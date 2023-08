Wie Kinder ihre Rechte kennenlernen 

Share this with email

Jedem dürfte bewusst sein, dass die Staatsgewalt im letzten Großherzogtum der Welt verfassungsgemäß vom Volk ausgeht. „Doch nicht jedes Kind weiß, dass es ein Recht auf Mitbestimmung hat“, erklärt Josée Lorsché, Abgeordnete (Déi Gréng) und Erste Schöffin der Gemeinde Bettemburg. Es dauert natürlich noch einige Jahre, bis die Kinder tatsächlich wählen können, doch „dies soll ein Anstoß für die junge Generation sein, sich mit ihren Rechten auseinanderzusetzen“ fügt sie hinzu.

Im „Demokratie Labo“ der Stiftung „Zentrum fir politesch Bildung“ konnten Kinder nun in Bettemburg auf eine spielerische Art und Weise die Grundwerte der Demokratie wie Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit oder individuelle Freiheit kennenlernen. Die Leiterin der Sommeraktivitäten, Sandy Bertholet, organisiert seit 2011 gemeinsam mit Schulschöffin Josée Lorsché die Sommeraktivitäten der Gemeinde Bettemburg. Doch die Aktivitäten gibt es schon deutlich länger: nämlich seit 40 Jahren. Ziel ist es, Kindern ein abwechslungsreiches Programm anzubieten. Ausflüge in die Natur, Trommelkurse, Sportwoche, Freizeitpark-Besuche oder Zirkus, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für Schulschöffin Josée Lorsché ist es wichtig, dass die Kinder auf eine spielerische Art und Weise die Grundwerte der Demokratie kennenlernen. Foto: Chris Karaba

An diesem Mittwoch begleitet der zuständige Erzieher des Cycle 4, Daniel Seil, vier Kinder durch das Demokratie-Labor. „Vier ist das Maximum, sonst drehe ich durch“ gibt er zu. Denn die Kinder würden viele Fragen stellen und bräuchten Unterstützung, um die doch recht komplexen Themen zu verstehen. Hoch konzentriert ruckeln zwei Mädchen an einem der maschinenartigen Kästen herum und tuscheln leise untereinander. Eines der beiden gibt verlegen seine Meinung preis. Daniel ermutigt sie: „Hier gibt es kein richtig oder falsch“.

Was ist ein echter Luxemburger?

Mit Fragen wie: „Was ist ein echter Luxemburger?“, oder „Wurdest du schon einmal diskriminiert?“, werden im Demokratie-Labor auch ganz aktuelle Themen angesprochen. Denn die Gesellschaft in Luxemburg ist im Wandel. „Wir haben über 80 verschiedene Nationalitäten hier in Bettemburg in der Schule, in der gesamten Gemeinde sind es über 110“, erzählt Josée Lorsché, während sie zwischen den meterhohen Spielkästen des Labors umhergeht. „Bei uns ist für jedes Kind Platz, niemand wird ausgeschlossen“ fährt sie fort.

1 / 4 In Vierergruppen besuchten die Kinder das Demokratie-Labor. Foto: Chris Karaba

2 / 4 An den verschiedenen Kästen konnten die Kinder diverse Fragen beantworten. Foto: Chris Karaba

3 / 4 Im "Labor" lernen die Kinder unter anderem ihre Rechte kennen. Foto: Chris Karaba

4 / 4 Richtige oder falsche Antworten gibt es an den Stationen nicht. Foto: Chris Karaba









Die Kinder, die gerade nicht im Demokratie-Labor sind, toben sich derweil in der angrenzenden Sporthalle aus. Auf die Frage, was ihnen am Demokratie-Labor am besten gefallen hat, findet niemand so recht eine Antwort. Ein junges Mädchen berichtet dafür aufgeregt über ihre Lieblingsachterbahn aus dem Walygator-Park, in dem die Kinder am Tag davor gewesen sind. Das neu gelernte Wissen über Staatsformen und Grundrechte muss wohl erst noch verdaut werden.

Einer der Betreuer meint hingegen: „Das Demokratie-Labor führt zu Streit“. Einige der Kinder drehen sich verblüfft um. Mit den Armen wedelnd ergänzt er: „Nun ja, es führt eben zu Diskussionen, da jeder seine Ansicht verteidigen will“. Das Projekt zeigt also Wirkung, belebt Demokratie doch vom Diskurs.