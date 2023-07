Wochenmarkt künftig wieder auf dem Knuedler

Vom 15. Juli an kehrt der Markt auf die Place Guillaume II zurück.

Die Arbeiten auf dem Knuedler, hier ein Foto von Mai dieses Jahres, sind in der Zwischenzeit abgeschlossen. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv

Nach zweieinhalb Jahren wird der Wochenmarkt in der Stadt Luxemburg wieder an altbewährter Stelle stattfinden: Vom Samstag, 15. Juli, an werden die Stände des Stater Maart erneut auf der Place Guillaume II aufgestellt.

Während der Arbeiten auf dem Knuedler fand der Markt auf der Place Hamilius statt. Der Markt ist zwischen dem 15. Juli und Ende Oktober jeweils mittwochs und samstags zwischen 7.30 und 14 Uhr geöffnet.