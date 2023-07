Totschlag in Esch/Alzette: Staatsanwaltschaft lässt Vorfall rekonstruieren

Share this with email

Am 20. Januar dieses Jahres hatte es einen Vorfall auf dem Trainingsfeld der Jeunesse Esch gegeben. Ein 25-jähriger Mann hatte Spieler und Trainer mit zwei Messern angegriffen. Nachdem er überwältigt worden war, kam es zu einem Gegenangriff, bei dem der Mann so schwer verletzt wurde, dass er im Krankenhaus verstarb. Am Dienstag hatte der Untersuchungsrichter in diesem Fall eine Tatrekonstruktion vor Ort angeordnet. Ebenfalls zugegen waren die drei beschuldigten Personen und ihre Anwälte sowie ein Zeuge.

Auch der juristische Beistand der Nebenklägerin war anwesend, genauso wie Vertreter der Kriminalpolizei und der Abteilung Totschlag und ein Richter der Staatsanwaltschaft Luxemburg.

Diese Tatrekonstruktion soll zum besseren Verständnis des gesamten Dossiers und zur Wahrheitsfindung führen, wie es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft heißt. Die Ermittlungen sind noch nicht beendet.