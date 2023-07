Zweimal Arrest - einmal Fahrzeugbrand

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(TJ) - Es war gegen 21 Uhr, als der Polizei am Freitagabend eine Schlägerei in einem Lokal an der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt gemeldet wurde. Die Beamten trafen zwei Männer an, einer von ihnen hatte leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der vermeintliche Täter wurde untersucht und anschließend in einer Arrestzelle untergebracht. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen.

In der Rue Zithe bedrohte ein Mann Gäste auf der Terrasse einer Wirtschaft. Die Polizisten stellten fest, dass der Raufbold in einem anderen Lokal bereits eine Mitarbeiterin angegriffen hatte. Auch er wurde - nicht zuletzt wegen seines alkoholisierten Zustandes - in einer Arrestzelle untergebracht.

Brennendes Fahrzeug

In Weiler-la-Tour wurde in den frühen Morgenstunden am Samstag ein brennendes Fahrzeug in einem Feld gemeldet. Das Auto sowie der Fahrer konnten an Ort und Stelle angetroffen werden. Nachdem der Wagen von der Feuerwehr gelöscht wurde, ohne dass das Feuer auf das Feld übergriff, wurde der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen. Dieser verlief positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

Drei weitere Führerscheine wurden in Mersch, Diekirch und bei Bartringen eingezogen. In den drei Fällen war ein positiver Alkoholtest die Ursache für die Maßnahme.