Zwei Motorradunfälle am Samstagabend

(TJ) - Die Zentrale der Rettungsdienste musste am Samstag viermal schnelle Hilfe organisieren. Ein erster Notruf ging ein, nachdem in der Route d'Esch in Hollerich ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Motorradfahrer erfasst hatte. Dabei wurde eine Person ernsthaft verletzt. Aufgrund der Meldung entsandte der CGDIS neben einem Rettungswagen auch den SAMU-Notarzt aus der Hauptstadt zum Unfallort. Nach einer Erstversorgung durch den Notfallmediziner konnte das Unfallopfer ins Krankenhaus gefahren werden. Die hauptstädtische Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Gegen 18.50 Uhr stürzte ein anderer Motorradfahrer auf dem CR105 zwischen Hunnebour und Reckingen. Auch er verletzte sich. Sanitäter aus dem Einsatzzentrum Nordstad und die Feuerwehr aus Mersch eilten zum Unfallort, der Verletzte wurde zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 19 Uhr wurden zwei Menschen bei einer Kollision zweier Fahrzeuge in der Rue de Diekirch in Lintgen verletzt. Rettungswagen aus Fels und Luxemburg wurden abkommandiert, für die logistische Unterstützung bei den Rettungsarbeiten war die Feuerwehr aus Lintgen zuständig.

Der letzte Notruf ging nach 23 Uhr ein, nachdem in der Rue Bellevue in Lintgen in einem Gartenhaus ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr aus Lorentzweiler konnte die Flammen zügig löschen, sodass der Materialschaden sich in Grenzen hält. Menschen kamen bei diesem Zwischenfall nicht zu Schaden.