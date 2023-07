Wieder löst mysteriöses Pulver Polizeieinsatz an Schule aus

In einer Toilette des Lycée Michel-Rodange wurde ein Umschlag mit einer Substanz gefunden. Die Schüler durften eine Zeit lang das Gebäude nicht verlassen.

In einer Toilette des Lycée Michel Rodange wurde ein Umschlag mit einer Substanz gefunden. Vier Erwachsene wurden isoliert und für kurze Zeit unter Beobachtung gestellt. Unter den Personen sollen sich keine Schüler befunden haben. Da niemand mit der Substanz in Berührung kam, konnte der Einsatz nach kurzer Zeit abgeschlossen werden.

Bei einem ähnlichen Einsatz am Montagabend an der Schule in Rosport zog sich die Arbeit der Rettungskräfte länger, Grund dafür war, dass mehrere Personen direkten Kontakt mit dem Pulver hatten.