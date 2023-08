Zehn Badeseen und Freibäder zum Abkühlen

Es ist wieder heiß. Wo also lässt sich dieses sonnige Wochenende besser genießen als im Freibad oder am See? Das LW hat zehn Badestellen herausgepickt.

Endlich wieder Sonne – und die hat es diesmal in sich! Für das Wochenende werden Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius erwartet. Abkühlung gefällig? Der Gang ins Freibad oder an den See dürfte sich jetzt nämlich wieder lohnen: Für ein gemütliches Picknick mit Freunden, unbeschwertes Planschvergnügen mit den Kindern oder einfach, um sich auf dem Handtuch von der Sonne braten zu lassen. Am besten mit einem Buch.

Möglicherweise geht der Sommer demnächst ins Finale, denn am kommenden Wochenende soll es schon wieder deutlich kühler werden. Also Badesachen eingepackt und los!

An welchen zugelassenen Badestellen und Freibädern lässt es sich im Großherzogtum ausspannen? Das „Luxemburger Wort“ hat eine Auswahl zusammengestellt.

1) Obersauerstausee

Noch bis zum 30. September ist das Baden in den ausgewiesenen Badegewässern offiziell erlaubt. Das sind der Obersauerstausee, der See in Weiswampach, der Baggerweiher in Remerschen sowie das neue Areal im Echternacher See. Der Obersauerstausee ist an heißen Sommertagen ein beliebtes Ausflugsziel. Rund um das größte Trinkwasserreservoir des Landes gibt es mehrere Badestrände: Insenborn (Fuussefeld), Lultzhausen, Liefringen, Burfelt (FKK-Wiese) und die kleinere Badestelle Rommwiss, die über eine Straße von Baschleiden aus zu erreichen ist. Öffentliche Toiletten sind an allen Badestellen rund um den Stausee vorhanden.

Abkühlung gefällig? Dann rein in den Obersauerstausee. Foto: Caroline Martin / LW-Archiv

Wer zu faul zum Rüberschwimmen ist, kann den See auch mit dem Kanu oder Kajak überqueren. An der Base nautique in Lultzhausen gibt es einen Kanuverleih. Ein besonderes Erlebnis dürfte die Fahrt mit dem Solarboot sein: Die umweltfreundliche Exkursion dauert etwa zwei Stunden und startet (in diesem Jahr temporär) in Lultzhausen. Dabei ist auch ein Abstecher an Land zum Walderlebniszentrum Burfelt vorgesehen.

Die Bootsfahrten für zehn Euro pro Person werden dreimal am Tag (außer montags) angeboten: um 10 Uhr, 13.45 Uhr und 16 Uhr (bis 31. August). Vom 1. September bis zum 1. Oktober fährt das Boot jeweils nur einmal am Tag. Weitere Infos (auch zu Reservierungen) gibt es hier.

2) Echternacher See

1 / 6 Der neue Badebereich am Echternacher See. Foto: Christophe Olinger / LW-Archiv

2 / 6 Der Badebereich befindet sich neben einem Café am Rande der Abenteuerinsel. Foto: Chris Karaba / LW-Archiv

3 / 6 Stehen kann man im See nicht. Eltern sollten ihre Kinder deshalb nicht alleine im Wasser lassen. Foto: Chris Karaba / LW-Archiv

4 / 6 Im Badebereich selbst befinden sich zwei weitere Pontons. Foto: Chris Karaba / LW-Archiv

5 / 6 Der Strand ist jeden Tag geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Foto: Chris Karaba / LW-Archiv

6 / 6 Der Badebereich ist täglich von 7 bis 22 Uhr zugänglich. Foto: Chris Karaba / LW-Archiv













In Luxemburgs ältester Stadt ist das neueste und flächenmäßig kleinste Badegewässer zu finden. Seit Beginn der Pfingstferien ist das Baden in einem Teil des Echternacher Sees erlaubt. Besucher gelangen über eine kleine Insel unweit der Jugendherberge zur Badestelle. Ein unbequemes Über-Steine-in-den-See-Tapsen fällt hier weg: Über einen hölzernen Ponton und Leitern geht es direkt ins erfrischende Nass. Im Badebereich selbst befinden sich zwei weitere Pontons. Ein Sandstrand lädt zum Sonnenbaden ein.

Aber Achtung: Ungeübte Schwimmer sollten vorsichtig sein. Der Echternacher See ist zwar nur etwa zwei Meter tief und der Grund beim Schwimmen stets sichtbar. Stehen kann man hier trotzdem nicht (außer man selbst ist größer als zwei Meter). Das heißt, wer über den Steg steigt, um zu schwimmen, muss auch schwimmen können. Eltern sollten ihre Kinder deshalb nicht allein im See lassen. Die Badestelle ist nicht überwacht. Das Baden erfolgt auf eigene Gefahr. Für Notfälle sind an jedem Steg Rettungsringe angebracht.

Erfrischungen und Snacks gibt es in der nahe gelegenen Jugendherberge oder im Imbiss der kleinen Insel Adventure Island. Toiletten und Duschen sind vorhanden. Parkplätze gibt es direkt am See oder neben der Jugendherberge.

Der See ist täglich von 7 und 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

3) Zwei Seen in Weiswampach

Schwimmen, paddeln, ein Tretboot ausleihen: Der untere See in Weiswampach eignet sich nicht nur zum Baden. Foto: Nico Muller / LW-Archiv

Das Ösling mit einem Frischekick verbinden, das geht in Weiswampach. Hier erwarten den Besucher zwei künstliche Seen mit einer Fläche von je sechs Hektar, das gesamte Naherholungsgebiet umfasst 65 Hektar. Im unteren See besteht die Möglichkeit, mehrere Wassersportarten auszuüben, beispielsweise Schwimmen, Windsurfen und Stand-Up-Paddling (kein Verleih) sowie Tretboot fahren (Verleih). Auch unter Anglern hat sich der untere See einen Namen gemacht.

Achtung: An diesem Wochenende findet der „Wämper Triathlon“ statt. Der See ist in dieser Zeit zwar nicht abgesperrt, dennoch ist mit Einschränkungen zu rechnen, etwa wenn die Triathleten zum Schwimmen in den See kommen. Tretboote werden an diesem Wochenende ausnahmsweise nicht verliehen. Die Liegewiese rund um den See bleibt zugänglich.

4) Das Aquasud in Oberkorn

Das Außenbecken im Aquasud in Oberkorn bietet viel Platz. Foto: Claude Piscitelli / LW-Archiv

Der großzügige Außenbereich im Aquasud Oberkorn macht Schwimmen unter freiem Himmel möglich. Neben den drei Außenbecken lädt eine 2.000 Quadratmeter große Wiese zum Verweilen und Faulenzen ein. Actionliebende Besucher können sich auf der langen, gelben Rutsche austoben. Außerdem gibt es einen Wasserspielbereich und verschiedene Wasserspiele.

Das Freibad in Differdingen, 1, Rue Jeannot Kremer, ist – bei gutem Wetter – montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Achtung: Badeshorts im Bermuda-Stil sind nicht erlaubt.

5) Eine Rutschpartie im Aqua-Park Kaul Wiltz

Der Wiltzer Camping „Kaul“ hat sich in den zurückliegenden Jahren vom reinen Zeltplatz zu einem Open-Air-Freizeitareal samt Aquapark gewandelt. Foto: John Lamberty / LW-Archiv

Der Aqua-Park Kaul, etwas außerhalb von Wiltz, verfügt über ein großes beheiztes Freibad mit einem Becken von rund 765 Quadratmetern sowie ein Planschbecken (etwa 81 Quadratmeter) für kleinere Kinder. Zum gleichnamigen Campingplatz gehören auch Spielplätze, ein Fahrradparcours, ein Beachvolleyball-Feld und ein Restaurant.

Das Freibad ist bis zum 31. August täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, vom 1. bis 14. September von 13 bis 17 Uhr.

6) Freibad mit Moselblick in Grevenmacher

Nochmal den Sommer genießen im Freibad von Grevenmacher. Foto: Luc Deflorenne / LW-Archiv

Das Freibad von Grevenmacher verfügt über ein großes Schwimmbecken für Erwachsene mit 1- und 3-Meter-Sprungbrett, ein Kinderbecken mit neuer Rutsche und ein kleines Planschbecken mit Wasserspielen und Sonnensegel.

Besucher können auf der großen Liegewiese, direkt an der Mosel, inmitten der Natur entspannen. Hier steht einem sportlichen, erholsamen oder spielerischen Tag nichts im Wege. Zumal in einem der schönsten Freibäder des Landes. Das geheizte Freiluftschwimmbad an der Kurzacht ist bis September täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet.

7) Springen und Planschen im Freibad Düdelingen

Seit einem Jahr ist das Düdelinger Freibad in neuem Gewand: Drei Jahre dauerten die Modernisierungsarbeiten an. Foto: Raymond Schmit / LW-Archiv

Drei Jahre lang wurde das Freibad in Düdelingen mit dem einzigen 50-Meter-Becken im Süden des Landes einem Facelifting unterzogen. Seit letztem Jahr empfängt das Bad seine bis zu 1.300 Badegäste in neu gestalteten Umkleidekabinen und seine Bademeister auf einem Aussichtsturm, damit niemand untergeht. Geblieben sind die große Liegewiese, das 1- und das 5-Meter-Sprungbrett sowie das 2015 neu angelegte kleine Becken.

Außerdem wurde investiert, um das Gelände zu begrünen und besser vor neugierigen Blicken zu schützen. Ein neuer Kiosk bietet Snacks und Erfrischungsgetränke an. Geöffnet hat das Freibad täglich von 10 bis 20 Uhr.

Noch eine Neuerung: Der Eingang befindet sich seit 2022 beim Parkplatz vor der Sporthalle, Rue René Hartmann.

8) Schwimmen in der Weinregion

Das Außenbecken in Remich. Foto: Gerry Huberty / LW-Archiv

Das großzügige Freibad in Remich kombiniert Bahnenschwimmen und Tauchen mit Bereichen zum reinen Planschen. Es gibt eine kleine Wasserrutsche und einen Kleinkinderbereich. Das Bad liegt in einem Park, sodass Besucher unter schattenspendenden Bäumen vor zu viel Sonne fliehen können. Es gibt ein kleines Lokal und eine Terrasse.

Das Freibad ist noch bis zum 15. September von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Reservierungen sind nicht möglich, die Eintrittskarten nur vor Ort erhältlich. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder unter 18 Jahren und Studenten.

9) Auf die Rutsche, fertig, los! Abkühlung in Ulflingen

Eine Wasserrutsche mit einer Länge von 45 Metern lädt in Ulflingen zum Planschen ein. Foto: John Lamberty / LW-Archiv

Ganz im Norden Luxemburgs liegt das Freibad des Freizeitzentrums Ulflingen, das 2016 renoviert wurde. Es bietet unter anderem einen Lazy River, in dem man von der Strömung mitgezogen wird, einen Sprudel- und Fontänenbereich und eine 45 Meter lange gelbe Wasserrutsche. Für Kinder gibt es zwei kleinere Becken mit Wasserdüsen und einer kleineren Rutsche.

Das Schwimmbad ist umgeben von Grünflächen und verschiedenen Spiel- und Sportbereichen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Eine Erfrischungsbar mit Terrasse erwartet den Besucher im ersten Stock des Freizeitzentrums. Das Bad ist noch bis Anfang September geöffnet.

Die Wassertemperatur beträgt konstant 27 Grad. Das Bad ist täglich (je nach Wetterlage) von 10 bis 19 Uhr geöffnet und kostet 6 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder zwischen 13 und 18 Jahren, sowie 4 Euro für Kinder zwischen vier und 12 Jahren. Das Schwimmbad ist behindertengerecht ausgestattet.

10) Klein, aber fein: Les Thermes in Strassen

Das Freibad in Strassen ist zwar recht klein, – an diesem Wochenende dürfte es dort also ziemlich schnell voll werden – aber von einem großen Garten mit Liegestühlen und schattigen Pavillons umgeben. Im Innenbereich können Kinder drei Rutschen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ausprobieren und im Wellenbad relaxen. Außerdem gibt es im Innenbereich einen Imbiss mit Pizza. Draußen gibt es einen Kiosk mit kühlen Getränken und Eis. Das Bad ist von 9 bis 21 Uhr geöffnet.