur der Geldbeutel.

Wir sind alle nur „zu Besuch“. Manche meinen jedoch, den Lauf der Zeit anhalten zu wollen, indem sie das Umfeld ihrer Kindheit wahren möchten. Damit verwehren sie jedoch anderen das Recht auf ein eigenes Zuhause - ein Recht, welches sie zu ihrer bereits verflossenen Zeit jedoch wie selbstverständlich genutzt haben. Merke: Wer das Bauen verhindert, verbaut den Nachkommen die Zukunft. Ihnen bleibt dann die Geduld oder gleich die Koffer packen.

Wer das Bauen verhindert, verbaut den Nachkommen die Zukunft.

Die Option Tiny-House. Was als modisch und öko-sozial daherkommt, ist wenig hilfreich. Verschwindend klein von der Anzahl, sind sie nicht einmal Tropfen auf den heißen Stein. Die Bodennutzungseffizienz ist denkbar schlecht. Der eigentliche Fehler: Für die Dauer der Verpachtung wird der Platz dem möglichen Bau von richtigem Wohnraum entzogen. Damit legitimiert man nachträglich das spekulativ motivierte Zurückhalten von bebaubarem Grund und Boden.

Der Minister für Landesplanung kommt dem oben angeführen entgegen. Wohnraum soll in Großprojekten entstehen, also in Städten, damit der ländliche Raum den dörflichen Charakter beibehalten kann.

Zum einen ist es von Vorteil, Menschen näher an den vielen, eher zentral gelegenen Arbeitsplätzen zu konzentrieren. 360.000 Menschen benötigen jedoch 225.000 Wohneinheiten. Wo sollen die herkommen und mehr noch, wo sollen die hinkommen? Zum anderen: Wie aber tagsüber wie ausgestorben wirkende Schlafdörfer zum Leben erwecken, wenn mangels Bevölkerung lokale Geschäfte kaum überlebensfähig sind? Das gilt auch für den öffentlichen Verkehr auf dem Lande. Eine Strategie dazu soll entwickelt werden.

Die Gefahr des Wunschdenkens

Schlussendlich steht und fällt das ganze Vorhaben mit dem Zugriff auf die besagten Flächen. Legen sich die Grundbesitzer jedoch weiterhin quer, weil sie auf den Erlös nicht angewiesen sind beziehungsweise sie auf eine weitere Wertsteigerung spekulieren, bleibt das alles reines Wunschdenken. Zugegeben, dem Minister für Landesplanung geht es in erster Linie darum, den Landverbrauch einzudämmen. Das andere ist eher die Domäne des Wohnbauministers. Was an dem „Knoten“ jedoch nichts ändert.

Promotoren und Baufirmen schaffen Wohnraum, den wir ja dringend benötigen. Das ist ihre Aufgabe. Dafür müssen sie notgedrungen über genügend Bauland verfügen, da Bauprojekte eine nicht unerhebliche Vorlaufzeit benötigen: für Planung, Berechnung, Infrastruktur bis hin zu langatmigen Genehmigungen. Da ziehen gut und gerne ein paar Jahre ins Land. Ohne den Besitz des Bodens ist die notwendige Planungssicherheit nicht gegeben.

Kritischer sind eher reine Baulandspekulanten, beschönigend als Investoren bezeichnet. Ihr Ziel ist nicht die Schaffung von Wohnraum. Ein Areal, dessen Nutzung noch offen ist, lässt sich am besten hochspekulieren. Ein abschreckendes Beispiel ist die Place de l’Etoile am Westaus-/eingang der Stadt Luxemburg. Bei derart teurem Boden macht nur ein größeres Bauvorhaben Sinn. Wird, wie bereits geschehen, ein mögliches Projekt vorgestellt, sind die Verhinderungsnörgler gleich zur Stelle.

Die Mauer des unbezahlbaren Wohnraums

82 Prozent bewerten die Regierungsarbeit zum Thema als schlecht (39 Prozent) bis sehr schlecht (43 Prozent), während 14 Prozent sich daran erfreuen. Das damit verbundene Thema Armut ergibt ein ähnilches Bild: 68 Prozent zu 24 Prozent. Als Ausdruck des rezent gerne zitierten Wählerwillens wäre die Vorgabe an die Politik eigentlich klar.

Wohnen ist ein Grundrecht, wie auch Ernährung, Gesundheit, Bildung usw. Spekulieren ist zwar erlaubt, jedoch kein Grundrecht. Somit wäre die Priorität auch klar. Im Rahmen beispielsweise von Infrastrukturvorhaben ermöglicht das Prinzip des Gemeinwohls („Utilité publique“) dessen Durchsetzen. Die völlig verfahrene Lage auf dem Wohnungsmarkt wäre Grund genug, dem Gemeinwohl allmählich zu seinem Recht zu verhelfen.

Spekulieren ist zwar erlaubt, jedoch kein Grundrecht.

Das eigentliche, übergeordnete Thema wird derweil weiterhin großräumig umfahren. Unser Wirtschaftsmodell vom ungebremsten Wachstum mit der tatkräftigen Unterstützung der uneinsichtigen Fachabteilung “Immer mehr und nie genug”. Wachstum als Absicherung eines nicht tragfähigen Pensions- und Rentensystems war von Anbeginn Wunschdenken. Die Rentenmauer wird kommen; sie wurde lediglich verschoben. Dafür hat man eine andere Mauer vorgezogen: die Mauer des unbezahlbaren Wohnens. Für die große Mehrheit dürfte sich dieser „Tausch“ kaum auszahlen, ganz im Gegenteil. Am Ende für unsere direkten Nachkommen - Kinder und Enkel - eine Doppelmauer.

Wer A sagt, muss B sagen. Wer jedoch mit B ein Problem hat, muss sich bei A Fragen stellen oder sich infrage stellen. Am Ende steht die Frage, was wir eigentlich wollen. Die Antwort ist bekannt: „Der Luxemburger will alles“, hieß es treffend in dieser Zeitung. Wir wollen alles behalten; von dem, was das verlangt, wollen wir jedoch nichts wissen. Es ist die Quadratur des Kreises. Aussage eines neuen - immerhin liberalen - Regierungsmitglieds am Tag seiner Ernennung: „Wir schaffen mehr Probleme als Positives.“ Kurz, klar und auf den Punkt.

* Der Autor ist Bankangestellter im Ruhestand