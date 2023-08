Bausch reagiert auf Kritik zu Unterführung

Nicht aus „wahltaktischen Gründen“: Bauarbeiten zwischen Howald und Hesperingen sollen erst am 9. September abgeschlossen sein.

Nach dem am Mittwoch erschienenen LW-Bericht über die Rad- und Fußgängerunterführung zwischen Hesperingen und Howald hat das Mobilitätsministerium seine Antworten vom Vortag ergänzt. Nachdem zuvor weder das Ministerium noch die Straßenbauverwaltung oder die Gemeinde erklären konnten, warum die vor dem Kollektivurlaub weitgehend fertiggestellte Unterführung noch bis September gesperrt bleibt, bemühte sich nun eine Ministeriumssprecherin um Aufklärung.

Ein Wasserableitsystem soll verhindern, dass Wasser auf der Unterführung zusammenläuft. Foto: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Der Grund, warum Radfahrer und Fußgänger immer noch die stark befahrene Rue de Gasperich kreuzen müssten, sei, dass noch weitere Arbeiten an der Unterführung ausstünden. So müsse zum Beispiel noch ein Wasserableitsystem eingefasst und ein Sicherheitszaun verlängert werden. Diese Arbeiten würden am Wochenende des 9. September abgeschlossen.

Auch Mobilitätsminister François Bausch nimmt in einer E-Mail persönlich Stellung. Darin tritt er dem Eindruck entgegen, eine fertige Unterführung werde aus wahltaktischen Gründen nicht sofort eröffnet. Davon sei ihm nichts bekannt und er käme auch nicht auf „solch eine absurde Idee“, so Bausch und weiter: „Wenn die Unterführung wirklich ohne Sicherheitsbedenken befahrbar ist, dann sollte sie meines Erachtens auch sofort geöffnet werden.“ Dies habe er auch umgehend der Straßenbauverwaltung mitgeteilt.