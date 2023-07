Auf den Spuren des Drosbachs zwischen Leudelingen und Hesperingen

An der Mündung in die Alzette soll in Zukunft eine Brücke erbaut werden. Foto: Frank Weyrich

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

In den letzten Jahren machte der kleine Bach vor allem durch Verschmutzungen auf sich aufmerksam. Noch vor wenigen Monaten waren es Schaumbildung und ausgelaufene Chemikalien im Leudelinger Gewerbegebiet „Im Bann“, die das Wasser verunreinigten. Aber vor allem zwischen Gasperich und Hesperingen sorgten die zahlreichen Baustellen im Ban de Gasperich und dem neuen Stadtviertel immer wieder für Meldungen, dass der Drosbach mal grauschlammig oder phosphorgrün leuchtete, wenn nicht gerade Rohre durch ausgelaufenen Beton verstopft waren.

Lesen Sie auch:So sieht der neue Gaspericher Park aus

Ausgerechnet der Gaspericher Park soll dem kleinen Gewässer nun zu neuer Größe und Schönheit verhelfen. Bei der Umgestaltung des Naherholungsgebietes spielt der Drosbach eine entscheidende Rolle. Auf einer Länge von 800 Metern wurde er renaturiert und soll so zu einer neuen Quelle der Artenvielfalt werden. Ein neu angelegter Teich liegt nur 25 Meter vom Bachufer entfernt, wird aber nicht vom Bach gespeist.

Ein Gewerbegebiet nach dem anderen

Bis der Drosbach es jedoch bis dahin geschafft hat, musste er bereits einige Gewerbegebiete durchqueren. Von der Quelle bis zur Mündung sind es etwas mehr als neun abwechslungsreiche Kilometer. Die Quelle selbst liegt in einer sumpfigen Wiese beim Wëllerbësch westlich von Leudelingen.

Unter einem Feldweg beginnt der Drosbach seinen Lauf in einem Graben in Richtung Sporthalle. Dort verschwindet er ein erstes Mal in einem unterirdischen Rohr, um hinter den Tennisplätzen wieder ans Tageslicht zu kommen. Dort befindet sich wieder eine sumpfige Wiese, die das Wasservolumen des Baches um ein Vielfaches vergrößert. Nicht umsonst heißt dieser Bereich „Weieren“. Gleich danach unterquert er die Rue du Lavoir. Diese Bezeichnung ist wohl Hinweis genug, dass der Bach in früheren Zeiten den Menschen bei der Aufrechterhaltung ihrer Hygiene geholfen hat. Hier beginnt auch die offizielle Kilometrierung des Baches. Bis zur Mündung in die Alzette sind es noch 8,6 Kilometer.

1 / 3 Durch die Wiesen westlich von Leudelingen beginnt der Drosbach seinen Weg in Richtung Alzette. Foto: Frank Weyrich

2 / 3 Am Wäschbur vorbei schlängelt sich der Bach durch die Ortschaft. Foto: Frank Weyrich

3 / 3 Bei der „Provencale“ ist der Drosbach kanalisiert. Foto: Frank Weyrich







Im weiteren Verlauf erreicht der Drosbach das Gewerbegebiet „Am Bann“, wo ihn erstmals die Gefahr von Verschmutzungen erwartet. In einem naturnahen Streifen fließt er an der Spedition Arthur Welter sowie am Bürogebäude der Loterie Nationale vorbei. Im weiteren Verlauf passiert der Bach die Grundstücke von zwei Bauunternehmen, bevor er in einem großen Bogen den landesweit bekannten Lebensmittelgroßhändler „La Provencale“ umfließt. Bis zur Erweiterung der Gebäude im Jahr 1990 floss der Bach noch durch das heutige Betriebsgelände und wurde deshalb in Richtung der Zufahrtsstraße umgeleitet.

Ausgerechnet der Gaspericher Park soll dem kleinen Gewässer nun zu neuer Größe und Schönheit verhelfen.

Bevor er den Radweg PC 1 unterquert, fließt er wieder durch Feuchtwiesen und ist inzwischen zu einem richtigen Bach geworden. Unter der Autobahn hindurch geht es weiter in Richtung des nächsten Gewerbegebietes. Bis dahin hat er auf 1,3 Kilometern Gelegenheit, durch eine unbebaute Wiesenlandschaft mit dem ungewöhnlichen Namen „Belgrad“ zu fließen.

Ankunft in Cloche d‘Or

Dann wartet die Cloche d’Or mit ihren zahlreichen Betrieben. Wobei es erstaunt, dass zwischen den Bürogebäuden oder Autohäusern Platz genug geblieben ist, um nicht nur den Bach selbst bei Tageslicht fließen zu lassen, sondern sogar Bäume und Sträucher das Bett säumen. Im Abschnitt kurz vor dem Boulevard Raiffeisen wurde zusätzlich ein Radweg neben dem Bach angelegt. Dasselbe gilt für die andere Seite des Boulevards. Wie man von der einen auf die andere Seite kommt, ist für den Bach einfach, für Fußgänger und Radfahrer aber ein Rätsel. Extra erhöhte Mittelstreifen machen deutlich, dass das Überqueren der Straße an dieser Stelle nicht erwünscht ist. Den Drosbach kümmert das wenig, denn er setzt seinen Weg unter dem Boulevard fort. Entlang der Rue François Hogenberg säumt er, versteckt im dichten Schilf, die Gartenkolonie Joseph Moris. Dort bekommt er Verstärkung durch einen weiteren Bach, den Weierbach, der aus der Flur der Kockelscheuer am neuen Stadion vorbei in den Park mündet.

1 / 2 Während der Drosbach unter dem Boulevard Raiffeisen verläuft, gibt es für Fußgänger und Radfahrer kein Durchkommen. Foto: Frank Weyrich

2 / 2 Bei dem Sitz der „Loterie nationale“ verlässt der Drosbach die Industriezone „Am Bann“. Foto: Frank Weyrich





Begleitung für den Radweg

So neu und einladend die Wegeführung durch den Park auch ist, der nächste Abschnitt verläuft wieder unterirdisch. Im Zuge der Arbeiten an der Tramstrecke durch die Rue des Scillas und der Verbreiterung der Unterführung Rangwee erhielt auch der Drosbach einen neuen Verlauf. Auf insgesamt 400 Metern wurde ein neues unterirdisches Rohr mit einem Durchmesser von drei Metern verlegt, das den Bach von der Gaspericher Seite bis nach Howald führt. Beim Kreisverkehr Gluck verschwindet er unter der Bahnlinie und kommt unterhalb der Tennisplätze wieder ans Tageslicht.

1 / 3 Neben dem Weg für die aktive Mobilität läuft der Bach durch den neuen Gaspericher Park. Foto: Frank Weyrich

2 / 3 Beim Rond-Point Gluck verlässt der Drosbach das Gebiet der Hauptstadt. Foto: Frank Weyrich

3 / 3 Unterhalb der Tennisfelder in Howald steht die neue unterirdische Galerie bereit, damit der Drosbach durchfließen kann. Foto: Frank Weyrich







Während die Leitung bisher unter dem Hobbymarkt verlief, wird sie nach Abschluss der Bauarbeiten unter der Tramlinie verlaufen. Durch den Wald von Howald schlängelt sich der Bach in Richtung Hesperingen, wo er nach zwei Kilometern in die Alzette mündet.

Auch auf diesem Abschnitt wird der Bach in Zukunft ein völlig neues Gesicht erhalten. Von den Tennisplätzen in Howald bis zur Alzette soll auf dem bestehenden Wanderweg entlang des Drosbachs ein Radweg angelegt werden. Er würde den Weg entlang der Rue des Scillas mit dem Weg durch das Alzettetal verbinden. An der Mündung des Drosbachs soll eine Brücke über die Alzette gebaut werden, um den Anschluss an den Radweg auf der anderen Seite herzustellen. Dadurch würde der Drosbach auf seinen letzten Metern wieder überbaut werden.

1 / 2 An der Mündung in die Alzette soll in Zukunft eine Brücke gebaut werden. Foto: Frank Weyrich

2 / 2 An der Mündung in die Alzette soll in Zukunft eine Brücke gebaut werden. Foto: Frank Weyrich