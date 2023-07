Zeugenaufruf nach Diebstahl im Bahnhofsviertel

Share this with email

Am letzten Freitag gegen 16.50 Uhr ereignete sich auf dem Boulevard d’Avranches im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt ein Überfall, bei dem ein Jugendlicher einer Frau die Geldbörse entriss und anschließend daraus Bargeld entwendete. Der minderjährige Täter konnte gestellt werden und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der geschlossenen Abteilung UNISEC der sozialpädagogischen staatlichen Erziehungsanstalt in Dreiborn untergebracht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können. Hinweise sollen der Polizeidienststelle Luxemburg per Telefon unter der Nummer (+253) 244 40 1000 oder per E-Mail police.luxembourg@police.etat.lu mitgeteilt werden.