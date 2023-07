Fischbach: Zweitgewählter muss ausscheiden

In Fischbach gestaltet sich die Suche nach einem Schöffenrat komplizierter als gedacht. Foto: Gerry Huberty

Pech für Pitt Kirtz: Der Zweitgewählte aus der Gemeinde Fischbach hätte schon auf ein Schöffenamt hoffen können, nun muss er sogar das Gemeinderatsmandat abhaken. Der Grund: Der 28-jährige Tourismuskoordinator ist beim regionalen Tourismusverband Müllerthal angestellt, in dem seine eigene Gemeinde Mitglied ist. Laut Gemeindegesetz ist diese berufliche Position inkompatibel mit einem Sitz im Gemeinderat.

Anstelle von Pitt Kirtz, der bereits offiziell seine Demission eingereicht hat, zieht laut Innenministerium deshalb der Nächstgewählte in Person von Kevin Olinger in den Gemeinderat ein. Bei einer Sitzung am Montag müssen die Gemeinderatsmitglieder darüber hinaus den vakanten Posten im Schöffenrat neu besetzen. Nach Aussagen von Lucien Brosius, dem designierten Bürgermeister, ist der Ausgang noch offen.