Ein Feriengast, der nicht gehen will

Es hatte gut begonnen. Doch am Ende kam fast die Wasserpistole zum Einsatz.

Katzen sind liebenswerte Tiere, das ist die allgemeine Meinung. Eigentlich stimmt das auch – außer bei einer rezenten Ferienerfahrung.

Unsere Reise hatte uns auf eine niederländische Insel verschlagen. In einem Ferienpark hatten wir ein Häuschen gemietet. Am ersten Abend erschien ein Gast, eine Katze, rot-weiß getigert. Meine Tochter war als große Tierliebhaberin sofort begeistert. Und die Katze zeigte sich sehr umgänglich und anhänglich. Außerdem machte sie einen sauberen Eindruck und hatte einen Chip am Halsband.

Sie ließ sich streicheln und machte es sich sofort bei uns gemütlich. Aber: Sie kletterte auch auf den Tisch und wollte eine Salami stehlen.

Eine Schüssel mit Essen auf die Terrasse und der unfreundliche Gast war ausgetrickst.

Auch am zweiten Tag kehrte sie zurück und erhielt – trotz meines Einwands – etwas zu essen. Natürlich liebte sie den Rest des Fisches.

Danach suchte sie sich einen schönen Platz zum Schlafen. Von einem Sessel wechselte das Tier dann später auf das Sofa, zwischen meine Frau und mich. Schön, dachten wir, die ist aber süß. Ein wenig skeptisch war ich aber schon.

Als wir schlafen gehen wollten und die Katze zum Verlassen des Hauses aufforderten, war dies nicht in ihrem Sinn. Sie fauchte, kratzte und biss.

Die Lösung: Eine Schüssel mit Essen auf die Terrasse und der unfreundliche Gast war ausgetrickst. Das Vertreiben mit der neu gekauften Wasserspritzpistole haben wir ihr erspart.

Unsere Tochter konnten wir nicht so recht überzeugen, dass das liebe Tier am Vorabend gar nicht mehr so lieb war. Sie hatte sich bereits einen Namen ausgedacht und sich diesen mit Filzstiften auf die Hand gemalt, mit Herzchen inklusive.

Die Katze kam aber bis zum letzten Ferientag nicht mehr zurück.