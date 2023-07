Sperrungen rund um das Gaspericher Kreuz

Die Straßenbauverwaltung verlegt einen neuen Belag in diesem Bereich. Die Einschränkungen gelten von Freitagabend bis Montagmorgen.

Der Autofahrer muss Geduld aufbringen am Wochenende. Foto: Anouk Antony

In den kommenden Tagen erhält das Gaspericher Kreuz einen neuen Straßenbelag. Dies bringt einige Sperrungen mit sich, wie die Straßenbauverwaltung mitteilt.

Die Autobahn A1 in Richtung Trier zwischen dem Kreuz Gasperich und dem Tunnel Howald bleibt von Freitag 22 Uhr an und bis Montag 5 Uhr gesperrt. Dies gilt auch für den Zubringer der A3 aus Luxemburg auf die A1 in Richtung Trier.

Die Sperrungen mit den Umleitungen. Foto: Screenshot

Auf der A1 verläuft der Verkehr zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Tunnel Howald jeweils auf einer Spur, dies mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Der Verkehr von der A3 in Richtung A1 (Trier) wird umgeleitet.