Emmanuel et le mystère Jojo

Le lecteur qui d’un œil seulement observe la scène politique française pourrait de bon droit nous demander des nouvelles d’Emmanuel Macron, ce président qui a tant subi, la fronde contre sa réforme des retraites, les « casseroles », les émeutes et, à l’heure où l’on vous parle, un 14-Juillet sans discours ni feux d’artifice.

Le lecteur peut être rassuré: Macron va bien, et attend le départ des Français en vacances pour procéder au remaniement de son gouvernement, qui passera d’autant plus inaperçu que peu de vacanciers se rappelleront les noms des ministres sortants. Pour s’occuper d’ici là, le président prépare un projet de loi immigration qui à nouveau fera du bruit, et observe une certaine remontée dans les sondages d’opinion. C’est que Macron est un président tenace, qui toujours sait se rétablir, comme les judokas et les élus d’autorité durable. Étonnant ?

Étonnant, oui, si l’on songe que ce président que les Français connaissent mal est un gouvernant qui réciproquement connaît mal ses gouvernés. Qui est-il donc, ce Français qui, contre toute attente, l’a élu et réélu ? Faute de bien le connaître, Macron lui donne ce nom : « Jojo ».

Une indiscrétion en effet nous apprend que le président depuis peu nomme Jojo celui que le ministre Edouard Herriot jadis appelait « Français moyen », que Pompidou coalisait en « Raymond » et que Giscard avait repéré dans la « France profonde ». Jojo, on l’a compris, c’est le peuple et Jojo est un mystère aux yeux du président qui ne comprend pas les faveurs dont il jouit encore auprès de cet homme qui ne lui ressemble pas.

Plus que tout, c’est le chaos que Jojo craint.

Des faveurs d’autant plus étonnantes que l’offre politique est abondante en direction des classes populaires, que Georges Marchais jadis appelait les « masses laborieuses ». Les masses en effet peuvent faire leur marché auprès de la NUPES d’une part, du Rassemblement national d’autre part, dont Jojo est l’électeur archétypique a priori.

Il semble cependant que la démagogie ne paie plus : la NUPES autour de Mélenchon n’a pas tiré profit des colères récentes, tandis que Marine Le Pen reste cette femme que les Français adorent pousser vers l’Élysée pour lui retirer l’escabeau devant la dernière marche. Pire : un sondage encore – le baromètre politique d’Odoxa – indique que plus de la moitié des Français qualifient ces deux forces politiques comme « extrêmes » (55% pour la NUPES et 57% pour le RN) et qu’ils sont tout autant même à penser qu’elles pourraient « amener du désordre ».

La défiance envers les uns n’explique pas l’allégeance à l’autre, mais on peut voir là une explication du mystère évoqué plus haut, à savoir la longévité de ce président que les Français se plaisent à détester. C’est que les temps sont durs et incertains, et plus que tout, c’est le chaos que Jojo craint.