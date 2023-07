Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehren des Großherzogtums hatten am Samstag alle Hände voll zu tun.

Gegen 20.30 Uhr rückte der CIS Luxemburg zu einem Vegetationsbrand in der rue John F. Kennedy am Kirchberg aus. Etwa eine Stunde später brannte eine Garage in Esch/Alzette in der rue d'Ehlerange. Wieder eine Stunde später ging es nach Baschleiden, wo eine Heupresse in Brand geraten war. Um 23 Uhr unterband die Feuerwehr in Hollerich einen beginnenden Wohnungsbrand, hierbei wurde eine Person verletzt. Zum guten Schluss brannte in Vianden um 3:15 Uhr am frühen Sonntagmorgen eine Mülltonne in der rue Theodore Bassing.