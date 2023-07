Wieder freie Fahrt durch den Tunnel Schüttburg

Seit dem 27. August 2022 mussten sich die Fahrgäste aus dem Norden des Landes in Geduld üben. Nach aufwendigen und monatelangen Arbeiten ist die Strecke nun wieder für den Zugverkehr geöffnet.

Der Einsturz des Tunnel Schüttburg am 27. August 2022 war zweifelsohne für alle Beteiligten eine schwierige Situation. Während die CFL immer wieder mit unvorhergesehenen Arbeiten zu kämpfen hatte, mussten die Fahrgäste ihrerseits lange Wartezeiten und noch längere Fahrten in Kauf nehmen.

Am 20. August wird die Strecke erneut gesperrt. Foto: Claude Windeshausen

Gingen die Verantwortlichen anfangs noch von einer Wiedereröffnung im Dezember 2022 aus, wurde dieses Datum schließlich immer wieder verschoben. Am Ende sollte der Tunnel am 5. August – und damit fast ein Jahr nach dem Einsturz – wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Aufgrund des guten Verlaufs in der Endphase der Arbeiten wurde die Wiederaufnahme des Verkehrs dann doch um fast zwei Wochen vorverlegt. Für die Passagiere aus dem Norden des Landes sind die langen Umwege damit vorerst Geschichte.

Allzu lange kommen sie aber nicht in den Genuss dieser Verbindung: Am 20. August kommt es wegen zusätzlicher Arbeiten zu einer erneuten Sperrung auf der Nordstrecke. Diese wird voraussichtlich aber nur bis zum 10. September andauern.