Die Verteilung der Ressorts im Schöffenrat steht fest

In der Märei amtiert in den kommenden sechs Jahren eine DP-CSV-Koalition. Foto: Marc Wilwert

Am Donnerstagmorgen wurde der Schöffenrat der Stadt Luxemburg vereidigt. In der Zwischenzeit steht auch die Verteilung der Ressorts fest. Hier hat es einige Verschiebungen gegeben.

Mit Corinne Cahen (DP) und Paul Galles (CSV) ziehen zwei neue Mitglieder in das Gremium ein. Die ehemalige Ministerin übernimmt in den kommenden sechs Jahren das Sozialressort, das bislang in den Händen von Maurice Bauer (CSV) war. Dazu kommen noch die Bereiche Logement, Integrationspolitik und Senioren. Galles übernimmt die Ressorts von Colette Mart (DP), die es nicht mehr in den Schöffenrat geschafft hat. Es handelt sich um Bildung, Crèches und Foyers scolaires.

Ebenfalls nicht mehr im Schöffenrat vertreten ist Laurent Mosar, Fünftgewählter bei der CSV. Das Finanzressort, das in seinen Händen lag, geht an Bauer, der außerdem noch Kommerz und Tourismus, Chancengleichheit und Jugend erhält.

Wilmes übernimmt Klima und Umwelt

Simone Beissel (DP) behält ihre Ressorts Infrastrukturen und neue Konstruktionen sowie Sport und Freizeit. Patrick Goldschmidt (DP) ist in den kommenden sechs Jahren für Mobilität sowie Feste und Märkte zuständig. Dazu erhält der Zweitgewählte der DP in der Hauptstadt Digitalisierung, Hygiene, Topografie und Verwaltung der Liegenschaften.

Auf dem Bürgermeisterposten wird bekanntlich weiter Lydie Polfer (DP) amtieren. Sie wird sich weiterhin um die Kommunikation, Kultur, Stadtentwicklung, Sicherheit und Verwaltung kümmern. Ihr Erster Schöffe Serge Wilmes (CSV) hat neu Klima und Umwelt in seinem Portfolio. Wilmes behält Architektur, bekümmert sich mit Lydie Polfer um die Stadtentwicklung und zeichnet auch verantwortlich für die öffentlichen Plätze.