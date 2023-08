Wie ich durch True Crime zur schreckhaften Hobby-Detektivin wurde

Share this with email

True-Crime-Formate, in Form von Podcasts oder YouTube-Videos, zählen zu meinen Lieblingsbeschäftigungen am Abend. So habe ich mir vor Kurzem auch wieder Aktenzeichen XY ungelöst angeschaut. Mein Freund, der bereits vor mir auf der Couch saß, schaut sich die Sendung gezwungenermaßen mit an. Versunken in sein Handyspiel, bekommt er jedoch nur die Hälfte mit.





Ich blühe geradezu auf. So kommt es vor, dass ich in die Rolle der Hobby-Detektivin schlüpfe, als Moderator Rudi Cerne die Sendung mit dem ersten Fall eröffnet. Er berichtet über eine Frauenleiche, die auch nach 25 Jahren noch nicht identifiziert werden konnte. Ich höre mir alle Einzelheiten an und komme zu dem Entschluss, dass die Leiche aus dem Ausland stammen

muss. Wie kann es sein, dass dieser Fall auch nach einem Vierteljahrhundert noch nicht aufgeklärt werden konnte? Das frage ich meinen Freund, der nur kurz aufschaut und mit den Schultern zuckt.

Als die Sendung zu Ende ist, gehe ich frustriert ins Bett und schalte meine Nachttischlampe aus. Im Gegensatz zu meinem Freund kann ich wieder einmal nicht einschlafen. Wie so oft, nachdem ich mich zu intensiv mit Verbrechen aller Art beschäftigt habe. Insgesamt bin ich danach auch schreckhafter als sonst.

Das wird mir auch kurz darauf wieder schmerzlich bewusst, als ich ein Knarren höre und im Dunkeln eine Silhouette sehe. Panisch knipse ich das Licht an und sehe, dass es nur ein Kapuzenpullover ist, der an der Schlafzimmertür hängt. Vielleicht muss ich mir in Zukunft eine andere Beschäftigung vor dem Schlafengehen suchen.