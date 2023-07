Posse um Logo in Sandweiler geht weiter

In Sandweiler

In Sandweiler hat ein neuer Schöffenrat übernommen. Foto: Marc Wilwert/LW-Archiv

Der neue Schöffenrat von Sandweiler war noch nicht lange von der Innenministerin vereidigt, da erschien auf dem Facebook-Konto der Gemeinde eine Nachricht: „Der Schöffenrat hat entschieden, den Austausch des Logos zu annullieren. Die Änderungen werden rückgängig gemacht und das ursprüngliche Logo findet wieder seinen Platz in unserer Kommunikation.“

1 / 2 Das "alte" Logo ist nun wieder das Neue.

2 / 2 Das "neue" Logo verschwindet in der Mülltonne.





Der Hintergrund: Vergangene Woche hatte der alte Schöffenrat der Koalition CSV/Déi Gréng angekündigt, ein neues Logo einzuführen. Dies sei seit August 2022 in Arbeit gewesen.

Die neue Koalition aus DP und LSAP meldete sich am Freitag zu Wort und rief zu einem Protest vor der Gemeinde auf. Am Montag war es dann am abtretenden Schöffenrat, sich mit einer Pressemitteilung zu Wort zu melden. Das Logo würde der Gemeinschaft gehören und wäre nicht von „intérêt privé“.

Am Dienstagnachmittag wurde nun alles rückgängig gemacht, quasi als erste Amtshandlung von DP-Bürgermeister Claude Mousel und der Ersten Schöffin Jacqueline Breuer (LSAP).

Die Gemeinde Sandweiler machte in den vergangenen Jahren immer wieder mit lokalpolitischen Streitereien auf sich aufmerksam, so etwa mit dem Referendum zum Abriss des Gemeindehauses.