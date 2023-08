Das sind die Highlights der diesjährigen Schueberfouer

Share this with email

Über 200 Attraktionen, darunter zahlreiche Neuheiten – wenn die diesjährige Schueberfouer am 23. August an den Start geht, wird sich der Parkplatz auf dem Glacis-Feld wieder in eine Welt voller Attraktionen und Unterhaltung verwandeln. Die Aufbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Am Donnerstagvormittag stellte der Schöffenrat der Stadt Luxemburg die Highlights der diesjährigen Auflage vor. Das Erfolgsrezept des größten Volksfestes des Landes, das im Jahr 1340 das erste Mal stattfand, bleibt dabei unverändert: „Wir bleiben dem altbewährten Modell treu und verbinden Tradition mit Innovation“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP).

Mit am Start sind in diesem Jahr nicht weniger als 211 Schausteller aus sechs Ländern, wie Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) erklärte. Der Großteil kommt aus Luxemburg, zahlreiche weitere Schausteller reisen aus Frankreich, Deutschland, Belgien sowie aus den Niederlanden an. Ein Schausteller kommt aus Australien.

Wilde Maus kommt im XXL-Format

Unter den Attraktionen befinden sich neben altbewährten Spielen wie dem großen Riesenrad auch einige Neuheiten. So können sich Adrenalinjunkies unter anderem auf den Airwolf Sky Control oder den Gladiator freuen. Auch neu sind das Fahrgeschäft Big Monster und die Petersburger Schlittenfahrt. Mit der Ballonfahrt und dem Flying Star werden zudem zwei neue Attraktionen für Kinder dazustoßen.

1 / 31 Die letzten Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Foto: Anouk Antony

Die Wilde Maus wird im XXL-Format auf das Glacis-Feld zurückkehren. Neu ist, dass Fahrgäste während der Fahrt eine VR-Brille tragen können und damit das traditionelle Achterbahnerlebnis mit einer Reise durch eine virtuelle Welt verschmilzt.

Daneben werden in diesem Sommer weitere Fahrgeschäfte zur Schueberfouer zurückkehren, darunter die große Geisterbahn, der Wellenflug und das Pirates Adventure. Auch einige Gaststätten wurden rundum erneuert. So werden sowohl die Stübli als auch der Stall ab kommendem Mittwoch in neuem Glanz erstrahlen. Das Schwarzwaldhaus verfügt über eine neugestaltete Terrasse. Ganz neu sind in diesem Jahr die Taverne Gambrinus, die Backfischrutsche sowie die Restaurants Pornet und The Alchimist.

An dem Grundriss der Schueberfouer wird sich hingegen nichts ändern, sowohl die Fahrgeschäfte als auch die Essstände werden wieder an ihren gewohnten Plätzen zu finden sein.

Täglich bis 1 Uhr geöffnet

Erwartet werden rund zwei Millionen Besucher. Offiziell eröffnet wird die Schueberfouer am kommenden Mittwoch um 17 Uhr. Am 11. September ist Schluss. Geöffnet hat das Volksfest täglich zwischen 12 Uhr mittags und 1 Uhr nachts, Essstände dürfen jedoch bereits eine Stunde früher öffnen. Freie Nächte wird es indes keine geben, wie Polfer während der Pressekonferenz betonte.

Diese Tage sollte man sich merken Wie in jedem Jahr stechen in den kommenden Wochen wieder einige Veranstaltungen hervor, die jeder Schueberfouer-Gänger sich im Terminkalender vormerken sollte. 23. August: Startschuss der diesjährigen Schueberfouer um 17 Uhr

29. August: Tag der Bürgermeister

30. August: Familientag, an dem reduzierte Preise gelten

31. August: Königinnentag

4. September: Braderie in den Straßen von Luxemburg-Stadt

11. September: Letzter Tag der Schueberfouer mit großem Feuerwerk zum Abschluss

Was die Anreise zur Schueberfouer betrifft, wird geraten, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. „Wenn möglich, sollen Besucher nicht aufs Auto zurückgreifen“, gab Schöffe Patrick Goldschmidt zu verstehen. Auf dem Glacis-Feld wird es ohnehin während der gesamten Dauer der Schueberfouer keine Parkplätze geben, auch das benachbarte Parkhaus Robert Schumann ist zwischen dem 23. August und dem 12. September geschlossen. In den Stadtvierteln Limpertsberg, Pfaffenthal und Rollingergrund fallen in diesem Zeitraum Parkgebühren an, lediglich Anwohner sind von dieser Regelung ausgenommen.

Bürgermeisterin Lydie Polfer (Mitte) sowie die beiden Schöffen Serge Wilmes (links) und Patrick Goldschmidt (rechts) stellten am Mittwoch die Eckdaten der diesjährigen Schueberfouer vor. Foto: Chris Karaba

„Autofahrer sollen entweder die P&R-Angebote oder die Parkhäuser auf dem Kirchberg nutzen“, so Goldschmidt. Von dort können die Besucher dann per Bus oder Tram die Schueberfouer erreichen. Der DP-Politiker betonte zudem, dass es Stellplätze für Fahrräder vor Ort geben wird.

Weitere Informationen zur Anreise sowie zu allen Fahrgeschäften und Gaststätten gibt es online unter www.fouer.lu.