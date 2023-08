Zwischen Boa, Schreihälsen und Mauswieseln 

Share this with email

Der wohl außergewöhnlichste und auch gefährlichste Neuzugang in der Wildtier-Pflegestation in Düdelingen ist derzeit eine fast drei Meter lange Boa. Die Würgeschlange wiegt stolze 15 Kilogramm. Nur speziell dafür ausgebildete Pfleger dürfen sich der Schlange, die eigentlich auf dem amerikanischen Kontinent zu Hause ist, nähern. Dies ist jedoch kein Einzelfall. Es landen immer häufiger auch exotische Tiere in Düdelingen, erklärt Jill Gaasch, Direktorin der Pflegestation.

Laut Jill Gaasch, Direktorin der Pflegestation, werden häufig Tiere in der Auffangstation abgegeben, die keine Hilfe benötigen. Foto: Gerry Huberty

Die Station ist primär dafür da heimische Wildtiere, die krank, verwundet oder verwaist sind zu verarzten und aufzupäppeln. Anschließend können die Tiere in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren. Von der Spitzmaus bis zum Eber, die Station kümmert sich in der Regel um jedes dort abgegebene Wildtier. Das Team setzt sich aus 15 Festangestellten, fast 50 Ehrenamtlichen und zwei Praktikanten zusammen.

Mehr als 100 Vögel werden täglich verpflegt

In der Vogelaufzucht hingegen geht es friedlicher zu als im Schlangengehege. Jungschwalben, Spatzen und sogar ein Wendehals werden hier aufgepäppelt. „Der Wendehals ist ein sehr seltener Vogel der Spechtgattung“, erklärt eine der freiwilligen Helferinnen, während sie ein Spatzküken mit Pipette füttert. Am Tisch nebenan werden Jungschwalben mit frischen Larven versorgt. „Die meisten Vögel sind stark dehydriert, wenn sie bei uns ankommen“, fährt die freiwillige Helferin fort. „Vögel nehmen Wasser über die Nahrung auf. Würden wir versuchen, ihnen Wasser durch den Schnabel einzuflößen, dann würden sie ersticken“. Die junge Frau spritzt daher einem kleinen Vogel das Wasser zusätzlich intravenös ein.

1 / 4 Das zwei bis drei Wochen alte Mauswiesel wird mit der Flasche großgezogen. Foto: Gerry Huberty

2 / 4 Diese Aufgabe erfordert viel Fingerspitzengefühl. Foto: Gerry Huberty

3 / 4 Der kleine Spatz wird per Pipette mit Haferschleim gefüttert. Foto: Gerry Huberty

4 / 4 Diesem Vogel wird das Wasser zusätzlich intravenös gespritzt. Foto: Gerry Huberty









Jill Gaasch erklärt, dass zurzeit um die 100 Vögel in der Auffangstation versorgt werden. In den Spitzenmonaten Mai und Juni können es mitunter auch 250 Vögel sein. „In dieser Zeit sind vier Personen acht Stunden am Tag nur mit der Vogelfütterung beschäftigt“, so Gaasch, „denn die winzigen Schreihälse müssen alle 30 Minuten gefüttert werden.“

Verhalten der Menschen hat sich folgenreich geändert

Um die Versorgung der Tiere zu gewährleisten, ist die Station auf freiwillige Helfer und Spenden angewiesen – dies zumal das Aufgabenfeld in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Ende der 1980er-Jahre kümmerten sich die Wildpfleger um circa 180 verwundete Tiere im Jahr, mittlerweile sind es deren 4.000. „Wir haben zudem über 160 verschiedene Tierarten jährlich, die wir versorgen müssen“, schildert Jill Gaasch, „und es werden immer mehr“.

Dies sei einerseits dem geschuldet, dass viele Haustierbesitzer sich heutzutage nicht mehr mit Hund und Katze zufriedengeben. Exotische Tiere aus aller Welt bei sich zu Hause zu halten, liege im Trend. Andererseits, schwinde der natürliche Lebensraum der Wildtiere zunehmend: „Nahezu jede Verletzung beim Wildtier ist menschengemacht“, unterstreicht sie.

1 / 5 Jährlich werden über 160 verschiedene Tierarten in der Station gepflegt. Foto: Gerry Huberty

2 / 5 Als Neuzugang befindet sich die Schildkröte derzeit in Quarantäne. Foto: Gerry Huberty

3 / 5 Die beiden Turmfalken sind erst zwei Monate alt und dürfen die Station in wenigen Tagen verlassen. Foto: Gerry Huberty

4 / 5 Ebenfalls zu Gast in Düdelingen ist dieser Mäusebussard. Foto: Gerry Huberty

5 / 5 Zurzeit wird die Anlage vergrößert. Foto: Gerry Huberty











Gut gemeint, aber nicht hilfreich

Ein Problem, das ebenfalls viele Ressourcen verschlingt, sei, dass häufig Wildtiere in den „Drop-Off“-Stationen abgegeben werden, die gar nicht pflegebedürftig sind. „Es ist gut gemeint, aber nicht unbedingt hilfreich“, meint Gaasch. Vor allem Rehkitze und Hasen würden in der Natur nicht rund um die Uhr von ihren Müttern betreut. Hier wird angeraten, eine Stunde abzuwarten und dann noch einmal an die Stelle zurückzukehren. Häufig sei das Jungtier dann bereits weitergezogen.

Jill Gaasch rät zudem bei nicht offensichtlich verwundetem Wild, erst einmal den lokalen Förster zu kontaktieren und mit ihm Rücksprache zu halten. Die Tiere sollten zudem unter keinen Umständen mit der bloßen Hand berührt werden. Die Jungtiere werden sonst aufgrund des Menschengeruchs erst recht von ihren Artgenossen verstoßen.

Sollte ein Wildtier in Not sein, so kann es entweder direkt in der Pflegestation in Düdelingen oder in einer der vier „Wëlldéier Drop-Off“-Stationen in Düdelingen, Clerf, Junglinster oder Niederfeulen angegeben werden.