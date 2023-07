Autobahn A6 rund um Strassen gesperrt

Auf der Autobahn A6 stehen von Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr Arbeiten an. Die Straßenbauverwaltung teilt mit, dass der Belag der Fahrbahn erneuert wird.

Die Auf- und Abfahrten des Autobahnkreuzes Strassen sind in beiden Richtungen gesperrt. Wer in Richtung Gasperich fährt, wird ab dem Autobahnkreuz Helfenterbruck via N34 und N6 umgeleitet. In Richtung Arlon erfolgt die Umleitung ab Bridel über den CR181 und die N6. Aus Luxemburg-Stadt kommend in Richtung A6 wird der Verkehr über die N6, den CR181 und das Autobahnkreuz Bridel umgeleitet. Wer von Strassen aus über die N6 in Richtung A6 will, muss auf die N6, Rue des Aubépines, N5 und das Autobahnkreuz Helfenterbruck ausweichen.